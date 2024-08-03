2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Барнаулом: история, архитектура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Барнаула, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Демидовская площадь
8 авг в 15:00
9 авг в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Барнаул сто лет назад, история и архитектура
Познакомьтесь с уникальной историей Барнаула, его архитектурой и выдающимися личностями в комфортной пешеходной экскурсии
Начало: У Дома союзов
Завтра в 08:00
7 авг в 16:00
5 450₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Барнаул
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории в дружеском формате
Начало: В Нагорном парке
8 авг в 11:00
9 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 августа 2024Замечательная экскурсия для знакомства с историей Барнаула, его исторической частью. Юлия -замечательный рассказчик и знаток города. Нам очень понравилось! Время пролетело незаметно, а впечатлений осталось море! Рекомендую!
- ННикита1 августа 2024Рекомендую насыщенную и увлекательную экскурсию по Барнаулу со Светланой Тирской. Светлана оказалась прекрасным гидом, ее рассказы были настолько живыми и захватывающими,
- ООлег31 июля 2024Замечательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Очень много интересной информации. Пожалуй, более увлеченного своим городом и делом экскурсовода я еще не встречал. Плюс бонусом масса интересной информации о городе в электронном виде. Рекомендую безоговорочно.
- ООльга29 июля 2024Очень заинтересованный гид. Светлана может рассказывать про город бесконечно! Каждый камешек, завитушка на фасаде дома ей знакома, и она очень болеет за их сохранность! Очень интересно рассказывает про историю и современную жизнь города. Советую экскурсовода!
- ДДенис19 июля 2024Отличная экскурсия, для первого знакомства самое то. Я был до этого несколько раз в городе, но в историческую часть попал впервые, узнал много нового, спасибо Оксане за интересную информацию и хорошее настроение.
- ВВиктория13 июля 2024Все отлично! И гид, и маршрут, и информация.
- ИИрина11 июля 2024Замечательная экскурсия. Очень интересно рассказано о городе. Рекомендую, вы также полюбите Барнаул!
- ППавел31 декабря 2023Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
- ТТатьяна16 сентября 2023Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение. Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам. Впечатление от экскурсии прекрасное. Рекомендую.
- ТТатьяна24 августа 2023Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
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