Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Балтийске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
Пешая
69 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Пешеходная экскурсия по Балтийску: прусская романтика и подвиги
Пешая экскурсия по Балтийску-Пиллау: история прусского города, архитектурные памятники и легенды моряков. Узнайте больше о прошлом города
Начало: Здание ЖД вокзала Балтийска
Расписание: ежедневно с 10.00 до 17.30
Сегодня в 13:30
7 авг в 14:00
3 000 за всё до 5 чел.
Большая Балтийская прогулка
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Большая Балтийская прогулка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Пиллау и Балтийска, оцените архитектурные достопримечательности и морские пейзажи, узнайте больше из уникальных архивных документов
Начало: Балтийск, проспект Ленина-12
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
7 авг в 14:00
5 000 за всё до 5 чел.
На самый запад россии - в Балтийск
Пешая
19 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
На самый запад России - в Балтийск
Путешествие по Балтийску с гидом Семёном. Узнайте о крепости Pillau, Елизаветинском форте и проплывите на пароме до Балтийской косы
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Отличная экскурсия! Живо, интересно, понравилась всей семье, даже дочке подростку. Рекомендую этого экскурсовода.
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Очень понравилась экскурсия!
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
    Прекрасная экскурсия, мы получили огромное количество информации об истории города и края, было очень интересно и познавательно. Фаниль замечательный экскурсовод с энциклопедическими знаниями!
  • Е
    Евгений
    10 июня 2024
    На самый запад россии - в Балтийск
    Были на экскурсии в Балтийске с экскурсоводом Семёном Раппопортом. Все очень понравилось. Семен очень эрудированный молодой человек, необыкновенно увлеченный флотом. Добросовестно посетили, все, что можно было посетить, даже в обычно нехоженые туристами места. Рассказывал интересно.
  • А
    Алина
    2 мая 2024
    Большая Балтийская прогулка
    Просто замечательный гид! Большое спасибо Фанилю за проваленное с ним время! Как много в себе таит интересного, казалось бы, небольшой город, в котором сочетается прусское и советское наследство. Очень рекомендую, получите большое удовольствие.
  • Z
    Zev0973
    7 сентября 2023
    Балтийск - Пиллау
    Приятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Популярные экскурсии»

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  3. На самый запад россии - в Балтийск
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Балтийская коса
  2. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в августе 2024
Сейчас в Балтийске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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