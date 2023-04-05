Экскурсия на катере по Калининградскому каналу: портовые сооружения и корабли
Наша прогулка по городу включает в себя посещение практически всех достопримечательностей Балтийска.
Мы обойдем историческую часть города, здесь ещё сохранились несколько зданий довоенных времён: пехотные казармы, водонапорные башни, маяк, церковь и другие.
Увидим Крепость Пиллау со стороны (при желании посетим крепость и Музей Балтийского флота), прогуляемся по Морскому бульвару, увидим скульптуры и старые немецкие доты, дойдем до Северного мола и увидим памятник императрице Елизавете Петровне.
Мы обойдем историческую часть города, здесь ещё сохранились несколько зданий довоенных времён: пехотные казармы, водонапорные башни, маяк, церковь и другие.
Увидим Крепость Пиллау со стороны (при желании посетим крепость и Музей Балтийского флота), прогуляемся по Морскому бульвару, увидим скульптуры и старые немецкие доты, дойдем до Северного мола и увидим памятник императрице Елизавете Петровне.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Балтийск и Балтийская коса
- Музей «Старый люнет»
- Ангары аэродрома «Нойтиф»
- Форт «Западный»
- Северный и южный молы
- Памятники Петру I, Елизавете Петровне
- Маяк, набережная Балтийска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- На автомобиле, катере, пароме и пешком.
- История Балтийска (до 1946 года г. Пиллау) берёт своё начало в XIII веке. За время своего существования город несколько раз переходил под контроль различных государств. А ещё Балтийск — город лебедей и кораблей. Лебеди живут здесь круглогодично, Вы можете увидеть их очень близко и сделать на память эффектные фото (ну и «правильный» корм у меня всегда с собой в трудные времена для птиц). В городе находится одна из самых крупных баз ВМФ РФ и часть кораблей стоит у берега и Вы их увидите с набережной. При желании можно совершить прогулку на катере по Калининградскому каналу и увидеть ещё больше кораблей, портовых сооружений и паромный терминал.
- Далее переправляемся на пароме или катере на Балтийскую косу — длинную узкую полоску суши с песчаными дюнами и пляжами, протянувшуюся между водами Балтийского моря и Калининградского залива. Особенность Балтийской косы — наличие многочисленных фортификационных и инженерных сооружений: форт «Западный», Люнет, ангары аэродрома «Нойтиф», береговые батареи. Мы всё с Вами это увидим обязательно. На косе посетим с Вами самый западный музей РФ «Старый Люнет» — информационно-интерактивное парково-музейное пространство, созданное местными жителями, энтузиастами и активистами для сохранения природы, исторического и культурного наследия Балтийской косы для наших детей и потомков.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия может быть изменена в случае отмены паромной переправы на Балтийскую косу из-за штормового ветра. По согласованию возможна замена на любую другую мою экскурсию.
- Детские кресла предоставляются при необходимости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Фотографии на Ваш или мой телефон/фотоаппарат
- Что не входит
- Морское путешествие на катере при желании (2500-3000 руб. со всей компании)
- Переправа на пароме (катере) (70-100 руб. в одну сторону с человека)
- Билеты в музеи, крепость (цены и возможность уточняются, есть льготы)
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Место встречи: по договоренности из Калининграда(отель, апартаменты) бесплатно.
- Возможен выезд и возврат из городов Янтарный, Пионерский, Светлогорск, Зеленоградск (цену трансфера обсуждается).
- Возможно начало и окончание путешествия в аэропорту Храброво.
- Экскурсия может быть изменена в случае отмены паромной переправы на Балтийскую косу из-за штормового ветра. По согласованию возможна замена на любую другую мою экскурсию.
- Детские кресла предоставляются при необходимости.
- Время путешествия: 7-10 часов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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