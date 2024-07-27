1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПешеходная экскурсия по Балтийску: прусская романтика и подвиги
Пешая экскурсия по Балтийску-Пиллау: история прусского города, архитектурные памятники и легенды моряков. Узнайте больше о прошлом города
Начало: Здание ЖД вокзала Балтийска
Расписание: ежедневно с 10.00 до 17.30
Сегодня в 13:30
7 авг в 14:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Большая Балтийская прогулка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Пиллау и Балтийска, оцените архитектурные достопримечательности и морские пейзажи, узнайте больше из уникальных архивных документов
Начало: Балтийск, проспект Ленина-12
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
7 авг в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
На самый запад России - в Балтийск
Путешествие по Балтийску с гидом Семёном. Узнайте о крепости Pillau, Елизаветинском форте и проплывите на пароме до Балтийской косы
Начало: Балтийск, проспект Ленина д. 12
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 июля 2024Отличная экскурсия! Живо, интересно, понравилась всей семье, даже дочке подростку. Рекомендую этого экскурсовода.
- ТТатьяна16 июля 2024Очень понравилась экскурсия!
- ЕЕлена14 июля 2024Прекрасная экскурсия, мы получили огромное количество информации об истории города и края, было очень интересно и познавательно. Фаниль замечательный экскурсовод с энциклопедическими знаниями!
- ЕЕвгений10 июня 2024Были на экскурсии в Балтийске с экскурсоводом Семёном Раппопортом. Все очень понравилось. Семен очень эрудированный молодой человек, необыкновенно увлеченный флотом. Добросовестно посетили, все, что можно было посетить, даже в обычно нехоженые туристами места. Рассказывал интересно.
- ААлина2 мая 2024Просто замечательный гид! Большое спасибо Фанилю за проваленное с ним время! Как много в себе таит интересного, казалось бы, небольшой город, в котором сочетается прусское и советское наследство. Очень рекомендую, получите большое удовольствие.
- ZZev09737 сентября 2023Балтийск - ПиллауПриятное времяпрепровождение! Узнали много-много нового. Удивительный экскурсовод Юлия - мастер своего дела, эрудированная и весьма своеобразная женщина. Впечатления потрясающие! Отдельно хочется отметить экскурсовода из Музея Балтийского флота - позитивная, воодушевленная своим делом, красивая и приятная женщина. Спасибо всем огромное!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Популярные экскурсии»
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