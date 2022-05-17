09:00 - 09:30, 10:30 - 11:00 Встреча на парковке перед аэропортом г.Горно-Алтайска.
Вас будет ждать гид с табличкой.
Также возможны варианты: 05:00: Встреча в г.Новосибирске на парковке ТЦ«Апельсин» по адресу: ул.Ленина, 84, рядом отель «Marins Park». 08:30: Встреча под г. Барнаулом на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 13
Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска, 5 часов от Барнаула, 9 часов от Новосибирска), обед (оплачивается дополнительно, можно заказать и оплатить в кафе).
Заселение и отдых после перелёта.
После обеда мы совершим прогулку от острова Патмос до Чемальской ГЭС.
Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных – «must see» на Алтае. Вы пройдете по подвесному мосту к монастырю на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной козьей тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни, увидите первую ГЭС, построенную в Республике Алтай в 30-х годах прошлого века.
События дня:
Авто: 540 км от Новосибирска, 340 км от Барнаула, 95 км от Горно-Алтайска.
Пешком: 4 км
Завтрак.
Сегодня для нас по-настоящему откроется главная река Алтая – Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам под руководством опытного сертифицированного инструктора. Возможен достаточно экстремальный вариант – рафтинг с прохождением порогов, обилием брызг, адреналина, эмоций.
Каждый почувствует себя частью команды, а незабываемое приключение будет записано как на гоу-про инструктора, так и особо яркие моменты – с берега.
Альтернативный вариант – моторафтинг, – представляет собой весёлое и абсолютно безопасное катание по волнам на лодке с мотором, то есть никакие вёсла не потребуются, а ваша одежда останется сухой.
Обед будет комплексным, входит в стоимость тура.
После обеда мы совершим прогулку в настоящее место силы.
Местные на протяжении веков почитали охранных духов ущелья «Че Чкыш», благодарили за защиту и помощь, проводили обряды.
Здесь сохранилась сильнейшая энергетика их искренней веры.
В рамках экскурсии мы посетим целебный источник или Аржан-суу, загадаем желание под небольшим водопадом, отыщем древние наскальные рисунки и поднимемся на потрясающей красоты смотровую площадку на долину Катуни.
Вечером – ужин.
Для желающих – парение в бане (дополнительно, по предварительному заказу).
События дня:
Авто - 60 км, по воде - 10 км, пешком - 5 км.
После завтрака нас ждёт одно из самых ярких приключений – на конях мы поднимемся на перевал, откуда открывается незабываемый вид на горные хребты и реку Катунь (мероприятие оплачивается дополнительно).
В качестве альтернативы вы можете отправиться на прогулку по долине Сартакпая (не нужно платить дополнительно).
Обед (оплачивается самостоятельно 450-650 руб.).
Затем мы отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней», ведь именно туда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой. В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но возможность поиграть на этнических инструментах и даже создать импровизированный ансамбль.
И приятный бонус: расслабляющая медитация под целебные звуки поющих чаш.
Вечером – ужин, костер, обмен впечатлениями.
События дня:
Авто - 30 км, пешком - 6 км, кони - 10 км.
Завтрак, сбор вещей.
Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.
Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском (1717м) и исследуем древние караванные тропы на живописном Чике-Тамане. Мы сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф.
Затем нас ждут: медитация в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, а также древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).
Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, современные и древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.
Заселение на базу. Ужин.
События дня:
Авто - 330 км, пешком - 3 км.
Завтрак.
Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (один из самых высоких хребтов Алтая, где расположен старейший альплагерь на Алтае - Актру).
Далее мы посетим село Кош-Агач, где прогуляемся по рынку «Рахат», где можно будет дешево приобрести изделия из шерсти верблюда, яка и кожи. Село расположено в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов. Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.
Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайский Марс или знаменитые Марсианские пейзажи – удивительные ландшафты, представляющие собой горы, словно слоями раскрашенные в разные цвета. Ужин.
События дня:
Авто - 130 км, пешком - 5 км.
