Также возможны варианты:
Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска, 5 часов от Барнаула, 9 часов от Новосибирска).
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Заселение и отдых после перелета.
Во второй половине дня вы совершите прогулку к живописному скальному объекту посередине реки Катунь – зубам дракона, полюбуетесь долиной реки Катунь с подвесного моста, после чего отправитесь знакомиться с местными мастерами в пос. Аскат.
Этот поселок, словно магнитом притягивает творческих и необычных людей, в нем царит особая энергетика.
Вы узнаете историю села, погуляете по уютным улочкам, познакомитесь с местными жителями и их творчеством, научитесь играть на различных инструментах.
В завершении экскурсии Вас ждет расслабляющая и медитативная звукотерапия поющими чашами.
Праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания).
Концерт горлового пения у костра.
Вечер знакомств.
Протяженность: на авто – 620 км от Новосибирска, 420 км от Барнаула, 95 км от Горно-Алтайска, пешком – 3 км.
Питание включено: праздничный ужин.
Завтрак.
Сегодня мы отправляемся исследовать одну из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт.
Мы поднимемся на Семинский перевал (1717 м), осмотрим памятник архитектуры дорожного строительства – перевал Чике-Таман.
Отыщем древний заброшенный путь, по которому ездили купцы в Монголию и Китай.
Сделаем панорамные снимки Катуни в районе Большого Яломана.
Помедитируем в месте силы на слиянии двух прекрасных рек – Чуи и Катуни.
Посетим самый большой памятник наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось более 7000 наскальных рисунков.
Увидим древние археологические памятники воинов, полюбуемся фрагментом древнего пути, сделанным вручную, без применения какой-либо техники, сфотографируем водопад Ширлак.
Вечером – размещение на турбазе по 2чел. в номере.
Ужин.
Протяженность: на авто – 290 км, пешком – 6 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
Позавтракав, мы снова двинемся в путь.
Сегодня наш маршрут лежит по Улаганскому тракту через узкое ущелье.
Посещение красных ворот, ртутного озера.
Также, сегодня мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения скифских царей.
По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 20 000 лет.
Это одно из самых загадочных и мистических мест Алтая.
Оно пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только избранные – сильные воины или шаманы.
После обеда мы вплотную подберемся к Чулышманской земле с ее заповедниками, грандиозными перевалами и царицей-рекой Чулышман.
Вы воочию увидите грандиозный перевал Кату-Ярык, от вида которого захватывает дух.
Протяженность: на авто – 200 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
Сегодня вы увидите грандиозные виды Северо-Чуйского хребта с вершиной – Актру Баш, которая лишь на 560 м ниже главной вершины Алтая – горы Белуха.
Вы познакомитесь с культурой кочевых народов и суровой Чуйской степью – природа и климат здесь совсем иные, здесь уже веет свободными ветрами Монголии.
После обеда совсем недалеко от границы РФ и Монголии вы посетите еще одно знаменитое место Алтая – Алтайский Марс, где совершите прогулку по сюрреалистичным ландшафтам и сделаете замечательные фотографии.
После обеда и посещения поселка Кош-Агач, нас ждет прогулка до гейзерного озера.
Обучение игре на комусе, под руководством инструктора (не является обязательным элементом программы).
Ужин.
Протяженность: на авто – 120 км, пешком – 6 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтрак, выезд из номеров.
В первой половине дня вы увидите древнее святилище Адыр-Кан и завораживающие своей силой, мощью и красотой Ильгуменские пороги.
Далее, вы совершите удивительную экскурсию по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.
Это культовое место имеет огромное значение в культуре алтайского народа.
Здесь, на протяжении столетий проводились различные шаманские обряды и жертвоприношения.
Место обладает огромной энергетикой, многие артефакты долины до сих пор не расшифрованы, а горы, имеющие ровные пирамидальные формы, только придают загадочности этому месту.
Здесь находится одна из самых почитаемых гор – гора Уч-Энемек.
Алтайцы считают, что люди, которые приехали в эти места с чистыми мыслями, уезжают отсюда с утроенной силой любви и добра.
Экскурсия по долине и ее значимым местам.
Заселение на турбазу, ужин.
Протяженность: на авто – 300 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
Сегодня мы сможем познакомиться с главной рекой Алтая – Катунью, совершив сплав по ее бирюзовым водам.
