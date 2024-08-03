О Ольга Добро пожаловать в Барнаул Замечательная экскурсия для знакомства с историей Барнаула, его исторической частью. Юлия -замечательный рассказчик и знаток города. Нам очень понравилось! Время пролетело незаметно, а впечатлений осталось море! Рекомендую!

Н Никита Барнаул сто лет назад читать дальше что мы будто на машине времени перенеслись в прошлое. Мы прогулялись по старинным улочкам, полюбовались купеческими особняками и зданиями советской эпохи. Светлана рассказала много интересных фактов из истории города - о развитии промышленности, культурной жизни. Экскурсия получилась насыщенной и познавательной. Светлана не только блестяще владеет материалом, но и умеет увлечь слушателей. Благодаря ей Барнаул 100-летней давности ожил перед нами. Всем, кто интересуется историей, рекомендую эту экскурсию! Рекомендую насыщенную и увлекательную экскурсию по Барнаулу со Светланой Тирской. Светлана оказалась прекрасным гидом, ее рассказы были настолько живыми и захватывающими,

О Олег Барнаул сто лет назад Замечательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Очень много интересной информации. Пожалуй, более увлеченного своим городом и делом экскурсовода я еще не встречал. Плюс бонусом масса интересной информации о городе в электронном виде. Рекомендую безоговорочно.

О Ольга Барнаул сто лет назад Очень заинтересованный гид. Светлана может рассказывать про город бесконечно! Каждый камешек, завитушка на фасаде дома ей знакома, и она очень болеет за их сохранность! Очень интересно рассказывает про историю и современную жизнь города. Советую экскурсовода!

Д Денис Первое знакомство с Барнаулом Отличная экскурсия, для первого знакомства самое то. Я был до этого несколько раз в городе, но в историческую часть попал впервые, узнал много нового, спасибо Оксане за интересную информацию и хорошее настроение.

В Виктория Первое знакомство с Барнаулом Все отлично! И гид, и маршрут, и информация.

И Ирина Первое знакомство с Барнаулом Замечательная экскурсия. Очень интересно рассказано о городе. Рекомендую, вы также полюбите Барнаул!

П Павел Архитектурные образы Барнаула Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.

Т Татьяна Архитектурные образы Барнаула Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.