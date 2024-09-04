На Рождество – экскурсии в Барнауле

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Барнауле, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Барнаул сто лет назад
Пешая
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
Завтра в 06:00
9 сен в 08:00
6 200 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом
Пешая
86 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
Завтра в 10:00
9 сен в 14:00
6 000 за всё до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
29 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
Завтра в 10:00
9 сен в 14:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 сентября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана - просто чудесный гид, историк и краевед! Я была в Барнауле уже второй раз, спустя семь лет, но тогда,
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    проездом. В этот раз мы с друзьями направлялись в горы Алтая и у нас была возможность походить по городу, поэтому заказали экскурсию через мой любимый и надёжный "Трипстер". Это было замечательно! Встретились со Светланой "у танка", проехали на городском автобусе до начала исторической экскурсии (а она началась сразу, при встрече и не прекращалась ни на минуту). Увидели все достопримечательности, услышали рассказ о людях, которые создавали и приумножали сей замечательный край, закончили в красивейшем Нагорном парке и все вместе поехали обратно на трамвае. Мне кажется, у нас сложилось очень тёплое общение со Светланой, а иначе и быть не могло, она очень душевный, знающий и любящий свой край человек! Светлана, Вашу подаренную книжечку о Тистровых я прочла, думаю предложить её нашему местному краеведческому музею. Спасибо Вам большущее за экскурсию! Группа друзей из Сарова, Российский Федеральный Ядерный Центр.

  • Д
    Дмитрий
    31 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Оксана прекрасный экскурсовод. Хорошо и понятно рассказывает. Мы были семьёй с детьми 11 и 20 лет. Всем интересно. Рекомендую.
  • М
    Мария
    25 августа 2024
    Барнаул сто лет назад
    Огромное спасибо Светлане! Это была насыщенная и очень интересная экскурсия! Светлана - Профессионал, влюблённый в свой город, который дарит вам
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    эту любовь. Вы знакомитесь с городом, начинаете чувствовать его и проживаете его историю вместе с рассказчиком. Искренне благодарны Светлане и очарованы Барнаулом. Спасибо!

  • А
    Анна
    22 августа 2024
    Барнаул сто лет назад
    Прекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставивших свой весомый вклад в
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    его становление и архитектуру. Много деталей и действительно экспертных моментов, которые просто так не найдешь в открытых источниках. Очень красивый вид на город с обзорной смотровой. Благодарим Светлану за прекрасное знакомство с городом и множество полезной информации, когда у тебя меньше суток, чтобы увидеть самое главное в Барнауле, это очень важно, и наша группа очень довольна выбором гида и экскурсии!) спасибо!

    Прекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставившихПрекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставившихПрекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставившихПрекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставившихПрекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставившихПрекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставивших
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Узнала город с новой стороны. Интересная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, знает отлично историю города.
  • A
    Anna
    9 августа 2024
    Первое знакомство с Барнаулом
    Экскурсия мне очень понравилась. Оксана приятный рассказчик, адаптировала маршрут под мои интересы. 2,5 часа пролетели как один миг, несмотря на жару.
    Экскурсия мне очень понравилась. Оксана приятный рассказчик, адаптировала маршрут под мои интересы. 2,5 часа пролетели как один миг, несмотря на жаруЭкскурсия мне очень понравилась. Оксана приятный рассказчик, адаптировала маршрут под мои интересы. 2,5 часа пролетели как один миг, несмотря на жаруЭкскурсия мне очень понравилась. Оксана приятный рассказчик, адаптировала маршрут под мои интересы. 2,5 часа пролетели как один миг, несмотря на жару
  • П
    Павел
    31 декабря 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Архитектурные образы Барнаула
    Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
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    перестроила маршрут более оптимальным образом. Экскурсия даёт такое объёмное восприятие города,что позволяет впоследствии самостоятельно ориентироваться в нём. А противоречивое впечатление от Барнаула зависит не от гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На Рождество»

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  1. Демидовская площадь
  2. Нагорный парк
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в сентябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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