Мероприятие проходит под руководством опытного сертифицированного инструктора.
Сложность прохождения может варьироваться от минимальной, где гарантируется полная безопасность (не нужно грести веслами, одежда не намокнет, исключены перевороты), такое плавание подходит даже детям или пожилым людям.
До экстремальной (адреналин, эмоции, незабываемые впечатления, командная работа, совместный просмотр фото и видеозаписей с гоу-про инструктора).
После обеда, мы посетим о.Патмос и Чемальскую гэс.
В пос. Чемал вы увидите самое популярное место Горного Алтая – остров Патмос (монастырь на острове прямо посреди горной реки), прогуляетесь по подвесному мосту, полюбуетесь на слияние двух горных рек – Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен).
Вечером – ужин, большой костер, обмен впечатлениями.
Протяженность: по воде – 10 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
08:00 – 09:30 Завтрак, сбор вещей, выезд с турбазы.
По пути мы посетим одну их лучших пасек Чемальского района, где вы сможете увидеть, как пчелы делают мед, продегустировать различные виды продукции пчеловодства и попробовать «сон на пчелах».
Далее, мы погуляем по сувенирному рынку, где желающие смогут приобрести памятные местные вещи.
Трансфер до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска.
Прибытие в г. Горно-Алтайск, аэропорт: 12:00 – 13:00.
Если вы планируете улететь сегодня утром из Горно-Алтайска, то мы сделаем Вам ранний трансфер от базы в аэропорт к 07:00 утра, в этом случае посещение пасеки и сувенирного рынка не представляется возможным.
Прибытие в г. Барнаул: 17:30 – 18:00.
Завершение – г. Новоалтайск ул.Дорожная,13 «ГК Облепиха» (стоимость машины до аэропорта около 550р.).
Прибытие в г. Новосибирск 21:00 – 22:00.
Завершение – г. Новосибирск, ул. Ленина,84 Парковка «ТЦ Апельсин» (стоимость машины до аэропорта около 500р.).
Протяженность: на авто – 540 км до Новосибирска, 340 км до Барнаула, 80 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования (двухместное размещение с удобствами).
Доплата за одноместное размещение – 13 500 рублей.
Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда – уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Рекомендуем смотреть прилет в г. Горно-Алтайск.
Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера до базы). Как правило, основные рейсы прилетают утром.
Лучше всего брать рейс с прилетом с 09.00 утра до 11.00, Мы будем собирать всех в 09.00-09.30 и 10.30-11.00, вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы». Сбор по последнему прилетевшему участнику. Можем так же организовать индивидуальный трансфер в любое время за доплату по согласованию.
Так же возможна встреча по согласованию в указанных местах сбора:
1 Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
2 Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:
База №1: «Территория счастья»/«Салют»/«Кедр»/«Явь»/«Роял Комфорт»
База №2: «Кочевник»/«Расул»/«Алатау»/«Шавло»/«Хан-Алтай»
3 Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).
4 Все турбазы для маршрута «Большой Алтай» находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек.
Душ и туалет находятся на территории или на этаже по «Базовому тарифу». Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».
5 На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
6 В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
7 На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
8 Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде.
Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Диких животных можно увидеть и так, без посещений ферм, отдельно поездки на маральник в этом туре нет, но и не факт что даже приехав на маральник можно увидеть маралов, они гуляют на воле, в общем большая вероятность того что туристы увидят различных диких животных в туре на очередной экскурсии: кони, бараны, горные козлы, маралы, возможно верблюды и конечно же коровы)
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Прибытие в аэропорт г. Горно-Алтайска: 12:00-13:00. Если вы запланировали улететь утром из г. Горно-Алтайска, то мы организуем для Вас ранний трансфер от базы (прибытие в аэропорт к 08.00 утра, в этом случае посещение пасеки и сувенирного рынка не представляется возможным).
Прибытие в г. Барнаул: 17:30-18:00. Завершение тура – г. Новоалтайск ул. Дорожная, 13 «ГК Облепиха». (стоимость такси до аэропорта от ГК «Облепиха» около 700р.)
Прибытие в г. Новосибирск 21:00-22:00. Завершение тура – г. Новосибирск, ул. Ленина, 84 Парковка «ТЦ Апельсин». (стоимость такси до аэропорта около 500р.).