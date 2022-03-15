авто – туры на Байкале

Найдено 3 тура в категории «авто» на Байкале, цены от 25 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Авторский тур
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
25 500 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Летний трёхдневный тур на Ольхон
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Летний трёхдневный тур на Ольхон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    15 марта 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Иван, добрый день! Большое спасибо за тур, мы остались очень довольны. Обязательно будем рекомендовать Вас. И Олег крутой, с ним было нам очень комфортно.
  • В
    Вера
    10 февраля 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Это была самая чудесная зимняя поездка! Ледовая мощь Байкала неповторима и впечатляет! А главное у нас был самый замечательный гид.
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    Он показал нам лучшие места, организовал катания на коньках, на ватрушке по озерной глади. Спасибо большое, Иван! Всем советую увидеть Байкал в компании Ивана и его коллег.

  • А
    Аида
    5 февраля 2022
    Байкал. Зимний драйв
    Ребята, вы крутые! Спасибо за прием! Благодаря вам самые яркие впечатления от нашего путешествия. Так держать!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «авто»

Самые популярные туры этой рубрики на Байкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
  2. Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
  3. Летний трёхдневный тур на Ольхон
Какие места ещё посмотреть на Байкале
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "авто" можно забронировать 3 тура от 25 500 до 68 000.
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