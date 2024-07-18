HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области

Приключение для любителей красивых пешеходных прогулок. Каждый день – новые картинки и впечатления, которые запомнятся на всю жизнь.

Мы насладимся видами бушующего моря и безмятежной гладью заливов, поднимемся на одну из высочайших точек Прибалтики и спустимся ниже уровня Мирового океана, прогуляемся среди высоких песчаных дюн, отправимся на поиски средневековых готических замков и окунемся в мир первозданной природы.
5
3 отзыва
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
Ближайшие даты:
25
апр8
мая23
мая27
июн11
июл22
авг26
сен
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заезд и знакомство

Прибытие в Калининград до 16:00.

Заселение в тур. комплекс с 13:00 до 17:00.

Брифинг. Знакомство с программой и организаторами.

Приветственный ужин в компании турлидеров.

Заезд и знакомствоЗаезд и знакомствоЗаезд и знакомствоЗаезд и знакомство
2 день

Поход по Балтийской косе

Завтрак.

Прогулка по набережной Балтийска — ансамбль старинных зданий, военные корабли и знаменитый маяк Пиллау.

Заброска на косу на катерах.

Посещение краеведческого музея — интересные истории от местных жителей.

Поход по Балтийской косе. Живописный хайкинг по узкой полоске суши между морем и заливом.

Увидите песчаные дюны, изогнутые сосновые рощи, руины старинных военных укреплений и затонувшие корабли.

Протяженность ~ 10 км, максимальный подъем до 40 м.

Обед на маршруте.

Ужин в тур. комплексе.

Поход по Балтийской косеПоход по Балтийской косеПоход по Балтийской косеПоход по Балтийской косе
3 день

Поход по полуострову Бальга

Завтрак.

Посещение краеведческого музея — узнаете многое о загадочном полуострове

Поход по Бальге.

Насладитесь красивой природой и древней историей. Обширные охотничьи и рыболовные угодья скрывают руины замка тевтонского ордена и останки старинных рыбацких деревень.

Маршрут — настоящая сказка: древние леса, цветущие поля, высокие обрывы и тайные тропы сквозь высокие камыши.

Протяженность ~ 15 км, максимальный подъем до 30 м.

Обед-пикник на маршруте.

Ужин в кафе тур. комплекса.

Поход по полуострову БальгаПоход по полуострову БальгаПоход по полуострову БальгаПоход по полуострову Бальга
4 день

Поход по Куршской косе

Завтрак.

Поход по Куршской косе — окажетесь среди реликтовых лесов, где природа сохраняет свои древние тайны, подниметесь на высокие песчаные дюны, откуда открываются захватывающие панорамы, насладитесь живописными видами на море, озёра и залив.

Протяженность ~ 10 км, максимальный подъем до 60 м.

Обед-пикник на маршруте

Экскурсия по Куршской косе — побываете в "местах силы", прогуляетесь среди танцующих деревьев и насладитесь потрясающей природой.

Ужин в кафе тур. комплекса.

Поход по Куршской косеПоход по Куршской косеПоход по Куршской косеПоход по Куршской косе
5 день

Поход по национальному парку «Виштынецкий»

Завтрак.

Поход по Роминтенской пуще.

В прошлом — королевские охотничьи угодья, сегодня — природный парк с ледниковыми озёрами.

Старинные охотничьи тропы стали отличными пешеходными маршрутами, которые простираются через роскошные пейзажи заповедных лесов.

Вы перенесётесь на тысячи лет в прошлое и получите истинное наслаждение от первозданной природы.

Протяженность ~ 17 км, максимальный подъем до 230 м.

Обед-пикник на маршруте.

Ужин на хуторе.

Попробуете натуральные фермерские продукты и традиционные блюда Виштынецкой возвышенности.

Поход по национальному парку «Виштынецкий»Поход по национальному парку «Виштынецкий»Поход по национальному парку «Виштынецкий»Поход по национальному парку «Виштынецкий»
6 день

Отъезд

Завтрак в кафе тур. комплекса.

Выезд из номеров до 12:00.

Можно оставить вещи в комплексе и исследовать город самостоятельно, отправиться за сувенирами или ещё раз съездить на море.

Проживание

Тур предусматривает проживание в тур. комплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Даты заездовСтоимость
25.04, 23.05, 26.09, 10.1054 900
08.05, 27.06, 11.07, 22.0859 900

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой. С подселением.

В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

За доп. плату возможно:

Одноместное размещение в 2-местном номере с общей ванной комнатой. Без подселения. Доплата 5000 руб.

В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

Одноместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. Доплата 12500 руб.

В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

Двухместное размещение в 2-местном номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. Доплата 10000 руб. Доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере.

В номере: двухъярусная кровать / или две отдельные кровати / или одна большая кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

Варианты проживания

Хостел «Фрайдей Центр»

5 ночей

"Фрайдей Центр" — лучший хостел России с инфраструктурой отеля 4 звезды.

Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?

27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей.

Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы — само собой разумеющееся.

Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.

Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки от FridayCafe дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.

