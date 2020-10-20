Как добраться до Барнаула на самолёте
В Барнауле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Barnaul Airport» вам не избежать
Список аэропортов Барнаула
- Барнаул BAXBarnaul Airport
Самые дешёвые билеты в Барнаул из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|891
|2ч
|13.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|1 195
|50м
|01.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|2 290
|20ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 499
|4ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|2 848
|17ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|3 406
|6ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|3 568
|45ч (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|3 645
|23ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|3 800
|17ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|4 099
|23ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 426
|35ч 35м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|4 695
|10ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|4 933
|41ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|5 067
|43ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|5 195
|9ч 55м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 364
|8ч 10м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 431
|8ч 40м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|5 602
|33ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|5 786
|34ч 20м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|5 895
|36ч 5м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|6 000
|34ч 55м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|6 070
|10ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|6 105
|40ч (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|6 105
|34ч 20м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|6 121
|27ч 20м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Грозного
|6 381
|12ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|6 381
|12ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|6 426
|10ч 40м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|6 485
|49ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|6 525
|35ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|6 525
|34ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Кургана
|6 571
|51ч 10м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|6 631
|15ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|6 672
|19ч 20м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|6 701
|27ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|6 717
|21ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Кирова
|6 735
|34ч 15м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|6 750
|25ч (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇮🇹Венеции
|6 991
|14ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|7 025
|25ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 101
|37ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|7 105
|21ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|7 105
|5ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из Ялты
|7 113
|34ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|7 156
|32ч 5м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|7 156
|21ч 5м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|7 162
|42ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|7 173
|39ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Орска
|7 236
|52ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|7 261
|14ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Пскова
|7 352
|43ч 40м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|7 353
|20ч 35м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|7 409
|31ч 15м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|7 524
|36ч 30м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|7 565
|19ч 10м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|7 732
|18ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|8 039
|50ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|8 365
|54ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|8 574
|48ч 25м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|8 612
|17ч (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Липецка
|8 636
|45ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|9 170
|19ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Кировска
|9 444
|12ч 30м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|9 450
|49ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|9 451
|15ч 15м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|9 451
|30ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|9 571
|43ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Элисты
|9 578
|43ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|9 633
|19ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|9 655
|43ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Калуги
|9 713
|39ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|10 242
|42ч 15м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|10 467
|17ч 20м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|10 612
|41ч 25м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|11 080
|28ч (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|11 187
|36ч 25м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Мирного
|11 476
|5ч 30м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|11 620
|15ч (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|11 669
|28ч 30м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|11 702
|30ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|12 726
|5ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|12 927
|14ч 55м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|13 010
|41ч 20м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇰🇿Семипалатинска
|13 276
|45ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|13 358
|27ч 35м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|13 387
|26ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|13 996
|19ч 50м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|14 015
|41ч 20м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇨🇭Женевы
|14 549
|37ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Норильска
|14 794
|24ч (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|15 457
|45ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|15 720
|22ч 40м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|15 873
|10ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|16 407
|23ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|16 493
|7ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|17 121
|39ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|17 388
|18ч 25м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|17 432
|35ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Магадана
|17 519
|27ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|17 917
|32ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Барнаула
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Барнаула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Стамбул, Калининград и Краснодар
- 14.10.202018.10.2020
- 28.10.202030.10.2020
- 20.10.202028.10.2020
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