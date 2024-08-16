8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Поход по горам Крыма к морю: от скалы Носорог до пляжа Инжир
Погрузитесь в мир природных красот Крыма с экскурсией, ведущей через горы прямо к берегу моря. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Севастополь, остановка «5-й км Балаклавского шоссе...
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 08:15
16 авг в 08:15
23 авг в 08:15
1 950₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Изумрудный каньон и урочище Алсу: пеший поход с гидом
Начало: Севастополь, Городское шоссе, 3 Б
Расписание: По субботам в 08:15
10 авг в 08:15
18 авг в 08:15
1 600₽ за человека
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на вершину Ай-Петри и насладитесь видом на Ялту и побережье. Посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 12:00
7 авг в 08:00
1 250₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Балаклава - жемчужина Крыма: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Балаклавы, поднимитесь на крепость Чембало, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пейзажами
Начало: Балаклава ул. Крестовского, 28
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Балаклаве в категории «Популярные экскурсии»
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