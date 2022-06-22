Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней

Для того, чтобы увидеть чистейшие водопады и величественные перевалы, голубые озера

5
3 отзыва
Для того, чтобы увидеть чистейшие водопады и величественные перевалы, голубые озера и главные реки Алтая – Катунь, Чую и Чулышман, познакомиться с наскальными рисунками древних в урочище Калбак-Таш, попробовать национальную кухню и воочию услышать горловое пение в алтайском аиле, исследовать Чуйский тракт на всем протяжении, до самой границы с Монголией, проплыть на моторафте по горной реке, вы отправитесь через весь Алтай, к самой границе с Монголией.
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
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Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Алтаем. Дегустация национальной еды. Долина реки Катунь. Аскат. Концерт горлового пения у костра
  • 09:00 - 09:30 и 10:30 - 11:00 Встреча на парковке перед аэропортом г.Горно-Алтайска. Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы».

Также возможны варианты:

  • 05:00: Встреча в г.Новосибирске на парковке ТЦ«Апельсин» по адресу: ул.Ленина, 84, рядом отель «Marins Park».
  • 8:30 Встреча у г.Барнаула на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 13.

Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска, 5 часов от Барнаула, 9 часов от Новосибирска).

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Заселение и отдых после перелета.

Во второй половине дня вы совершите прогулку к живописному скальному объекту посередине реки Катунь – зубам дракона, полюбуетесь долиной реки Катунь с подвесного моста, после чего отправитесь знакомиться с местными мастерами в пос. Аскат.

Этот поселок, словно магнитом притягивает творческих и необычных людей, в нем царит особая энергетика.

Вы узнаете историю села, погуляете по уютным улочкам, познакомитесь с местными жителями и их творчеством, научитесь играть на различных инструментах.

В завершении экскурсии Вас ждет расслабляющая и медитативная звукотерапия поющими чашами.

Праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания).

Концерт горлового пения у костра.

Вечер знакомств.

Протяженность: на авто – 620 км от Новосибирска, 420 км от Барнаула, 95 км от Горно-Алтайска, пешком – 3 км.
Питание включено: праздничный ужин.

Знакомство с Алтаем. Дегустация национальной еды. Долина реки Катунь. Аскат. Концерт горлового пения у костраЗнакомство с Алтаем. Дегустация национальной еды. Долина реки Катунь. Аскат. Концерт горлового пения у костраЗнакомство с Алтаем. Дегустация национальной еды. Долина реки Катунь. Аскат. Концерт горлового пения у костра
2 день
Достопримечательности Чуйского тракта

Завтрак.

Сегодня мы отправляемся исследовать одну из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт.

Мы поднимемся на Семинский перевал (1717 м), осмотрим памятник архитектуры дорожного строительства – перевал Чике-Таман.

Отыщем древний заброшенный путь, по которому ездили купцы в Монголию и Китай.

Сделаем панорамные снимки Катуни в районе Большого Яломана.

Помедитируем в месте силы на слиянии двух прекрасных рек – Чуи и Катуни.

Посетим самый большой памятник наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось более 7000 наскальных рисунков.

Увидим древние археологические памятники воинов, полюбуемся фрагментом древнего пути, сделанным вручную, без применения какой-либо техники, сфотографируем водопад Ширлак.

Вечером – размещение на турбазе по 2чел. в номере.

Ужин.

Протяженность: на авто – 290 км, пешком – 6 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

Достопримечательности Чуйского трактаДостопримечательности Чуйского трактаДостопримечательности Чуйского тракта
3 день
Край тысячи озер. Долина реки Чулышман. Перевал Кату-Ярык

Позавтракав, мы снова двинемся в путь.

Сегодня наш маршрут лежит по Улаганскому тракту через узкое ущелье.

Посещение красных ворот, ртутного озера.

Также, сегодня мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения скифских царей.

По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 20 000 лет.

