Познакомьтесь с Алтаем в обзорном туре. Мы прокатимся на конях через перевал Толмен, побываем в пещерах и местах силы. Отправимся в долину Сартакля, увидим Чуйский Тракт, редчайшее ртутное озеро и множество других легендарных мест Горного Алтая.

По желанию отправимся верхом в горы на перевал, откуда открывается потрясающий вид на сотни километров горных хребтов

Мы прогуляемся по подвесному мосту, полюбуемся на слияние двух горных рек Чемала и Катуни – цвет воды в реках различен

Программа тура по дням

1 день Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС.

09:00 - 09:30, 10:30 - 11:00 Встреча на парковке перед аэропортом г.Горно-Алтайска. Вас будет ждать гид с табличкой. Также возможны варианты: 05:00: Встреча в г.Новосибирске на парковке ТЦ«Апельсин» по адресу: ул.Ленина, 84, рядом отель «Marins Park». 08:30: Встреча под г. Барнаулом на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 13 Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска, 5 часов от Барнаула, 9 часов от Новосибирска), обед (оплачивается дополнительно, можно заказать и оплатить в кафе). Заселение и отдых после перелёта. После обеда мы совершим прогулку от острова Патмос до Чемальской ГЭС. Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных – «must see» на Алтае. Вы пройдете по подвесному мосту к монастырю на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной козьей тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни, увидите первую ГЭС, построенную в Республике Алтай в 30-х годах прошлого века. События дня: Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу). Удобства в номере по тарифу «Стандарт». Вкл. питание: ужин. Экскурсии и мероприятия: знакомство с Алтаем, о. Патмос, козья тропа, Чемальская ГЭС. Авто: 540 км от Новосибирска, 340 км от Барнаула, 95 км от Горно-Алтайска. Пешком: 4 км

2 день Сплав или моторафтинг по реке Катунь. Ущелье духов – место силы.

Завтрак. Сегодня для нас по-настоящему откроется главная река Алтая – Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам под руководством опытного сертифицированного инструктора. Возможен достаточно экстремальный вариант – рафтинг с прохождением порогов, обилием брызг, адреналина, эмоций. Каждый почувствует себя частью команды, а незабываемое приключение будет записано как на гоу-про инструктора, так и особо яркие моменты – с берега. Альтернативный вариант – моторафтинг, – представляет собой весёлое и абсолютно безопасное катание по волнам на лодке с мотором, то есть никакие вёсла не потребуются, а ваша одежда останется сухой. Обед будет комплексным, входит в стоимость тура. После обеда мы совершим прогулку в настоящее место силы. Местные на протяжении веков почитали охранных духов ущелья «Че Чкыш», благодарили за защиту и помощь, проводили обряды. Здесь сохранилась сильнейшая энергетика их искренней веры. В рамках экскурсии мы посетим целебный источник или Аржан-суу, загадаем желание под небольшим водопадом, отыщем древние наскальные рисунки и поднимемся на потрясающей красоты смотровую площадку на долину Катуни. Вечером – ужин. Для желающих – парение в бане (дополнительно, по предварительному заказу). События дня: Размещение: турбаза №1, двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт». Вкл. питание: завтрак, обед, ужин Экскурсии и мероприятия: рафтинг по р.Катунь, ущелье духов «Че Чкыш». Авто - 60 км, по воде - 10 км, пешком - 5 км.

3 день Конная прогулка в горы или прогулка по долине Сартакпая (на выбор). Село мастеров Аскат.

После завтрака нас ждёт одно из самых ярких приключений – на конях мы поднимемся на перевал, откуда открывается незабываемый вид на горные хребты и реку Катунь (мероприятие оплачивается дополнительно). В качестве альтернативы вы можете отправиться на прогулку по долине Сартакпая (не нужно платить дополнительно). Обед (оплачивается самостоятельно 450-650 руб.). Затем мы отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней», ведь именно туда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой. В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но возможность поиграть на этнических инструментах и даже создать импровизированный ансамбль. И приятный бонус: расслабляющая медитация под целебные звуки поющих чаш. Вечером – ужин, костер, обмен впечатлениями. События дня: Размещение: турбаза №1, двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт». Вкл. питание: завтрак, ужин Экскурсии и мероприятия: мероприятие на выбор (конная прогулка в горы за дополнительную плату/прогулка по долине – входит в стоимость тура), село мастеров – Аскат. Авто - 30 км, пешком - 6 км, кони - 10 км.

