Бухта со смотровой площадки на Генуэзской крепости
Верхняя крепость Чембало
Золотой пляж
мыс Фиолент и мыс Айа
Мы пройдемся по набережной Балаклавы, поднимемся к крепости Чембало на смотровую площадку и пройдем 5, 5 км вдоль моря 🌊 по тропинке с запахом можжевельника. Спустимся на пляж 🏖️ и искупаемся в море. Возвращаться в Балаклаву будем по морю, на катере, рассматривая отвесные скалы.
Во время нашего походы вы увидите набережную Балаклавы и ее бухту со смотровой площадки на Генуэзской крепости. Верхняя крепость Чембало, золотой пляж, мыс Фиолент и мыс Айа, а так же множество морских и горных пейзажей.
Организационные детали:• Не забудьте зарядите телефоны и камеру, снимков захочется сделать много;
Одевайтесь удобно и по погоде. Обувь без каблука, которая обязательно должна фиксировать вашу ногу;
Если хотите искупаться, не забудьте с собой купальные принадлежности;
Гид приготовит травяной чай, собранный в крымских горах ⛰️ и возьмёт небольшой перекус. По желанию, возьмите питание с собой.
Что входит
Услуги гида на маршруте
Легкий перекус/ травяной крымский чай/ кофе
Медицинская аптечка.
Что не входит
Прогулка на катере — 150 руб.
Начало
🚩 Балаклава, Площадь 1-го мая
Место завершения
🏁 Балаклава, набережная
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.