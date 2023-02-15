Туры из Петербурга – туры на Байкале

Найдено 8 туров в категории «Туры из Петербурга» на Байкале, цены от 25 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Четырёхдневный тур на Ольхон
4 отзыва
4 дня
Путешествие на Ольхон: Четыре дня исследований и приключений на Байкале
Погрузитесь в магию Байкала и острова Ольхон, где каждый день приносит новые открытия и впечатления. Вас ждут уникальные ледяные пейзажи и древние места силы
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Точное время зависит от вашего адреса
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
65 500 за человека
Трёхдневный тур на Ольхон
1 отзыв
3 дня
Трёхдневное приключение на Ольхоне: от древних пещер до бурятской кухни
Погрузитесь в магию Байкала с туром на Ольхон. От древних пещер до вкуса бурятской кухни - каждый день обещает новые открытия
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
51 000 за человека
Двухдневный тур на Ольхон
3 отзыва
2 дня
Двухдневное приключение на Ольхоне: От ледяных гротов до бурятской кухни
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала с уникальным двухдневным туром. Вас ждут не только ледяные гроты, но и вкус бурятской кухни
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
37 000 за человека
Знакомство с Байкалом
На автобусе
5 дней
Знакомство с Байкалом
Начало: Аэропорт Иркутска
Расписание: 24.08.22 — 29.08.22 в 10:00
13 авг в 10:00
20 авг в 10:00
69 000 за человека
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
1 день 6 часов
Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
25 500 за человека
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом
2 дня
Путешествие на Ольхон с профессиональным фотографом: незабываемые впечатления
Откройте для себя красоту Байкала в индивидуальном туре на Ольхон. Профессиональный фотограф сделает ваше путешествие незабываемым
Начало: Иркутск, по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
46 000 за человека
Байкальский TOПчик
5 дней
Байкальский TOПчик
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
14 авг в 09:00
72 000 за человека
Relax на Байкале за 4 дня
Пешая
На автобусе
SUP-прогулки
4 дня
Relax на Байкале за 4 дня
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7, Иркутск
Расписание: См. календарь
15 авг в 09:00
52 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    15 февраля 2023
    Трёхдневный тур на Ольхон
    Добрый день, отличный тур на Байкал! Второй раз на Байкале и второй раз в восторге! Спасибо большое Ивану за организацию отличной
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    поездки, за рекомендации где позавтракать после самолета, гибкости в поездке, Иван учел все пожелания по поездке, комфортное размещение и решение всех вопросов. В ходе поездки Иван учитывал все пожелания, показал множество интересных мест и подсказал идеи для фото. За поездку мы посмотрели множество интересных мест, посетили мысы, острова, ступу, гроты и пещеры. Спс

  • М
    Марина
    20 июня 2022
    Четырёхдневный тур на Ольхон
    Мы прекрасно провели время на острове Ольхон! Благодаря великолепной организации мы смогли увидеть множество духовных и легендарных мест на острове
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    и в районе Байкала, хотя наше время было ограничено. Наше жилье было на месте, очень уютно и гостеприимно, намного лучше, чем мы ожидали. Иван очень профессионален и поделился с нами большой информацией, с ним весело и у него всегда были ответы на наши вопросы. Особенно мне понравилась поездка на северной части с джипом!

  • В
    Владимир
    26 мая 2022
    Двухдневный тур на Ольхон
    Давно хотел посетить Иркутск по трём причинам: а) красивый город с интересной историей, б) здесь росла моя мама и, конечно
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    же, в) Байкал. Этот долгожданный момент настал, в конце мая я прилете в Иркутск. Для организации экскурсий обратился в "Секреты Байкала", а именно к Ивану, о чем ни разу не пожалел! Для посещения самого чистого озера на планете я выбрал двухдневный тур на остров Ольхон. Иван забрал меня из отеля в городе и мы отправились в путь. По пути на остров прекрасные виды: леса, поля, степи, памятники. На сам остров попали на пароме. За два дня осмотрели несколько населенных пунктов, мысов, скал, островов, поели вкуснейшей ухи, встречали закат, наблюдали за шаманами и просто весело проводили время. Иван рассказал множество историй, легенд. Я заметил, что он любовался всеми красотами не меньше моего. Этот человек действительно любит Байкал и свою работу! Кстати, в мае очень переменчивая погода (то ветер, то снег, то палящее солнце), не забудьте взять тёплые вещи и солнцезащитный крем. Я в восторге, спасибо большое! Все на Байкал!

  • К
    Кристина
    12 апреля 2022
    Четырёхдневный тур на Ольхон
    Это путешествие сначала было моей мечтой, а потом стало целью, которая реализовалась очень быстро и самым волшебным образом благодаря прекрасной
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    команде Baikal Secrets. Не устану хвалить и рекомендовать ребят, я не ехала на Байкал за сервисом, ехала за потрясающей природой, но у нас были и природа, и сервис, и самая радушная компания, которую только можно пожелать! Спасибо прекрасной@katty_voyush за все её заботы о нас в течение этих дней (очень надеюсь увидеться с тобой в Териберке на краю земли и поохотиться за северным сиянием, нашему крутому фотографу, нашим водителям на самом Байкале Игорю и Владимиру (Владимиру ещё отдельное спасибо за шикарную уху и строганину из омуля, обедать на льду, да так вкусно – это непередаваемый восторг)), Ивану спасибо за потрясающих хаски! В общем ещё раз всем вам огромное спасибо за ваш неравнодушный подход к своей работе! Ну и главное спасибо дедушке Байкалу, за то, что встретил нас чудесной погодой.

  • Э
    Элина
    5 апреля 2022
    Двухдневный тур на Ольхон
    Спасибо большое, все очень понравилось!! Впечатления от поездки самые чудесные! Все, что хотелось увидеть и сделать - получилось!!
  • Н
    Настя
    15 марта 2022
    Четырёхдневный тур на Ольхон
    Наше мини-путешествие длилось 4 дня, посмотрели все, что планировали. Брали индивидуальный тур от Baikal Secrets, всем советую! Гид Сергей просто чудо! Желаю каждому увидеть эти красоты вживую.
  • С
    Светлана
    8 января 2022
    Двухдневный тур на Ольхон
    4 января ездили на экскурсию на Ольхон. Гидом был Иван. Экскурсия получилась прекрасная. Во-первых встретились без происшествий, все четко, вовремя.
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    Машина комфортная. Не смотря на очень холодную погоду, доехали в тепле и уюте. Так же нам выдали воду и шоколадки. Приятный бонус. На катере попали на Ольхон. Там нас встретил Игорь. Что примечательно, машина буханка не уступала иномарке. Программа достопримечательностей продумана. Посмотрели, погрелись и т. д. Обед был лучшим на всем Байкале. Вкусно по-домашнему. И сытно. Доставили нас обратно тоже без происшествий, с комфортом. Спасибо за качественно оказанные услуги!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Туры из Петербурга»

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  1. Четырёхдневный тур на Ольхон
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  3. Двухдневный тур на Ольхон
  4. Знакомство с Байкалом
  5. Минеральные источники Аршан и Тункинская долина
Какие места ещё посмотреть на Байкале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Кобылья голова
  2. Малое Море
  3. Тункинская долина
  4. Бухта Песчаная
  5. Хребет Хамар-Дабан
Сколько стоит тур на Байкале в августе 2024
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