После завтрака мы выезжаем из номеров и отправляемся по Улаганскому тракту в сторону границы Алтая с Тывой и Хакассией.
Красные ворота открывают путь в Долину тысячи озёр и мы с вами посетим некоторые из них, в том числе Мёртвое озеро (Чейбек-Кёль или ртутное озеро), а также озеро Киделю. Это кристально чистые горные водоемы, в которых словно в зеркалах отражаются вершины. Мы поднимемся на самый высокий заасфальтированный перевал Республики Алтай – Улаганский (2080м), который к тому же является мощным почитаемым местом силы.
После обеда мы посетим не менее загадочный и мистический объект – легендарные Пазырыкские курганы, – место захоронения знатных и выдающихся вождей, воинов, шаманов, сохранившее до наших дней ценнейшие археологические находки, возраст которых превышает 2000 лет.
Кульминацией дня станет грандиозное чудо Алтайской земли – священная Чулышманская долина, поражающая воображение своими масштабами. По настоящему захватывает дух вид со смотровой на краю пропасти, в глубину которой ниспадают шумные потоки водопадов, вливающие свои воды в священную реку Чулышман.
И, конечно, колоссален единственный в своём роде перевал Кату-Ярык– зигзаг из девяти петель, разрезающий склон ущелья.
После прогулки на обзорной площадке группа пешком спускается по серпантину вниз на турбазу, вещи едут в машине. Размещение в национальных аилах или русских деревянных домиках. Ужин.
События дня:
Авто - 110 км, пешком - 5 км.
Что может быть лучше, чем проснуться под журчание горной реки в ущелье, где с двух сторон возвышаются живописные скалы?
Конечно, отправиться на прогулку к потрясающе красивому и мощному 30-метровому водопаду Куркуре.
После завтрака нам предстоит пройти 4 километра по хорошей тропе, и мы достигнем цели! Водопад считается Аржан-суу или целебным источником, который оберегает очень сильный дух. Приходящие сюда часто говорят, что в непрерывно бурлящем потоке можно увидеть лицо или фигуру, которую некоторым даже удаётся запечатлеть на фото. На фоне водопада получаются прекрасные снимки, а на обратном пути можно провести время на небольшом песчаном пляже.
По возвращению на турбазу, во второй половине дня будет возможность дать себе отдохнуть от насыщенной программы на берегу великолепной реки Чулышман.
Для самых активных можно дополнительно к программе отправиться на рафтинг по реке Чулышман до водопада Тюл-Озы (услугу оказывают местные инструкторы, оплачивается дополнительно, экскурсию можно заказать и оплатить на месте).
Вечером – ужин, баня с купанием в реке Чулышман.
События дня:
Пешком - 8 км до Куркуре (туда-обратно)
Восьмой день путешествия очень насыщенный.
После завтрака и выезда с базы мы совершим восхождение в урочище Ак-Корум к удивительному природному ландшафту – каменным грибам.
Эти монументальные сооружения создавались веками посредством водной и ветровой эрозии, самый высокий «гриб» достигает 9-ти метров!
Подобные рельефы в мире очень редки – их можно пересчитать буквально по пальцам рук. Кроме того, каменные грибы продолжают разрушаться, а новые «растут» очень медленно, так что их ценность с каждым годом растёт. Коме того, вас ждёт завораживающий вид на панораму Чулышманской долины с урочища Ак-Корум.
Продолжая двигаться по ущелью, мы достигнем устья реки Чулышман, где она впадает в одно из глубочайших озёр мира (25-ое место в мире и 2-ое место в России) – Телецкое озеро или Алтын-Кёль, жемчужину Алтая. Вместе с вещами мы пересаживаемся на катер, на котором мы пересечём озеро с юга на север (78 км). По пути мы посетим водопад Корбу, увидим кордоны Алтайского государственного заповедника.
Размещение на турбазе в посёлке Артыбаш на северном берегу озера, ужин.
