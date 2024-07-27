И Ирина Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау Отличная экскурсия! Живо, интересно, понравилась всей семье, даже дочке подростку. Рекомендую этого экскурсовода.

Т Татьяна Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау Очень понравилась экскурсия!

Е Елена Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау Прекрасная экскурсия, мы получили огромное количество информации об истории города и края, было очень интересно и познавательно. Фаниль замечательный экскурсовод с энциклопедическими знаниями!

Е Евгений На самый запад россии - в Балтийск Были на экскурсии в Балтийске с экскурсоводом Семёном Раппопортом. Все очень понравилось. Семен очень эрудированный молодой человек, необыкновенно увлеченный флотом. Добросовестно посетили, все, что можно было посетить, даже в обычно нехоженые туристами места. Рассказывал интересно.

А Алина Большая Балтийская прогулка Просто замечательный гид! Большое спасибо Фанилю за проваленное с ним время! Как много в себе таит интересного, казалось бы, небольшой город, в котором сочетается прусское и советское наследство. Очень рекомендую, получите большое удовольствие.