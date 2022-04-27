Балаклава для своих

Открыть красивый нетуристический маршрут, отдохнуть по-местному и прокатиться на катере

Индивидуальная
Программу, которую мы для вас составили, однозначно не назовешь туристической, и в этом ее прелесть — вы увидите то, что упускают многие.

Пройдете по секретной горной тропе вдоль моря, надышитесь можжевеловыми ароматами, отдохнете на галечном пляже и послушаете интересные факты о Балаклаве.

А обратно вернетесь на ялике, рассматривая скалистые обрывы.
Балаклава для своих
Балаклава для своих
Балаклава для своих
Балаклава для своих
Балаклава для своих
Балаклава для своих
Балаклава для своих
Балаклава для своих
Балаклава для своих
Балаклава для своих
Балаклава для своих
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Балаклава с лучших сторон

Наш город знаменит благодаря своей бухте, где никогда не бывает штормов, так как она укромно спрятана между двумя горами и имеет извилистую форму; генуэзской крепости на одном из холмов; невероятно красивой природе и всегда чистому морю. Все эти балаклавские визитные карточки вы охватите в дружеском походе с местными жителями.

Крымское настроение

Вы пройдете по набережной Балаклавы и подниметесь к крепости Чембало, где откроете чудесные панорамы и услышите историю средневековой фортификации. Далее мы проведем вас по одной из горных тропинок вдоль моря — здесь их довольно много, и можно заблудиться, если идти самостоятельно. На галечном пляже у вас будет время, чтобы позагорать и искупаться. А обратный путь проделаем на катерке «ялике», наслаждаясь морскими и скалистыми пейзажами.

Организационные детали

  • Маршрут несложный, пешеходная часть занимает 2, 5-3 часа, в зависимости от темпа группы
  • Отдельно оплачивается катер — 100 руб. /человека, морская прогулка займет 15-20 минут

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Первого мая
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Балаклавы

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми🚶Пешеходные⚙️Необычные🏆Активный отдыхВодные

Еще несколько похожих предложений в Балаклаве

Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Антон
Нет отзывов
Вечерняя Балаклава с прогулкой на катере
Погрузиться в атмосферу рыбацкого городка с богатейшей историей и выйти в море в предзакатный час
7 000 за 1-4 чел.
Балаклава, или крымская Венеция
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Нина
5
5 отзывов
Балаклава, или крымская Венеция
Насладиться прогулкой и панорамами, прикоснуться к истории и узнать интересные местные факты
6 000 за 1-4 чел.
Познавательный фототур «Балаклава - крымская Италия!»
2 часа
🚗 На машине
Для красивых фото
Татьяна
Нет отзывов
Познавательный фототур «Балаклава - крымская Италия!»
Узнать историю крепостей и секретных объектов, открыть пейзажные бухты и запечатлеть лучшие моменты
8 000 за 1-4 чел.
Балаклава и Фиолент на внедорожнике
5 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Василий
5
8 отзывов
Балаклава и Фиолент на внедорожнике
Проехать по самым живописным местам Крыма и за один день увидеть море, скалы, крепости и монастыри
10 400 за 1-4 чел.
Балаклава и ее живописные окрестности
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Ilya
4.9
18 отзывов
Балаклава и ее живописные окрестности
Погрузиться в богатую историю города и насладиться его фантастическими пейзажами
5 850 за 1-4 чел.
Ночная Балаклава на внедорожнике
4.5 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Ксения
Нет отзывов
Ночная Балаклава на внедорожнике
Бочка смерти, крепость Чембало, мыс Фиолент и Георгиевский монастырь за 1 день
8 800 за 1-4 чел.
Тайны подземной Балаклавы
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Ilya
Тайны подземной Балаклавы
Сталкерское авто-пешеходное путешествие в эпоху закрытого военного «города-призрака»
7 000 за 1-4 чел.
Гастро-приключение в Балаклаве
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Нина
Нет отзывов
Гастро-приключение в Балаклаве
Бокал игристого с видом на бухту, кофейный променад, чебуреки с мидиями и винная дегустация
10 000 за 1-4 чел.
Балаклава - жемчужина Крыма
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
5
2 отзыва
Балаклава - жемчужина Крыма
Проследить путь курорта от пограничного поста до уютного крымского городка
3 200 за 1-4 чел.
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
5 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Василий
Нет отзывов
Балаклава и Фиолент - на внедорожнике с комфортом
Я покажу Вам лучшие виды, открывающиеся с мыса Фиолент, от которых перехватывает дух
10 400 за 1-4 чел.
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Денис
Нет отзывов
Из Балаклавы - в пещерные города и монастыри Крыма
Посетить город-крепость Эски-Кермен и погулять по скальному монастырю Челтер-Мармара
9 000 за 1-6 чел.
Балаклава и Фиолент
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Марина
2
2 отзыва
Балаклава и Фиолент
Крым - это край степей, гор, лесов, а также солёных и пресных источников, поэтому мест для активного отдыха здесь более
от 1 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Балаклаве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Балаклаве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