Горенки - забытая история самой большой усадьбы Подмосковья

Полюбоваться дворцом, посидеть у действующей плотины и вдохнуть атмосферу былого величия

Немногие знают об имении Горенки, а ведь в 18 веке это была самая большая и богатая усадьба Подмосковья.

На групповой прогулке вы увидите следы ее былого великолепия: действующую оранжерею, лестницу из белого мрамора, каменный грот — и заглянете внутрь особняка. Мы погрузимся в атмосферу дворцовых переворотов и погуляем по зеленым окрестностям усадьбы.
Горенки - забытая история самой большой усадьбы Подмосковья
Горенки - забытая история самой большой усадьбы Подмосковья
Горенки - забытая история самой большой усадьбы Подмосковья
Горенки - забытая история самой большой усадьбы Подмосковья
Горенки - забытая история самой большой усадьбы Подмосковья
Горенки - забытая история самой большой усадьбы Подмосковья
Горенки - забытая история самой большой усадьбы Подмосковья
Горенки - забытая история самой большой усадьбы Подмосковья
Ближайшие даты:
24
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Забытая история усадьбы

В прошлом, благодаря таланту немецкого ботаника Фишера, на территории усадьбы росло 7000 экзотических растений, привезенных со всего земного шара. Отдельного внимания заслужил и дворец, построенный с размахом. На экскурсии вы узнаете о забытой истории самой богатой усадьбы 18 века и перипетиях ее владельцев (в том числе стольника Петра Первого и фаворита императрицы Елизаветы Петровны).

Маршрут прогулки

На экскурсии мы пройдем по территории усадьбы, заглянем во дворец и прогуляемся по внутреннему двору. Вы увидите подземный грот из натурального камня, действующую плотину, руины лестницы из белого мрамора и единственную сохранившуюся оранжерею.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 3,2 км. Большая часть экскурсии проходит на улице, одевайтесь, пожалуйста, по погоде.
  • На территории усадьбы нет магазинов и кафе — возьмите с собой воду
  • Билет во дворец оплачивается отдельно — 250 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у остановки «Красная Роза» на шоссе Энтузиастов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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