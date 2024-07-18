Мы насладимся видами бушующего моря и безмятежной гладью заливов, поднимемся на одну из высочайших точек Прибалтики и спустимся ниже уровня Мирового океана, прогуляемся среди высоких песчаных дюн, отправимся на поиски средневековых готических замков и окунемся в мир первозданной природы.
Программа тура по дням
Заезд и знакомство
Прибытие в Калининград до 16:00.
Заселение в тур. комплекс с 13:00 до 17:00.
Брифинг. Знакомство с программой и организаторами.
Приветственный ужин в компании турлидеров.
Поход по Балтийской косе
Завтрак.
Прогулка по набережной Балтийска — ансамбль старинных зданий, военные корабли и знаменитый маяк Пиллау.
Заброска на косу на катерах.
Посещение краеведческого музея — интересные истории от местных жителей.
Поход по Балтийской косе. Живописный хайкинг по узкой полоске суши между морем и заливом.
Увидите песчаные дюны, изогнутые сосновые рощи, руины старинных военных укреплений и затонувшие корабли.
Протяженность ~ 10 км, максимальный подъем до 40 м.
Обед на маршруте.
Ужин в тур. комплексе.
Поход по полуострову Бальга
Завтрак.
Посещение краеведческого музея — узнаете многое о загадочном полуострове
Поход по Бальге.
Насладитесь красивой природой и древней историей. Обширные охотничьи и рыболовные угодья скрывают руины замка тевтонского ордена и останки старинных рыбацких деревень.
Маршрут — настоящая сказка: древние леса, цветущие поля, высокие обрывы и тайные тропы сквозь высокие камыши.
Протяженность ~ 15 км, максимальный подъем до 30 м.
Обед-пикник на маршруте.
Ужин в кафе тур. комплекса.
Поход по Куршской косе
Завтрак.
Поход по Куршской косе — окажетесь среди реликтовых лесов, где природа сохраняет свои древние тайны, подниметесь на высокие песчаные дюны, откуда открываются захватывающие панорамы, насладитесь живописными видами на море, озёра и залив.
Протяженность ~ 10 км, максимальный подъем до 60 м.
Обед-пикник на маршруте
Экскурсия по Куршской косе — побываете в "местах силы", прогуляетесь среди танцующих деревьев и насладитесь потрясающей природой.
Ужин в кафе тур. комплекса.
Поход по национальному парку «Виштынецкий»
Завтрак.
Поход по Роминтенской пуще.
В прошлом — королевские охотничьи угодья, сегодня — природный парк с ледниковыми озёрами.
Старинные охотничьи тропы стали отличными пешеходными маршрутами, которые простираются через роскошные пейзажи заповедных лесов.
Вы перенесётесь на тысячи лет в прошлое и получите истинное наслаждение от первозданной природы.
Протяженность ~ 17 км, максимальный подъем до 230 м.
Обед-пикник на маршруте.
Ужин на хуторе.
Попробуете натуральные фермерские продукты и традиционные блюда Виштынецкой возвышенности.
Отъезд
Завтрак в кафе тур. комплекса.
Выезд из номеров до 12:00.
Можно оставить вещи в комплексе и исследовать город самостоятельно, отправиться за сувенирами или ещё раз съездить на море.
Проживание
Тур предусматривает проживание в тур. комплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Даты заездов
|Стоимость
|25.04, 23.05, 26.09, 10.10
|54 900
|08.05, 27.06, 11.07, 22.08
|59 900
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой. С подселением.
В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
За доп. плату возможно:
Одноместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. Без подселения. Доплата 5000 руб.
В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
Одноместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. Доплата 12500 руб.
В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
Двухместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. Доплата 10000 руб. Доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере.
В номере: двухъярусная кровать / или две отдельные кровати / или одна большая кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
Варианты проживания
Хостел «Фрайдей Центр»
"Фрайдей Центр" — лучший хостел России с инфраструктурой отеля 4 звезды.
Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?
27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей.
Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся.
Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.
Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки от FridayCafe дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.
2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику:
- кухни с пространствами для тусовок;
- бесплатные чай, кофе, печеньки;
- чилл-ауты с большими телевизорами;
- настольные игры и библиотеку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в тур. комплексе
- Трёхразвое питание по программе
- Пеший поход по Балтийской косе ~ 10 км
- Пеший поход по полуострову Бальга ~ 15 км
- Пеший поход по национальному парку «Куршская коса» ~ 10 км
- Пеший поход по национальному парку «Виштынецкий» ~ 17 км
- Экскурсия в музей Балтийской косы
- Экскурсия в музей Бальги
- Экскурсия по Куршской косе
- Турлидеры
- Переезды согласно программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Доплата за комфортное проживание: одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой - 5000 руб. одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 12500 руб. двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
- Одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой - 5000 руб
- Одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 12500 руб
- Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
- Посещение сауны
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для походов:
- дождевик;
- ветровка;
- головной убор;
- флисовая кофта;
- кроссовки (на толстой подошве);
- удобная (спортивная) одежда;
- солнцезащитные очки;
- треккинговые перчатки;
- СПФ 30+;
- джинсы для походов вообще не подойдут!
Для проживания:
- домашние тапочки;
- обувь для бассейна и сауны.
Мы предоставляем:
- фен;
- полотенца для душа;
- полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
- Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
- Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
- Полотенца и фены брать не нужно.
- Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
- В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
- Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
- В комплексе бесплатный wi-fi.
- В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
- Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
- Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Какие дополнительные услуги предоставляются в Центре?
Вы можете забронировать проживание до и после тура от 2400 рублей/номер/сутки с завтраком.
Бассейн, сауна и спортивный зал являются дополнительными услугами и не включены в стоимость тура:
- стоимость посещения бассейна (06:00 — 11:00) составляет 250 рублей с человека;
- стоимость посещения бассейн + сауна (18:00 — 23:00) — 400 рублей с человека;
- стоимость посещения спортзала (24/7) — 200 рублей с человека.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур по Калининградской области «HIKING CAMP» с 11 по 16 июля 2024г.
Уважаемые сотрудники «Большой Страны» в т. ч. Анастасия Луценко - менеджер по работе с клиентами. Спасибо Вам за организацию
Потрясающая поездка! Большое спасибо авторам тура: все продумано до мелочей. Впечатляющие локации, удобство передвижения, комфортное размещение, вкусное питание:) Все места, которые посетили, оставили незабываемое впечатление. Я не большой
Больше всего мне запомнился последний день в лесах Роминтенской пущи. Очень повезло с погодой и удалось искупаться в ледниковом