Балаклава – замечательный уникальный крымский уголок в который всегда хочется вернуться. В Балаклавской бухте никогда не бывает штормов, потому что она укрыта двумя горами и мы сможем увидеть ее и с горы ⛰️ и с моря 🌊 пройдемся по набережной Балаклавы, поднимемся к крепости Чембало на смотровую площадку и пройдем 5, 5 км вдоль моря по тропинке с запахом можжевельника. Спустимся на пляж 🏖️ и искупаемся в море.

Возвращаться в Балаклаву будем по морю, на катерочке, рассматривая отвесные скалы.