События дня:
Авто - 60 км, пешком - 3 км, по воде - 78 км.
Вас ждет день отдыха на берегу одного из чистейших и самых глубоких озер мира.
Из мероприятий по программе Вас ждёт этнографическая экскурсия по национальному жилищу – аилу, где вы познакомитесь с алтайскими обычаями, традициями, обрядами, а также с национальной кухней.
В свободное время вы можете посетить сувенирный рынок, самостоятельно сходить на гору Тилан-Туу, откуда открывается волшебный вид на Телецкое озеро, подняться на подъёмнике на гору Кокуя, или спокойно провести время на берегу. Возможны и другие варианты активностей, о которых вы можете узнать у вашего гида.
Вечером – Прощальный костёр на турбазе, обмен впечатлениями о путешествии.
События дня:
Авто - 60 км.
День отъезда.
Необходимо рано подняться, чтобы успеть на утренние рейсы из г.Горно-Алтайска.
Завтрак будет в ланч-боксах.
Если вы располагаете свободным временем до вылета в г.Горно-Алтайске, или планируете продолжить отдых самостоятельно, рекомендуем посетить музей им. Анохина, где хранится мумия алтайской принцессы с плато Укок (стоимость – 250 руб., в выходной день (понедельник, вторник) – 500 руб. + оплата работы экскурсовода. О вашем желании необходимо заранее сообщить гиду!). Экскурсии в музее очень интересные и насыщенные историческими данными, особенностями этнографии и культуры Алтая. Пообедать рекомендуем в ресторане «Типография».
Трансфер: до г.Горно-Алтайска (3-4 часа)/г.Барнаула (7-8 часов) /г.Новосибирска (11-12 часов).
Прибытие в г. Горно-Алтайск: 08.00-08.30 утра (по местному времени, +4 часа к Мск). Если Ваш вылет запланирован на следующий день, то рекомендуем Вам остановиться в хорошей гостинице «Игман».
Прибытие в г. Барнаул: 12.30-13.00 (по местному времени, +4 часа к Мск). Если Ваш вылет запланирован на следующий день, то рекомендуем разместиться в гостинице «Барнаул» (в этом случае вы сможете оставить вещи в номере и погулять по центру города) или в гостинице «Аэропорт» (тогда, вы будете располагаться в пешей доступности от терминала вылета и Вам удобно будет добраться до аэропорта).
Прибытие в г. Новосибирск: 16.30-17.00 (по местному времени, +4 часа к Мск). Рекомендуем разместиться в гостинице «Маринс парк отель», автобус привезет Вас прямо к гостинице. Если вы вылетаете сегодня вечером, то Вам будет удобно пообедать и заказать такси в аэропорт от гостиницы «Маринс парк отель» (время в пути до аэропорта Толмачево от 45 минут до 1,5 часов в зависимости от загруженности дорог и времени суток).
События дня:
Авто: 620 км до Новосибирска, 420 км до Барнаула, 160 км до Горно-Алтайска.
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования (стандартное двухместное размещение).
Доплата за одноместное размещение – 21 000 рублей.
При стандартном размещении душ и туалет находятся в номере везде, кроме долины реки Чулышман, 6-8 день тура, в данные дни вы будете размещаться в алтайских аилах или домах русского типа с удобствами на территории, об альтернативах данного проживания уточняйте у менеджера, на всю долину есть всего 6 номеров с удобствами, если они будут в наличии, менеджер сообщит Вам подробности.
Улучшенное размещение (в 1-4 и 08-10 день тура возможно премиальное размещение в отелях 4*/5*, 4-6 и 6-8 день тура возможно улучшенное проживание или размещение в глэмпингах/коттеджах), поездка на специальных условиях, со специальным обслуживанием – от 150 000 руб. на 1 человека, при двухместном размещении в номере. Все условия тура, даты заезда, класс автомобиля проговариваются в индивидуальном порядке, номера и отели бронируются в индивидуальном порядке, в зависимости от Ваших пожеланий. Если Вас заинтересовало данное предложение – обращайтесь к менеджеру.
