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Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса.

Сергей К.
Сергей К. – Гид из Балтийска
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса.
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Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса.
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса.

Что вы увидите

  • Крепость Pillau, которая была заложена шведами в XVII веке и до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть, расскажем подробности визита Петра I во время дипломатической миссии «Великое посольство» и узнаете, какую роль порт Пиллау сыграл во время Семилетней войны
  • Историческую часть города, архитекторы и строители из разных стран оставили свой след в истории приморского поселения.
  • Военную гавань, по вашему желанию совершим путешествие на катере, увидим мощь балтийских судов.
  • Пройдёмся по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня, можно посетить Южный и Северный молы, где установлены две башни, которые передают сигнальные огни. Вместе со светом от маяка они являются ориентирами для кораблей.
  • Посетим Елизаветинский форт, где расположен самый большой памятник женщине в Европе
  • Познакомимся, по вашему желанию, с Балтийской косой, куда можно поплыть на пароме. На косе находятся ангары аэродрома, западный форт, и многие другие не менее интересные объекты.
Это познавательная экскурсия ⛳ в самый западный город 🏙️ России, бывший немецкий город Пиллау, который за время своей истории 📖 был под контролем нескольких государств. Первые рыбацкие поселения на месте современного Балтийска появились в середине XIII столетия. Расскажем историю города — от поселения рыцарей, деревни Вограм, о Польско-Шведской войне и событиях Второй мировой. Ведь, официально история города ведет свой отсчет с 1626 года, когда шведы, захватившие город, начали строительство цитадели, где расположена главная и крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море 🌊 посетим самые знаковые места, интереснейшие объекты города, среди которых: цитадель Pillau, фортификационные сооружения и военный аэродром для гидросамолётов Нойтиф, построенный в 1939 году, лютеранскую кирху, в настоящее время кафедральный собор Балтийского флота. Вы проникнитесь духом военно-морского города, памятники отважным героям штурма Пиллау, стены Шведской крепости, двухсотлетний маяк, величественные скульптуры Петра Великого и императрицы Елизаветы Петровны, вы узнаете историю Балтийска и осознаете его важность.
Что входит
  • Услуги опытного гида
  • Комфортабельный автомобиль
  • При необходимости предоставляются дождевики.
  • По желанию мы можем добавить в маршрут Янтарный, Светлогорск ( согласовывается дополнительно)
Что не входит
  • Билет в музеи 200 рублей
  • Билет в цитадель Пиллау 300 рублей
  • Прогулка на катере
  • Обед.
Начало
🚩 Калининград. Улица Шевченко дом 2
Место завершения
🏁 Калининград. По договорённости.
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса.
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса.
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса.
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей К.
Сергей К.
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