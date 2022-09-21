Немногие знают об имении Горенки, а ведь в 18 веке это была самая большая и богатая усадьба Подмосковья. На групповой прогулке вы увидите следы ее былого великолепия: действующую оранжерею, лестницу из белого мрамора, каменный грот — и заглянете внутрь особняка. Мы погрузимся в атмосферу дворцовых переворотов и погуляем по зеленым окрестностям усадьбы.

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Описание

Что вас ожидает

Забытая история усадьбы

В прошлом, благодаря таланту немецкого ботаника Фишера, на территории усадьбы росло 7000 экзотических растений, привезенных со всего земного шара. Отдельного внимания заслужил и дворец, построенный с размахом. На экскурсии вы узнаете о забытой истории самой богатой усадьбы 18 века и перипетиях ее владельцев (в том числе стольника Петра Первого и фаворита императрицы Елизаветы Петровны).

Маршрут прогулки

На экскурсии мы пройдем по территории усадьбы, заглянем во дворец и прогуляемся по внутреннему двору. Вы увидите подземный грот из натурального камня, действующую плотину, руины лестницы из белого мрамора и единственную сохранившуюся оранжерею.

Организационные детали