Представлены, как варианты размещения по маршруту следования. Чтобы узнать на какой именно турбазе вы будете размещаться в Вашем туре - обратитесь к менеджеру.
Документы для граждан РФ:
Документы для иностранных граждан:
Деньги:
Любая группа на активных маршрутах – это команда.
В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.
Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.
У Вас будет один гид и водитель на все 10 дней путешествия.
Если вы собираетесь ехать в путешествие один/одна и переживаете по поводу размещения в номере с человеком, с которым не были знакомы до поездки, то можем сообщить Вам, что в активные туры едут очень хорошие, жизнерадостные и интересные люди со всей России и мира. Соседей по номеру мы всегда стараемся подбирать максимально близкого возраста и одинакового пола, кровати в номере будут раздельными. Но, должны указать, что возможность подбора людей одного возраста не всегда присутствует. Также, мы по понятным причинам не можем знать о характере, привычках и темпераменте гостя заранее. Решение о двухместном проживании с подселением или доплате за одноместное размещение вы принимаете самостоятельно. Непосредственно в туре не всегда возможно решить вопрос с расселением гостей. Также, если вы решитесь отселиться непосредственно в туре, то оплата за половину двухместного номера, заложенного в цену тура, сгорит и вы будете вынуждены оплатить полную стоимость всех номеров по маршруту следования.
Если вы собираетесь ехать семьей или компанией от 3-5 человек и Вам хотелось бы размещаться в номере втроем/вчетвером/впятером, то по возможности мы учтем это пожелание, но сообщить об этом нужно заранее, чтобы мы успели забронировать Вам подходящий номер. Согласовывать этот момент нужно непосредственно с менеджером, который оформляет Вам путевку.
Если вы хотите ехать в путешествие только своей компанией/семьей, то мы можем предложить Вам организацию индивидуальной программы, только для Вас. Мы можем скорректировать маршрут с учетом Ваших пожеланий. Стоимость будет зависеть от количества участников, класса размещения по маршруту следования, питания и класса выбранной машины.
1) Маршрут относится к активному, приключенческому туризму, не имеет какой-либо спортивной категории сложности. Нет сильных физических нагрузок. Вы будете находиться в условиях отсутствия цивилизации и привычной инфраструктуры. На тропах нет указателей, перил и урн. Экскурсионные объекты являются природными и историческими, не подготовлены к шоу и приему гостей. Обратите внимание!!! На Алтае практически нет инфраструктуры. Вы едете смотреть природу.
2) На Алтае минимально возможный сервис, который находится в начале своего развития, но крайне доброжелательные люди, которые будут стараться улучшить Ваш отдых.
3) Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием и пылью. С 6-ого по 8-ой день будет только грунтовая дорога, на которой много пыли.
4) В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет осуществляться в горы, по естественному рельефу.
5) Маршрут подходит для участия с детьми от 6 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 8 лет с согласия и под присмотром родителей. В рафтинге в целях безопасности могут принимать участие только дети от 14 лет и старше. В случае, если ваш ребёнок младше, мы можем предложить либо посещение моторафтинга либо возврат денежных средств за это мероприятие.
6) Обратите внимание, что спуск с перевала Кату-Ярык в день №6 осуществляется пешком, около 1 часа пути вниз. При этом вещи спускает автомобиль или проходимая техника. Это связано с тем, что спуск с перевала Кату- Ярык является опасным при прохождении его на автомобиле, автобусе или проходимой технике.
В районе проведения программы тура расположены государственные больницы (кроме 7-9 дня путешествия). Есть аптечные пункты (кроме 7-9 дня путешествия). Медикаменты приобретаются за собственные средства.
Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Ингосстрах», «Уралсиб», страхование багажа, страхование от не вылета, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке Вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к компании «Ингосстрах», либо «Уралсиб» у гостей, путешествующих по этой программе тура.