Это одно из самых загадочных и мистических мест Алтая.

Оно пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только избранные – сильные воины или шаманы.

После обеда мы вплотную подберемся к Чулышманской земле с ее заповедниками, грандиозными перевалами и царицей-рекой Чулышман.

Вы воочию увидите грандиозный перевал Кату-Ярык, от вида которого захватывает дух.

Протяженность: на авто – 200 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

Край тысячи озер. Долина реки Чулышман. Перевал Кату-ЯрыкКрай тысячи озер. Долина реки Чулышман. Перевал Кату-ЯрыкКрай тысячи озер. Долина реки Чулышман. Перевал Кату-Ярык
4 день
Панорама Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Гейзерное озеро

Сегодня вы увидите грандиозные виды Северо-Чуйского хребта с вершиной – Актру Баш, которая лишь на 560 м ниже главной вершины Алтая – горы Белуха.

Вы познакомитесь с культурой кочевых народов и суровой Чуйской степью – природа и климат здесь совсем иные, здесь уже веет свободными ветрами Монголии.

После обеда совсем недалеко от границы РФ и Монголии вы посетите еще одно знаменитое место Алтая – Алтайский Марс, где совершите прогулку по сюрреалистичным ландшафтам и сделаете замечательные фотографии.

После обеда и посещения поселка Кош-Агач, нас ждет прогулка до гейзерного озера.

Обучение игре на комусе, под руководством инструктора (не является обязательным элементом программы).

Ужин.

Протяженность: на авто – 120 км, пешком – 6 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

Панорама Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Гейзерное озероПанорама Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Гейзерное озероПанорама Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Гейзерное озеро
5 день
Святилище Адыр-Кан. Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыров

Завтрак, выезд из номеров.

В первой половине дня вы увидите древнее святилище Адыр-Кан и завораживающие своей силой, мощью и красотой Ильгуменские пороги.

Далее, вы совершите удивительную экскурсию по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.

Это культовое место имеет огромное значение в культуре алтайского народа.

Здесь, на протяжении столетий проводились различные шаманские обряды и жертвоприношения.

Место обладает огромной энергетикой, многие артефакты долины до сих пор не расшифрованы, а горы, имеющие ровные пирамидальные формы, только придают загадочности этому месту.

Здесь находится одна из самых почитаемых гор – гора Уч-Энемек.

Алтайцы считают, что люди, которые приехали в эти места с чистыми мыслями, уезжают отсюда с утроенной силой любви и добра.

Экскурсия по долине и ее значимым местам.

Заселение на турбазу, ужин.

Протяженность: на авто – 300 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

Святилище Адыр-Кан. Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыровСвятилище Адыр-Кан. Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыровСвятилище Адыр-Кан. Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыров
6 день
Сплав или моторафтинг по реке Катунь. О. Патмос и смотровая площадка на Катунь

Сегодня мы сможем познакомиться с главной рекой Алтая – Катунью, совершив сплав по ее бирюзовым водам.

Мероприятие проходит под руководством опытного сертифицированного инструктора.

Сложность прохождения может варьироваться от минимальной, где гарантируется полная безопасность (не нужно грести веслами, одежда не намокнет, исключены перевороты), такое плавание подходит даже детям или пожилым людям.

До экстремальной (адреналин, эмоции, незабываемые впечатления, командная работа, совместный просмотр фото и видеозаписей с гоу-про инструктора).

После обеда, мы посетим о.Патмос и Чемальскую гэс.

В пос. Чемал вы увидите самое популярное место Горного Алтая – остров Патмос (монастырь на острове прямо посреди горной реки), прогуляетесь по подвесному мосту, полюбуетесь на слияние двух горных рек – Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен).

Вечером – ужин, большой костер, обмен впечатлениями.

