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Балаклава "По горам и морю"

4
1 отзыв
Ксения Ш.
Ксения Ш. – Гид из Балаклавы
Балаклава "По горам и морю"
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Балаклава "По горам и морю"
Балаклава "По горам и морю"

Что вы увидите

  • В нашем путешествии мы прогуляемся по набережной Балаклавы
  • увидем бухту со смотровой площадки на Генуэзской крепости
  • поднимемся к верхней крепости Чембало и дойдет до Золотого пляжа. По пути увидим мыс Фиолент и мыс Айа
  • а так же бескрайнее синее море.
Балаклава – замечательный уникальный крымский уголок в который всегда хочется вернуться. В Балаклавской бухте никогда не бывает штормов, потому что она укрыта двумя горами и мы сможем увидеть ее и с горы ⛰️ и с моря 🌊 пройдемся по набережной Балаклавы, поднимемся к крепости Чембало на смотровую площадку и пройдем 5, 5 км вдоль моря по тропинке с запахом можжевельника. Спустимся на пляж 🏖️ и искупаемся в море.
Возвращаться в Балаклаву будем по морю, на катерочке, рассматривая отвесные скалы.
Что входит
  • Услуги гида на маршруте
  • Легкий перекус/ травяной крымский чай
  • Медицинская аптечка
Что не входит
  • Прогулка на катере – 150р
Начало
🚩 Балаклава, Площадь 1-го мая.
Место завершения
🏁 Балаклава, набережная
Балаклава "По горам и морю"
Балаклава "По горам и морю"
Балаклава "По горам и морю"
Балаклава "По горам и морю"
Балаклава "По горам и морю"
Балаклава "По горам и морю"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения Ш.
Ксения Ш.
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Ксения Ш. проводит ещё 1 экскурсию

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