Мы пройдемся по набережной Балаклавы, поднимемся к крепости Чембало на смотровую площадку и пройдем 5, 5 км вдоль моря 🌊 по тропинке с запахом можжевельника. Спустимся на пляж 🏖️ и искупаемся в море. Возвращаться в Балаклаву будем по морю, на катере, рассматривая отвесные скалы.

Во время нашего походы вы увидите набережную Балаклавы и ее бухту со смотровой площадки на Генуэзской крепости. Верхняя крепость Чембало, золотой пляж, мыс Фиолент и мыс Айа, а так же множество морских и горных пейзажей.

Организационные детали:• Не забудьте зарядите телефоны и камеру, снимков захочется сделать много;