2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику:

  • кухни с пространствами для тусовок;
  • бесплатные чай, кофе, печеньки;
  • чилл-ауты с большими телевизорами;
  • настольные игры и библиотеку.
Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в тур. комплексе
  • Трёхразвое питание по программе
  • Пеший поход по Балтийской косе ~ 10 км
  • Пеший поход по полуострову Бальга ~ 15 км
  • Пеший поход по национальному парку «Куршская коса» ~ 10 км
  • Пеший поход по национальному парку «Виштынецкий» ~ 17 км
  • Экскурсия в музей Балтийской косы
  • Экскурсия в музей Бальги
  • Экскурсия по Куршской косе
  • Турлидеры
  • Переезды согласно программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Доплата за комфортное проживание: одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой - 5000 руб. одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 12500 руб. двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
  • Одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой - 5000 руб
  • Одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 12500 руб
  • Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Посещение сауны
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для походов:

  • дождевик;
  • ветровка;
  • головной убор;
  • флисовая кофта;
  • кроссовки (на толстой подошве);
  • удобная (спортивная) одежда;
  • солнцезащитные очки;
  • треккинговые перчатки;
  • СПФ 30+;
  • джинсы для походов вообще не подойдут!

Для проживания:

  • домашние тапочки;
  • обувь для бассейна и сауны.

Мы предоставляем:

  • фен;
  • полотенца для душа;
  • полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно.
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi.
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Какие дополнительные услуги предоставляются в Центре?

Вы можете забронировать проживание до и после тура от 2400 рублей/номер/сутки с завтраком.

Бассейн, сауна и спортивный зал являются дополнительными услугами и не включены в стоимость тура:

  • стоимость посещения бассейна (06:00 — 11:00) составляет 250 рублей с человека;
  • стоимость посещения бассейн + сауна (18:00 — 23:00) — 400 рублей с человека;
  • стоимость посещения спортзала (24/7) — 200 рублей с человека.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Э
18 июл 2024
17.07.24.
Тур по Калининградской области «HIKING CAMP» с 11 по 16 июля 2024г.

Уважаемые сотрудники «Большой Страны» в т. ч. Анастасия Луценко - менеджер по работе с клиентами. Спасибо Вам за организацию
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пешего тура и набора уникального состава участников.
Менеджеры и гиды принимающей стороны, в т. ч. Наталья и Дарья делали всё возможное для нашего весёлого, физически активного и познавательного путешествия по программе тура.
Мне ещё 82 года, но я планирую ещё раз приехать в этот регион, если появится новая программа активных путешествий или модернизированная из имеющихся на сайте Вашей организации. Я уже начал просмотр новых предложений.
Эдуард Смирнов.

17.07.24.17.07.24.
М
4 июн 2024
Hiking Camp 27.05-2.06
Потрясающая поездка! Большое спасибо авторам тура: все продумано до мелочей. Впечатляющие локации, удобство передвижения, комфортное размещение, вкусное питание:) Все места, которые посетили, оставили незабываемое впечатление. Я не большой
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любитель музеев, но в этом туре музеи подобраны так, что скучать в них не приходится, и все благодаря тем людям, которые в них работают, они настоящие энтузиасты, заинтересованные в своем деле, и к посетителям относятся как к своим гостям.
Турлидеры - молодцы, Наташа очень компетентно отвечала на все вопросы, была ненавязчива, что мне лично нравится. Группа была небольшая, всего 7 человек, только девочки:)
Хостел прелестен. Никогда не останавливалась в хостелах, какое-то к ним отношение всегда было пренебрежительное. Но этот лучше многих 3-4* отелей: чистота везде идеальная, стильный интерьер зон общего пользования, уютный маленький номер, где все продумано для удобства клиентов. Сауна великолепная, есть бассейн. Это точно должно называться хостел?:) Всем теперь друзьям и знакомым его рекомендую. Питание у них в кафе очень вкусное, один минус несмотря на физическую нагрузку во время походов, похудеть не удастся:)
Из недостатков, очень длинные переезды к местам начала походов; но это субъективное мнение. Телепортацию еще не изобрели, а локации точно стоили, чтобы потерпеть 1-3 часа в дороге. Погода во время моей поездки была жаркая, и я в первый же день простыла под кондиционером в миниавтобусе (сама виновата, конечно). И, наверное, хотелось бы более интенсивной физической нагрузки. И жаль, что не посетили Куршскую косу. И комары 🤦‍♀️ но были предоставлены репелленты и очень удобная шляпа с москитной сеткой.
Еще раз спасибо за прекрасный отдых! Обязательно еще приеду, очень хочу в Bike Camp, но даты не совпадают с отпуском. Сделайте больше дат 🙏

Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06
Ю
3 июн 2024
Поездка прошла замечательно. Для любителей походов без палаток она подойдёт лучше всего.
Больше всего мне запомнился последний день в лесах Роминтенской пущи. Очень повезло с погодой и удалось искупаться в ледниковом
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озере. И обед на природе там был большим и приятным сюрпризом.
Балтийск также был неожиданно интересным местом. Перед походом вам проведут небольшую экскурсию, после которой вы сможете увидеть аэродром люфтваффе зная его историю.
Поход по Полуострову Бальга для меня был интересен именно замком. К сожалению, большая часть замка разрушена, но после экскурсии я смогла представить его во всей красе.
Хочется отметить, что после похода у вас останется достаточно времени для Калининграда и для сауны.