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Балаклава — путешествие по горам и морю

Ксения Ш.
Ксения Ш. – Гид из Балаклавы
Балаклава — замечательный уникальный крымский уголок, в который всегда хочется вернуться.

В Балаклавской бухте никогда не бывает штормов, потому что она укрыта двумя горами.

Во время нашей прогулки мы сможем посмотреть на неё, как с горы ⛰️, так и с моря 🌊.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Балаклава — путешествие по горам и морю
Балаклава — путешествие по горам и морю

Что вы увидите

  • Набережная Балаклавы
  • Бухта со смотровой площадки на Генуэзской крепости
  • Верхняя крепость Чембало
  • Золотой пляж
  • мыс Фиолент и мыс Айа
Мы пройдемся по набережной Балаклавы, поднимемся к крепости Чембало на смотровую площадку и пройдем 5, 5 км вдоль моря 🌊 по тропинке с запахом можжевельника. Спустимся на пляж 🏖️ и искупаемся в море. Возвращаться в Балаклаву будем по морю, на катере, рассматривая отвесные скалы.
Во время нашего походы вы увидите набережную Балаклавы и ее бухту со смотровой площадки на Генуэзской крепости. Верхняя крепость Чембало, золотой пляж, мыс Фиолент и мыс Айа, а так же множество морских и горных пейзажей.
Организационные детали:• Не забудьте зарядите телефоны и камеру, снимков захочется сделать много;
  • Одевайтесь удобно и по погоде. Обувь без каблука, которая обязательно должна фиксировать вашу ногу;
  • Если хотите искупаться, не забудьте с собой купальные принадлежности;
  • Гид приготовит травяной чай, собранный в крымских горах ⛰️ и возьмёт небольшой перекус. По желанию, возьмите питание с собой.
Что входит
  • Услуги гида на маршруте
  • Легкий перекус/ травяной крымский чай/ кофе
  • Медицинская аптечка.
Что не входит
  • Прогулка на катере — 150 руб.
Начало
🚩 Балаклава, Площадь 1-го мая
Место завершения
🏁 Балаклава, набережная
Балаклава — путешествие по горам и морю
Балаклава — путешествие по горам и морю
Балаклава — путешествие по горам и морю
Балаклава — путешествие по горам и морю
Балаклава — путешествие по горам и морю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения Ш.
Ксения Ш.
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Ксения Ш. проводит ещё 1 экскурсию

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