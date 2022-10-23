Встреча группы, экскурсия по городу Уфа, природный парк «Мурадымовское ущелье»

10:00 Встреча группы в г. Уфа у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Экскурсия по городу Уфа (2 ч.).
История одного из красивейших городов России: старинные деревянные дома и высотные каменные здания, узкие улочки и широкие проспекты, большие площади и красивые парки.
После обеда с элементами национальной башкирской кухни нас ждет посещение магазина меда.
Автобусный переезд в природный парк «Мурадымовское ущелье» (Кугарчинский район), который славится экзотическими каньонами и пещерными красотами.
На территории природного парка – самая большая концентрация пещер на Южном Урале.
Размещение на турбазе (2-хместные номера с удобствами).
Ужин.
Общее расстояние автодороги в этот день: 300 км.
В стоимость включено: обед с башкирскими национальными блюдами, ужин; экскурсии – обзорная экскурсия по г. Уфа, входной билет в музей.
Завтрак.
Отдых в природном парке Мурадымовское ущелье.
Обзор горных хребтов.
Этот уголок природы по характеру рельефа, геологическому строению, по богатству растительного и животного мира является уникальным природным памятником: скалы, круто обрывающиеся над рекой Большой Ик, обилие пещер на этой территории притягивают путешественников.
Здесь самая большая концентрация пещер на Южном Урале
По желанию возможны специальные экскурсии по пещерам природного парка (доп. плата)
Обед.
Трансфер до Нугушского водохранилища, размещение на турбазе, ужин.
Автопереезд за день – 140 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – входной билет на территорию природного парка.
Завтрак.
Переезд в национальный парк «Башкирия», расположенный на западных отрогах Южного Урала в междуречье рек Нугуш и Белая.
Отдых на Нугушском водохранилище.
Обед.
Нугушское водохранилище и расположенный по соседству национальный парк — любимейшие места отдыха в Башкирии.
Водоем, часто именуемый «морем» или «озером», опоясан живописными хребтами.
В непосредственной близости от гор, в окружении лесов, удивительных памятников природы Южного Урала.
Рядом с Нугушским водохранилищем (на реке Нугуш) находится Юмагузинское водохранилище (на реке Белая).
По желанию группы возможна обзорная экскурсия на катере по Нугушскому водохранилищу (за доп. плату).
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Автопереезд за день – 50 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – входной билет на территорию национального парка.
Завтрак.
Переезд в с. Воскресенское.
Экскурсия в Воскресенскую картинную галерею.
Картинная галерея села Воскресенское была открыта 6 ноября 1971 года.
Основатели галереи известные московские художники воспитанники Московской средней художественной школы, эвакуированные туда в 1941 году.
Переезд до Шиханов.
Размещение в гостинице (2-хместный номер с удобствами).
Обед.
Пешеходная прогулка на одну из гор (5-7 км).
Горы Шиханы являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода.
До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.
Ужин.
Автопереезд за день – 150 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – Воскресенская картинная галерея; пешеходная экскурсия на гору (Шиханы).
Завтрак.
Переезд в Гафурийский район (50км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод.
Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях.
Обед.
Автобусное путешествие (150 км.) до г. Уфа.
Приезд в Уфу к 18:00 (местное время) к месту начала маршрута.
Автопереезд за день – 200 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – на курорте Красноусольский.
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице:
Доплата за одноместное размещение – 9 000 рублей.
Расположен в одном из самых экологически чистых и живописнейших мест нашей республики, рядом с природным парком «Мурадымовское ущелье» на берегу реки Большой Ик. К Вашим услугам — комфортабельные номера, а также сауна, русская баня с выходом к реке, мангальные зоны, бильярд и многое другое.
Гостиница «Ашкадар» – одна из самых популярных гостиниц в городе Стерлитамак. Недалеко от гостиницы находится площадь им. Ленина, где расположен памятник семью и отцу, памятник влюбленным и фонтан. Инфраструктура: ресторан, прачечная, банкомат.
В номере: кровать, рабочий стол, гардероб, ЖК телевизор с кабельным телевидением, телефон, холодильник, чайник, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Агидель» c бесплатным Wi-Fi и рестораном расположен в центре Уфы, в нескольких шагах от Гостиного Двора. В здании отеля работает ресторан. К услугам гостей частная парковка на территории. В номерах установлены телевизор и холодильник. В числе прочих удобств — собственная ванная комната. Стойка регистрации работает круглосуточно. В 5 минутах ходьбы открыты разные кафе и рестораны.
Двухместное размещение.
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии.
Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле). Для того чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.
Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-х разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Уровень сложности: тур рассчитан на неподготовленных туристов, не требует от участников физической нагрузки.
Возраст: от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 8 лет в сопровождении родителей.
Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.