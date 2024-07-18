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любитель музеев, но в этом туре музеи подобраны так, что скучать в них не приходится, и все благодаря тем людям, которые в них работают, они настоящие энтузиасты, заинтересованные в своем деле, и к посетителям относятся как к своим гостям.

Турлидеры - молодцы, Наташа очень компетентно отвечала на все вопросы, была ненавязчива, что мне лично нравится. Группа была небольшая, всего 7 человек, только девочки:)

Хостел прелестен. Никогда не останавливалась в хостелах, какое-то к ним отношение всегда было пренебрежительное. Но этот лучше многих 3-4* отелей: чистота везде идеальная, стильный интерьер зон общего пользования, уютный маленький номер, где все продумано для удобства клиентов. Сауна великолепная, есть бассейн. Это точно должно называться хостел?:) Всем теперь друзьям и знакомым его рекомендую. Питание у них в кафе очень вкусное, один минус несмотря на физическую нагрузку во время походов, похудеть не удастся:)

Из недостатков, очень длинные переезды к местам начала походов; но это субъективное мнение. Телепортацию еще не изобрели, а локации точно стоили, чтобы потерпеть 1-3 часа в дороге. Погода во время моей поездки была жаркая, и я в первый же день простыла под кондиционером в миниавтобусе (сама виновата, конечно). И, наверное, хотелось бы более интенсивной физической нагрузки. И жаль, что не посетили Куршскую косу. И комары 🤦‍♀️ но были предоставлены репелленты и очень удобная шляпа с москитной сеткой.

Еще раз спасибо за прекрасный отдых! Обязательно еще приеду, очень хочу в Bike Camp, но даты не совпадают с отпуском. Сделайте больше дат 🙏