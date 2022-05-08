Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску, Светлогорску

Посмотрите три удивительных города Калининградской области за один день! Вы познакомитесь с самим Калининградом

Индивидуальная
Посмотрите три удивительных города Калининградской области за один день! Вы познакомитесь с самим Калининградом, приоткроете его тайны, насладитесь атмосферой сказочного Зеленоградска и побываете в тихом и уютном Светлогорске.
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску, Светлогорску
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску, Светлогорску
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску, Светлогорску
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску, Светлогорску
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску, Светлогорску
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску, Светлогорску

Что вас ожидает 🤩

  • В Калининграде:
  • Остров Канта
  • Рыбная деревня
  • Кнайпхоф
  • Луизенваль
  • Амалиенау
  • Казарма Кронпринц
  • 5-ый форт
  • Бранденбургские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский Вал
  • Здание восточной пожарной части
  • Музей марципана
  • Башня Донна
  • Кафедральный собор
  • Медовый мост
  • Кирха святого семейства
  • В Зеленоградске:
  • Пляж и променад
  • Бювет «Королева Луиза»
  • Здание Администрации Кранца
  • Водонапорная башня Кранца – музей кошек «Мурариум»
  • Памятник зеленоградским котам
  • Городские часы Зеленоградска
  • Домик ангелов
  • Кирха Святого Адальберта.
  • В Светлогорске:
  • Светлогорский променад
  • Храм Серафима Саровского
  • Театр эстрады «Янтарь-холл»
  • Храм-часовня Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
  • Органный зал Макаровых
  • Водонапорная башня «Раушен» и примыкающий к ней ротондальный корпус водогрязелечебницы
  • Макет средневекового Кенигсберга

Об экскурсии

Где бы Вы ни остановились в Калининграде, будь то отель, гостиница, квартира, именно это место как нельзя лучше подходит для начала экскурсии по Калининграду-Кёнигсбергу.
Как жили кёнигсбергжцы, как теперь здесь живём мы? Мы проедем по старым улочкам Кёнигсберга и новым калининградским. Посетим район Амалиенау, имение Луизенваль, заглянем во дворы старого Кёнигсберга. Увидим вальные укрепления Литовского вала, казармы Кронпринца и пожарную часть района Закхайм. Прогуляемся по Медовому мосту и обязательно навестим господина Канта.
На острове Канта нас ждёт Кёнигсбергский кафедральный собор, воспоминания о русских студентах, учившихся в старейшем университете Пруссии Альбертине, и городе Кнайпхоф, разрушенном английской авиацией в 1944 году. Полагаю, Вы любите сладенькое? В Бранденбургских воротах нас ждёт встреча с марципаном, его историей и невероятным вкусом.
После, друзья мои, нас ждёт Kranz, ныне Зеленоградск. Мы пойдём пешком по его узким улочкам от водонапорной башни через Курортный проспект к морю. Говорят, в этот кошачий рай недавно переехал Чеширский кот, хотя может это только слухи… Проверим!
После отправимся в Светлогорск. Оставим машину у кирхи Раушена и пойдём наслаждаться городом изумрудных дюн и голубого моря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музеи и форты
  • Питание
Место начала и завершения?
Адрес Вашего проживания в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Сообщите
  • Пожалуйста
  • По какому адресу за Вами подъехать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 7:00

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