В нашем путешествии мы прогуляемся по набережной Балаклавы
увидем бухту со смотровой площадки на Генуэзской крепости
поднимемся к верхней крепости Чембало и дойдет до Золотого пляжа. По пути увидим мыс Фиолент и мыс Айа
а так же бескрайнее синее море.
Балаклава – замечательный уникальный крымский уголок в который всегда хочется вернуться. В Балаклавской бухте никогда не бывает штормов, потому что она укрыта двумя горами и мы сможем увидеть ее и с горы ⛰️ и с моря 🌊 пройдемся по набережной Балаклавы, поднимемся к крепости Чембало на смотровую площадку и пройдем 5, 5 км вдоль моря по тропинке с запахом можжевельника. Спустимся на пляж 🏖️ и искупаемся в море.
Возвращаться в Балаклаву будем по морю, на катерочке, рассматривая отвесные скалы.
Что входит
Услуги гида на маршруте
Легкий перекус/ травяной крымский чай
Медицинская аптечка
Что не входит
Прогулка на катере – 150р
Начало
🚩 Балаклава, Площадь 1-го мая.
Место завершения
🏁 Балаклава, набережная
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.