4 день Путешествие по Чуйскому тракту (входит в Top «10 самых красивых дорог мира»)

Завтрак, сбор вещей. Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту. Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском (1717м) и исследуем древние караванные тропы на живописном Чике-Тамане. Мы сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф. Затем нас ждут: медитация в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, а также древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков). Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, современные и древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак. Заселение на базу. Ужин. События дня: Размещение: турбаза, двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт». Вкл. питание: завтрак, ужин Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта Авто - 330 км, пешком - 3 км.

5 день Гейзерное озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Поселок Кош-Агач.

Завтрак. Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (один из самых высоких хребтов Алтая, где расположен старейший альплагерь на Алтае - Актру). Далее мы посетим село Кош-Агач, где прогуляемся по рынку «Рахат», где можно будет дешево приобрести изделия из шерсти верблюда, яка и кожи. Село расположено в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов. Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая. Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайский Марс или знаменитые Марсианские пейзажи – удивительные ландшафты, представляющие собой горы, словно слоями раскрашенные в разные цвета. Ужин. События дня: Размещение: турбаза №2, двухместное проживание. Удобства в номере. Вкл. питание: завтрак, ужин Экскурсии и мероприятия: гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, Алтайский Марс, село Кош-Агач. Авто - 130 км, пешком - 5 км.

6 день Край тысячи озер и водопадов. Долина реки Чулышман. Обзорная площадка над пропастью - Кату-Ярык.

После завтрака мы выезжаем из номеров и отправляемся по Улаганскому тракту в сторону границы Алтая с Тывой и Хакассией. Красные ворота открывают путь в Долину тысячи озёр и мы с вами посетим некоторые из них, в том числе Мёртвое озеро (Чейбек-Кёль или ртутное озеро), а также озеро Киделю. Это кристально чистые горные водоемы, в которых словно в зеркалах отражаются вершины. Мы поднимемся на самый высокий заасфальтированный перевал Республики Алтай – Улаганский (2080м), который к тому же является мощным почитаемым местом силы. После обеда мы посетим не менее загадочный и мистический объект – легендарные Пазырыкские курганы, – место захоронения знатных и выдающихся вождей, воинов, шаманов, сохранившее до наших дней ценнейшие археологические находки, возраст которых превышает 2000 лет. Кульминацией дня станет грандиозное чудо Алтайской земли – священная Чулышманская долина, поражающая воображение своими масштабами. По настоящему захватывает дух вид со смотровой на краю пропасти, в глубину которой ниспадают шумные потоки водопадов, вливающие свои воды в священную реку Чулышман. И, конечно, колоссален единственный в своём роде перевал Кату-Ярык– зигзаг из девяти петель, разрезающий склон ущелья. После прогулки на обзорной площадке группа пешком спускается по серпантину вниз на турбазу, вещи едут в машине. Размещение в национальных аилах или русских деревянных домиках. Ужин. События дня: Размещение: турбаза, двухместный аил или деревянный дом на 2-3-4 места, удобства на территории. Одинаковое размещение для тарифов «Базовый» и «Стандарт», т.к. турбаз с удобствами здесь существуют в очень ограниченном количестве. Вкл. питание: завтрак, ужин Экскурсии и мероприятия: Красные ворота, Чейбек-Кёль (Мертвое озеро), озеро Киделю, Улаганский перевал, Пазырыкские курганы, Чулышманская долина, Кату-Ярык. Авто - 110 км, пешком - 5 км.