Протяженность: по воде – 10 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

Сплав или моторафтинг по реке Катунь. О. Патмос и смотровая площадка на КатуньСплав или моторафтинг по реке Катунь. О. Патмос и смотровая площадка на КатуньСплав или моторафтинг по реке Катунь. О. Патмос и смотровая площадка на КатуньСплав или моторафтинг по реке Катунь. О. Патмос и смотровая площадка на Катунь
7 день
Горная пасека. Сувенирные рынки. Обратный трансфер

08:00 – 09:30 Завтрак, сбор вещей, выезд с турбазы.

По пути мы посетим одну их лучших пасек Чемальского района, где вы сможете увидеть, как пчелы делают мед, продегустировать различные виды продукции пчеловодства и попробовать «сон на пчелах».

Далее, мы погуляем по сувенирному рынку, где желающие смогут приобрести памятные местные вещи.

Трансфер до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска.

Прибытие в г. Горно-Алтайск, аэропорт: 12:00 – 13:00.

Если вы планируете улететь сегодня утром из Горно-Алтайска, то мы сделаем Вам ранний трансфер от базы в аэропорт к 07:00 утра, в этом случае посещение пасеки и сувенирного рынка не представляется возможным.

Прибытие в г. Барнаул: 17:30 – 18:00.

Завершение – г. Новоалтайск ул.Дорожная,13 «ГК Облепиха» (стоимость машины до аэропорта около 550р.).

Прибытие в г. Новосибирск 21:00 – 22:00.

Завершение – г. Новосибирск, ул. Ленина,84 Парковка «ТЦ Апельсин» (стоимость машины до аэропорта около 500р.).

Протяженность: на авто – 540 км до Новосибирска, 340 км до Барнаула, 80 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования (двухместное размещение с удобствами).

Доплата за одноместное размещение – 13 500 рублей.

Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда – уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и вся маршрутная нить программы
  • Питание, указанное в программе (6 завтраков, 6 ужинов)
  • Проживание на турбазах по программе – 7 дней/6 ночей
  • 25 экскурсий по программе тура + все входные билеты
  • Работа профессионального гида-проводника – 1-2 чел.
  • Концерт горлового пения
  • Моторафтинг или рафтинг по р. Катунь + прокат снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно.
  • Питание (обеды) в кафе – от 400-550 руб. (средний чек за комплекс)
  • Все дополнительные услуги, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Обувь:
    • кроссовки с толстой подошвой или любые удобные ботинки;
    • сланцы (для бани).
  2. Для передвижения по маршруту:
    • любые удобные штаны/джинсы – 2 пары;
    • футболка с длинным рукавом (для защиты от солнечных ожогов);
    • шорты;
    • легкая майка;
    • купальник;
    • головной убор от солнца – кепка, панама, бандана;
    • перчатки (хлопок, флис);
    • очки солнцезащитные.
  3. Для непогоды:
    • ветрозащитные и влагонепроницаемые куртка и штаны;
    • дождевик – лучше тканевый с проклеенными швами, или 2-3 штуки целофановых дождевиков;
    • теплый спортивный костюм (шерсть, флис, полартек) или термобелье;
    • теплый свитер или жилет на синтепоне;
    • теплая вязаная шапка;
    • шерстяные носки – 2 пары.
  4. Личные предметы гигиены:
    • зубная щетка и паста;
    • мыло, шампунь, мочалка;
    • полотенце;
    • влажные салфетки, санитайзер для рук;
    • крем от солнца с высоким уровнем защиты 30-60.
  5. Индивидуальная аптечка – медицинские препараты для индивидуальных нужд, а также на случай простуды, расстройства желудка, головной боли, бактерицидный пластырь и проч.
  6. Небольшой рюкзак (20-30 л) – не обязательно, но будет удобно, если во время экскурсий ваши руки не будут заняты сумкой или личными вещами.
  7. Налобный фонарик.
  8. Спички или зажигалка, нож.
  9. Фотоаппарат или видеокамера, с герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер в туре?

Рекомендуем смотреть прилет в г. Горно-Алтайск.

Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера до базы). Как правило, основные рейсы прилетают утром.

Лучше всего брать рейс с прилетом с 09.00 утра до 11.00, Мы будем собирать всех в 09.00-09.30 и 10.30-11.00, вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы». Сбор по последнему прилетевшему участнику. Можем так же организовать индивидуальный трансфер в любое время за доплату по согласованию.

Так же возможна встреча по согласованию в указанных местах сбора:

  • В г. Барнаул – на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13 в 8.30 утра (+4 часа к Мск). (стоимость такси от Барнаула около 500-1000 руб.) От Барнаула до Горно-Алтайска около 4-4,5 часов езды (272 км) и плюс 1,5-2 часа переезд до базы.
  • В г. Новосибирск (ул. Ленина,84 парковка «ТЦ Апельсин») – старт в 5.00 утра(+4 часа к Мск), дорога занимает около 7.5 часов до Горно-Алтайска. +трансфер до базы (1.5-2 часа)
  • Дорога от Новосибирска и Барнаула будет проходить по равнинной местности (горных красот за окном нет). О выбранном варианте города старта и времени прибытия необходимо сообщить заранее, не менее чем за неделю до старта, координатору группы.
Каковы особенности мест проживания?

1 Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.

2 Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:

База №1: «Территория счастья»/«Салют»/«Кедр»/«Явь»/«Роял Комфорт»

База №2: «Кочевник»/«Расул»/«Алатау»/«Шавло»/«Хан-Алтай»

3 Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).

4 Все турбазы для маршрута «Большой Алтай» находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек.

Душ и туалет находятся на территории или на этаже по «Базовому тарифу». Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».

5 На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.

6 В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.

7 На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.

8 Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде.

Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.

Будут ли клещи?

Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.

Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.

Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?

Несколько пунктов:

  1. Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
  2. Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
  3. После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).

Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:

  • страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
  • в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
  • если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.

Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.

Каких животных я увижу в туре?

Диких животных можно увидеть и так, без посещений ферм, отдельно поездки на маральник в этом туре нет, но и не факт что даже приехав на маральник можно увидеть маралов, они гуляют на воле, в общем большая вероятность того что туристы увидят различных диких животных в туре на очередной экскурсии: кони, бараны, горные козлы, маралы, возможно верблюды и конечно же коровы)

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и где заканчивается маршрут?

Прибытие в аэропорт г. Горно-Алтайска: 12:00-13:00. Если вы запланировали улететь утром из г. Горно-Алтайска, то мы организуем для Вас ранний трансфер от базы (прибытие в аэропорт к 08.00 утра, в этом случае посещение пасеки и сувенирного рынка не представляется возможным).

Прибытие в г. Барнаул: 17:30-18:00. Завершение тура – г. Новоалтайск ул. Дорожная, 13 «ГК Облепиха». (стоимость такси до аэропорта от ГК «Облепиха» около 700р.)

Прибытие в г. Новосибирск 21:00-22:00. Завершение тура – г. Новосибирск, ул. Ленина, 84 Парковка «ТЦ Апельсин». (стоимость такси до аэропорта около 500р.).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
22 июня 2022
Прекрасный насыщенный тур! Позволил увидеть много чудесных мест! Хорошие турбазы с удобствами! Все понравилось!
П
13 мая 2022
Тур хорошо сбалансирован, очень много интересных локаций и разнообразная программа, при этом всегда остаётся время на свободное времяпрепровождение.
В качестве области для развития хотелось бы посоветовать следующее: на второй базе в посёлке Акташ желательно улучшить питание.
Также, если будет какая то возможность добавить активности (по аналогии с рафтингом и моторафтингом) было бы вообще замечательно, так как это очень хорошо разбавляет экскурсии, группа становится более оживлённой.
Л
1 мая 2022
Отличный тур, красоты Алтая, активный отдых. В следующий раз поедем на 10 дневный тур.

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