3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
Завтра в 06:00
9 сен в 08:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
Завтра в 10:00
9 сен в 14:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
Завтра в 10:00
9 сен в 14:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 сентября 2024Светлана - просто чудесный гид, историк и краевед! Я была в Барнауле уже второй раз, спустя семь лет, но тогда,
- ДДмитрий31 августа 2024Оксана прекрасный экскурсовод. Хорошо и понятно рассказывает. Мы были семьёй с детьми 11 и 20 лет. Всем интересно. Рекомендую.
- ММария25 августа 2024Огромное спасибо Светлане! Это была насыщенная и очень интересная экскурсия! Светлана - Профессионал, влюблённый в свой город, который дарит вам
- ААнна22 августа 2024Прекрасная экскурсия! Мы отлично погуляли по Барнаулу, узнали много нового об истории города и людях, оставивших свой весомый вклад в
- ЕЕкатерина12 августа 2024Узнала город с новой стороны. Интересная экскурсия, гид прекрасно владеет информацией, знает отлично историю города.
- AAnna9 августа 2024Экскурсия мне очень понравилась. Оксана приятный рассказчик, адаптировала маршрут под мои интересы. 2,5 часа пролетели как один миг, несмотря на жару.
- ППавел31 декабря 2023Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
- ТТатьяна16 сентября 2023Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
- ТТатьяна24 августа 2023Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в сентябре 2024
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