7 день Треккинг к водопаду Куркуре

Что может быть лучше, чем проснуться под журчание горной реки в ущелье, где с двух сторон возвышаются живописные скалы? Конечно, отправиться на прогулку к потрясающе красивому и мощному 30-метровому водопаду Куркуре. После завтрака нам предстоит пройти 4 километра по хорошей тропе, и мы достигнем цели! Водопад считается Аржан-суу или целебным источником, который оберегает очень сильный дух. Приходящие сюда часто говорят, что в непрерывно бурлящем потоке можно увидеть лицо или фигуру, которую некоторым даже удаётся запечатлеть на фото. На фоне водопада получаются прекрасные снимки, а на обратном пути можно провести время на небольшом песчаном пляже. По возвращению на турбазу, во второй половине дня будет возможность дать себе отдохнуть от насыщенной программы на берегу великолепной реки Чулышман. Для самых активных можно дополнительно к программе отправиться на рафтинг по реке Чулышман до водопада Тюл-Озы (услугу оказывают местные инструкторы, оплачивается дополнительно, экскурсию можно заказать и оплатить на месте). Вечером – ужин, баня с купанием в реке Чулышман. События дня: Размещение: турбаза №3, двухместный аил или деревянный дом на 2-3-4 места, удобства на территории. Одинаковое размещение для тарифов «Базовый» и «Стандарт», т.к. турбазы с удобствами здесь пока существуют в очень ограниченном количестве. Вкл. питание: завтрак, ужин Экскурсии и мероприятия: треккинг к водопаду Куркуре, баня. Пешком - 8 км до Куркуре (туда-обратно)

8 день Каменные грибы. Телецкое озеро. Круиз на катере.

Восьмой день путешествия очень насыщенный. После завтрака и выезда с базы мы совершим восхождение в урочище Ак-Корум к удивительному природному ландшафту – каменным грибам. Эти монументальные сооружения создавались веками посредством водной и ветровой эрозии, самый высокий «гриб» достигает 9-ти метров! Подобные рельефы в мире очень редки – их можно пересчитать буквально по пальцам рук. Кроме того, каменные грибы продолжают разрушаться, а новые «растут» очень медленно, так что их ценность с каждым годом растёт. Коме того, вас ждёт завораживающий вид на панораму Чулышманской долины с урочища Ак-Корум. Продолжая двигаться по ущелью, мы достигнем устья реки Чулышман, где она впадает в одно из глубочайших озёр мира (25-ое место в мире и 2-ое место в России) – Телецкое озеро или Алтын-Кёль, жемчужину Алтая. Вместе с вещами мы пересаживаемся на катер, на котором мы пересечём озеро с юга на север (78 км). По пути мы посетим водопад Корбу, увидим кордоны Алтайского государственного заповедника. Размещение на турбазе в посёлке Артыбаш на северном берегу озера, ужин. События дня: Размещение: турбаза, двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт». Вкл. питание: завтрак, ужин Экскурсии и мероприятия: каменные грибы, круиз по Телецкому озеру. Авто - 60 км, пешком - 3 км, по воде - 78 км.

9 день Берег телецкого озера. Прогулка на смотровую площадку. Этнографическая экскурсия. Дегустация национальной еды.

Вас ждет день отдыха на берегу одного из чистейших и самых глубоких озер мира. Из мероприятий по программе Вас ждёт этнографическая экскурсия по национальному жилищу – аилу, где вы познакомитесь с алтайскими обычаями, традициями, обрядами, а также с национальной кухней. В свободное время вы можете посетить сувенирный рынок, самостоятельно сходить на гору Тилан-Туу, откуда открывается волшебный вид на Телецкое озеро, подняться на подъёмнике на гору Кокуя, или спокойно провести время на берегу. Возможны и другие варианты активностей, о которых вы можете узнать у вашего гида. Вечером – Прощальный костёр на турбазе, обмен впечатлениями о путешествии. События дня: Размещение: турбаза, двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт» Вкл. питание: завтрак, дегустация национальной кухни, ужин Экскурсии и мероприятия: свободная программа на Телецком озере, этнографическая экскурсия и дегустация национальной кухни. Авто - 60 км.

10 день Телецкое озеро. Обратный трансфер.