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команде Baikal Secrets. Не устану хвалить и рекомендовать ребят, я не ехала на Байкал за сервисом, ехала за потрясающей природой, но у нас были и природа, и сервис, и самая радушная компания, которую только можно пожелать! Спасибо прекрасной@katty_voyush за все её заботы о нас в течение этих дней (очень надеюсь увидеться с тобой в Териберке на краю земли и поохотиться за северным сиянием, нашему крутому фотографу, нашим водителям на самом Байкале Игорю и Владимиру (Владимиру ещё отдельное спасибо за шикарную уху и строганину из омуля, обедать на льду, да так вкусно – это непередаваемый восторг)), Ивану спасибо за потрясающих хаски! В общем ещё раз всем вам огромное спасибо за ваш неравнодушный подход к своей работе! Ну и главное спасибо дедушке Байкалу, за то, что встретил нас чудесной погодой.