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
С 1-го по 4-й день – В дороге и во время выездов на экскурсии частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе ловит мобильный оператор МТС (другие операторы на ловят, есть Wi-fi).
С 4-го по 6-й день – В дороге, во время выездов на экскурсии и на турбазе частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон.
С 6-го по 8-й день – Утром 6-ого дня будут ловить мобильные операторы – Мтс, Билайн, Мегафон. После обеда мобильная связь и связь интернет закончится до вечернего времени 08 дня программы.
С 8-го по 10-й день – Ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе есть wi-fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (вес выше допустимого возможно согласовать в индивидуальном порядке).
Рекомендуем смотреть прилет в г. Горно-Алтайск.
Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера до базы). Как правило, основные рейсы прилетают утром.
Лучше всего брать рейс с прилетом с 09.00 утра до 11.00, Мы будем собирать всех в 09.00-09.30 и 10.30-11.00, вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы. Большой Алтай». Сбор по последнему прилетевшему участнику. Можем так же организовать индивидуальный трансфер в любое время за доплату по согласованию.
Так же возможна встреча по согласованию в указанных местах сбора:
1) Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания.
Стандартные позиции завтраков - это каша, гранола, яйца (омлет, глазунья), нарезка (сыр, колбаса, овощи,фрукты), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко, йогурт. Наименования меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
2) Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания (450-650 руб.). На тех участках пути, где нет кафе, гид выдаёт группе сухой паек.
3) Ужины происходят на турбазе. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания.
1) Практический на всем протяжении путешествия у Вас будет возможность посетить продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки. О тех днях, когда такая возможность исчезнет, гид предупредит Вас заранее.
2) Практически во всех магазинах и во многих кафе есть возможность оплаты банковской картой. Но, все-таки, наличность на Алтае по-прежнему нужна, желательно в мелких купюрах.
3) Практически на всем протяжении маршрута у Вас будет возможность снять средства в банкомате сбербанка, он есть во всех крупных поселках.
1 Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
2 Вы будете размещаться на 4-х различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:
База №1: «Территория счастья» / «Салют» / «Кедр» / «Явь» / «Роял Комфорт»
База №2: «Кочевник» / «Расул» / «Алтай Кижи» / «Зеленый колобок» / «Шавло» / «Алатау» / «Алтай хан» / «Подгорная» / «Сартакпай»
База №3: «Кату-Ярык» / «Чулышман трэвел» / «Эдем»
База №4: «Артыбаш» / «Усадьба в горах» / «Манул-Кёль» / «Алтын-Кёль»
3 Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу). За дополнительную оплату возможно одноместное размещение.
4 Все турбазы для маршрута находятся в живописных местах на берегах рек, в лесу, у горы.
Душ и туалет будут находиться в номере в течении всего путешествия при покупке тарифа «Стандарт», кроме двух ночей в долине реки Чулышман (там еще не существует комфортных баз, но именно там находятся самые красивые места Алтая, именно эти дни путешествия будут самыми яркими моментами тура). С 08-ого по 10-ый день путешествия группа, согласно программе, будет размещаться в номерах с удобствами в номере.
5 На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
6 В домиках/номерах есть розетки. Но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель. Также рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
7 Обратите внимание, что большинство турбаз запитаны от электрической системы местных поселков. В своем большинстве данные системы старые и часто происходят порывы. Это означает, что в любой момент времени может происходить отключение электричества. В этот момент у Вас не будет света, воды и отопления в номерах, т. к. в поселках нет централизованных канализационных и отопительных систем. Каждый объект размещения строит свою собственную систему отопления, роет собственную скважину и все это работает благодаря электричеству, или не работает, в момент порывов.
8 На турбазах чаще нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
9 Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева, но также, есть турбазы из кирпича и сибита. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье предоставляется везде, но рекомендуем Вам взять с собой свое полотенце – они понадобятся на базах в долине реки Чулышман и для использования в бане, при купании в реках итд.
10 Гигиенические наборы предоставляются не везде, обязательно берите с собой все гигиенические принадлежности.