В прошлом, благодаря таланту немецкого ботаника Фишера, на территории усадьбы росло 7000 экзотических растений, привезенных со всего земного шара. Отдельного внимания заслужил и дворец, построенный с размахом. На экскурсии вы узнаете о забытой истории самой богатой усадьбы 18 века и перипетиях ее владельцев (в том числе стольника Петра Первого и фаворита императрицы Елизаветы Петровны).
На экскурсии мы пройдем по территории усадьбы, заглянем во дворец и прогуляемся по внутреннему двору. Вы увидите подземный грот из натурального камня, действующую плотину, руины лестницы из белого мрамора и единственную сохранившуюся оранжерею.