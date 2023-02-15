4 дня
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
65 500₽ за человека
3 дня
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
51 000₽ за человека
2 дня
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
37 000₽ за человека
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
69 000₽ за человека
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
25 500₽ за человека
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
46 000₽ за человека
5 дней
Байкальский TOПчик
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
14 авг в 09:00
72 000₽ за человека
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
15 авг в 09:00
52 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария15 февраля 2023Добрый день, отличный тур на Байкал! Второй раз на Байкале и второй раз в восторге! Спасибо большое Ивану за организацию отличной
- ММарина20 июня 2022Мы прекрасно провели время на острове Ольхон! Благодаря великолепной организации мы смогли увидеть множество духовных и легендарных мест на острове
- ВВладимир26 мая 2022Давно хотел посетить Иркутск по трём причинам: а) красивый город с интересной историей, б) здесь росла моя мама и, конечно
- ККристина12 апреля 2022Это путешествие сначала было моей мечтой, а потом стало целью, которая реализовалась очень быстро и самым волшебным образом благодаря прекрасной
- ЭЭлина5 апреля 2022Спасибо большое, все очень понравилось!! Впечатления от поездки самые чудесные! Все, что хотелось увидеть и сделать - получилось!!
- ННастя15 марта 2022Наше мини-путешествие длилось 4 дня, посмотрели все, что планировали. Брали индивидуальный тур от Baikal Secrets, всем советую! Гид Сергей просто чудо! Желаю каждому увидеть эти красоты вживую.
- ССветлана8 января 20224 января ездили на экскурсию на Ольхон. Гидом был Иван. Экскурсия получилась прекрасная. Во-первых встретились без происшествий, все четко, вовремя.
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