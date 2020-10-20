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Как добраться до Барнаула на самолёте

В Барнауле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Barnaul Airport» вам не избежать

Список аэропортов Барнаула

  1. Барнаул BAX
    Barnaul Airport

Самые дешёвые билеты в Барнаул из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇷🇺Омска891
13.11.2020из 🇷🇺Новосибирска1 19550м
01.11.2020из 🇷🇺Томска2 29020ч (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Тюмени2 4994ч 10м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга2 84817ч (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Иркутска3 4066ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Сургута3 56845ч (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка3 64523ч (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Кемерово3 80017ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска4 09923ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Москвы4 42635ч 35м (⇵1)
29.12.2020из 🇷🇺Магнитогорска4 69510ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Красноярска4 93341ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Воронежа5 06743ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)5 1959ч 55м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга5 3648ч 10м (⇵1)
06.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 4318ч 40м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Казани5 60233ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Оренбурга5 78634ч 20м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Мурманска5 89536ч 5м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Волгограда6 00034ч 55м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇺Краснодара6 07010ч 5м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Уфы6 10540ч (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Ижевска6 10534ч 20м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Перми6 12127ч 20м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Грозного6 38112ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод6 38112ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Нижневартовска6 42610ч 40м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя6 48549ч 30м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Ульяновска6 52535ч (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Калининграда6 52534ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Кургана6 57151ч 10м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Владикавказа6 63115ч 50м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Сочи6 67219ч 20м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Челябинска6 70127ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Архангельска6 71721ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Кирова6 73534ч 15м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска6 75025ч (⇵1)
06.12.2020из 🇮🇹Венеции6 99114ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска7 02525ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Самары7 10137ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Саратова7 10521ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода7 1055ч 35м (⇵1)
11.11.2020из Ялты7 11334ч 10м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Махачкалы7 15632ч 5м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Чебоксар7 15621ч 5м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇺Белгорода7 16242ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Магаса7 17339ч 50м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Орска7 23652ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Ставрополя7 26114ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Пскова7 35243ч 40м (⇵2)
09.12.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска7 35320ч 35м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Астрахани7 40931ч 15м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Анапы7 52436ч 30м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Ярославля7 56519ч 10м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Нальчика7 73218ч 25м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Абакана8 03950ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ8 36554ч (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Курска8 57448ч 25м (⇵2)
20.12.2020из 🇰🇬Бишкека8 61217ч (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Липецка8 63645ч 50м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Сыктывкара9 17019ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Кировска9 44412ч 30м (⇵2)
26.12.2020из 🇰🇿Алматы9 45049ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Брянска9 45115ч 15м (⇵2)
29.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне9 45130ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Кызыла9 57143ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Элисты9 57843ч (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Пензы9 63319ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Геленджика9 65543ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Калуги9 71339ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Братска10 24242ч 15м (⇵2)
28.11.2020из 🇹🇷Антальи10 46717ч 20м (⇵2)
14.11.2020из 🇹🇷Стамбула10 61241ч 25м (⇵2)
06.12.2020из 🇺🇦Киева11 08028ч (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Салехарда11 18736ч 25м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Мирного11 4765ч 30м (⇵1)
01.11.2020из 🇲🇩Кишинёва11 62015ч (⇵2)
04.11.2020из 🇧🇾Минска11 66928ч 30м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Нерюнгри11 70230ч 35м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Читы12 7265ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Ухты12 92714ч 55м (⇵2)
29.10.2020из 🇩🇪Гамбурга13 01041ч 20м (⇵2)
04.12.2020из 🇰🇿Семипалатинска13 27645ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇪Мюнхена13 35827ч 35м (⇵2)
27.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)13 38726ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива13 99619ч 50м (⇵2)
17.12.2020из 🇨🇭Цюриха14 01541ч 20м (⇵2)
15.01.2021из 🇨🇭Женевы14 54937ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Норильска14 79424ч (⇵1)
15.11.2020из 🇩🇪Ганновера15 45745ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇪Тбилиси15 72022ч 40м (⇵2)
05.11.2020из 🇦🇲Еревана15 87310ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Хабаровска16 40723ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Якутска16 4937ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇿Праги17 12139ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Бодрума17 38818ч 25м (⇵2)
27.12.2020из 🇷🇺Владивостока17 43235ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Магадана17 51927ч (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска17 91732ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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