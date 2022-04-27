Что вас ожидает

Балаклава с лучших сторон

Наш город знаменит благодаря своей бухте, где никогда не бывает штормов, так как она укромно спрятана между двумя горами и имеет извилистую форму; генуэзской крепости на одном из холмов; невероятно красивой природе и всегда чистому морю. Все эти балаклавские визитные карточки вы охватите в дружеском походе с местными жителями.

Крымское настроение

Вы пройдете по набережной Балаклавы и подниметесь к крепости Чембало, где откроете чудесные панорамы и услышите историю средневековой фортификации. Далее мы проведем вас по одной из горных тропинок вдоль моря — здесь их довольно много, и можно заблудиться, если идти самостоятельно. На галечном пляже у вас будет время, чтобы позагорать и искупаться. А обратный путь проделаем на катерке «ялике», наслаждаясь морскими и скалистыми пейзажами.

Организационные детали