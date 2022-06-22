Для того, чтобы увидеть чистейшие водопады и величественные перевалы, голубые озера и главные реки Алтая – Катунь, Чую и Чулышман, познакомиться с наскальными рисунками древних в урочище Калбак-Таш, попробовать национальную кухню и воочию услышать горловое пение в алтайском аиле, исследовать Чуйский тракт на всем протяжении, до самой границы с Монголией, проплыть на моторафте по горной реке, вы отправитесь через весь Алтай, к самой границе с Монголией.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Алтаем. Дегустация национальной еды. Долина реки Катунь. Аскат. Концерт горлового пения у костра

09:00 - 09:30 и 10:30 - 11:00 Встреча на парковке перед аэропортом г.Горно-Алтайска. Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы». Также возможны варианты: 05:00: Встреча в г.Новосибирске на парковке ТЦ«Апельсин» по адресу: ул.Ленина, 84, рядом отель «Marins Park».

Встреча в г.Новосибирске на парковке ТЦ«Апельсин» по адресу: ул.Ленина, 84, рядом отель «Marins Park». 8:30 Встреча у г.Барнаула на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 13. Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска, 5 часов от Барнаула, 9 часов от Новосибирска). Обед в кафе (оплачивается дополнительно). Заселение и отдых после перелета. Во второй половине дня вы совершите прогулку к живописному скальному объекту посередине реки Катунь – зубам дракона, полюбуетесь долиной реки Катунь с подвесного моста, после чего отправитесь знакомиться с местными мастерами в пос. Аскат. Этот поселок, словно магнитом притягивает творческих и необычных людей, в нем царит особая энергетика. Вы узнаете историю села, погуляете по уютным улочкам, познакомитесь с местными жителями и их творчеством, научитесь играть на различных инструментах. В завершении экскурсии Вас ждет расслабляющая и медитативная звукотерапия поющими чашами. Праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания). Концерт горлового пения у костра. Вечер знакомств. Протяженность: на авто – 620 км от Новосибирска, 420 км от Барнаула, 95 км от Горно-Алтайска, пешком – 3 км.

Питание включено: праздничный ужин.

2 день Достопримечательности Чуйского тракта

Завтрак. Сегодня мы отправляемся исследовать одну из самых красивых дорог мира – Чуйский тракт. Мы поднимемся на Семинский перевал (1717 м), осмотрим памятник архитектуры дорожного строительства – перевал Чике-Таман. Отыщем древний заброшенный путь, по которому ездили купцы в Монголию и Китай. Сделаем панорамные снимки Катуни в районе Большого Яломана. Помедитируем в месте силы на слиянии двух прекрасных рек – Чуи и Катуни. Посетим самый большой памятник наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось более 7000 наскальных рисунков. Увидим древние археологические памятники воинов, полюбуемся фрагментом древнего пути, сделанным вручную, без применения какой-либо техники, сфотографируем водопад Ширлак. Вечером – размещение на турбазе по 2чел. в номере. Ужин. Протяженность: на авто – 290 км, пешком – 6 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

3 день Край тысячи озер. Долина реки Чулышман. Перевал Кату-Ярык

Позавтракав, мы снова двинемся в путь. Сегодня наш маршрут лежит по Улаганскому тракту через узкое ущелье. Посещение красных ворот, ртутного озера. Также, сегодня мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн – Пазырыкские курганы – долину захоронения скифских царей. По оценкам ученых возраст некоторых курганов более 20 000 лет. Это одно из самых загадочных и мистических мест Алтая. Оно пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому согласно древним легендам сюда могли прийти только избранные – сильные воины или шаманы. После обеда мы вплотную подберемся к Чулышманской земле с ее заповедниками, грандиозными перевалами и царицей-рекой Чулышман. Вы воочию увидите грандиозный перевал Кату-Ярык, от вида которого захватывает дух. Протяженность: на авто – 200 км, пешком – 4 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день Панорама Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Гейзерное озеро

Сегодня вы увидите грандиозные виды Северо-Чуйского хребта с вершиной – Актру Баш, которая лишь на 560 м ниже главной вершины Алтая – горы Белуха. Вы познакомитесь с культурой кочевых народов и суровой Чуйской степью – природа и климат здесь совсем иные, здесь уже веет свободными ветрами Монголии. После обеда совсем недалеко от границы РФ и Монголии вы посетите еще одно знаменитое место Алтая – Алтайский Марс, где совершите прогулку по сюрреалистичным ландшафтам и сделаете замечательные фотографии. После обеда и посещения поселка Кош-Агач, нас ждет прогулка до гейзерного озера. Обучение игре на комусе, под руководством инструктора (не является обязательным элементом программы). Ужин. Протяженность: на авто – 120 км, пешком – 6 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

5 день Святилище Адыр-Кан. Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыров

Завтрак, выезд из номеров. В первой половине дня вы увидите древнее святилище Адыр-Кан и завораживающие своей силой, мощью и красотой Ильгуменские пороги. Далее, вы совершите удивительную экскурсию по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек. Это культовое место имеет огромное значение в культуре алтайского народа. Здесь, на протяжении столетий проводились различные шаманские обряды и жертвоприношения. Место обладает огромной энергетикой, многие артефакты долины до сих пор не расшифрованы, а горы, имеющие ровные пирамидальные формы, только придают загадочности этому месту. Здесь находится одна из самых почитаемых гор – гора Уч-Энемек. Алтайцы считают, что люди, которые приехали в эти места с чистыми мыслями, уезжают отсюда с утроенной силой любви и добра. Экскурсия по долине и ее значимым местам. Заселение на турбазу, ужин. Протяженность: на авто – 300 км, пешком – 4 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

6 день Сплав или моторафтинг по реке Катунь. О. Патмос и смотровая площадка на Катунь

Сегодня мы сможем познакомиться с главной рекой Алтая – Катунью, совершив сплав по ее бирюзовым водам. Мероприятие проходит под руководством опытного сертифицированного инструктора. Сложность прохождения может варьироваться от минимальной, где гарантируется полная безопасность (не нужно грести веслами, одежда не намокнет, исключены перевороты), такое плавание подходит даже детям или пожилым людям. До экстремальной (адреналин, эмоции, незабываемые впечатления, командная работа, совместный просмотр фото и видеозаписей с гоу-про инструктора). После обеда, мы посетим о.Патмос и Чемальскую гэс. В пос. Чемал вы увидите самое популярное место Горного Алтая – остров Патмос (монастырь на острове прямо посреди горной реки), прогуляетесь по подвесному мосту, полюбуетесь на слияние двух горных рек – Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен). Вечером – ужин, большой костер, обмен впечатлениями. Протяженность: по воде – 10 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

7 день Горная пасека. Сувенирные рынки. Обратный трансфер