Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня

Активный отдых в горной усадьбе в самом центре Южного Урала с разнообразной программой по природным объектам

4.7
3 отзыва
Активный отдых в горной усадьбе в самом центре Южного Урала с разнообразной программой по природным объектам.

Предлагаем попробовать различные виды отдыха: прогулки на конях и сплав на катамаранах, пешие и автобусные экскурсии. Маршрут доступен людям с различным уровнем подготовки.
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 4 дня
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Село Кага, Никольский храм. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Самостоятельный заезд или трансфер от Уфы/Белорецка (оплачивается отдельно).

14:00 Размещение на турбазе «Тенгри».

Обед.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Ужин.

2 день

Башкирский государственный заповедник, Шульган-таш

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника Шульган-таш.

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями.

Фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по стрельбе из лука.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

3 день

Конно-верховой выезд через плитники и гору Кызыльская в окрестностях с. Кага

Завтрак.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Обед.

Конная часть.

Ознакомление с упряжью.

Навыки верховой езды на учебном кругу.

Конно-верховой выезд через плитники и гору Кызыльская в окрестностях с. Кага.

Обзор хребтов Среднего Крака, хребта Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.

Ужин.

4 день

Сплав на катамаранах. Отъезд

Завтрак.

Водная часть. Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Плесы и перекаты реки Белая.

Сплав к Синему камню.

Автобусное возвращение до с. Кага.

Обед.

Чайная церемония (травяной чай).

Самостоятельный отъезд после обеда (до 15 по местному времени).

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Или отъезд на групповом трансфере в г. Уфа/ г. Белорецк за дополнительную плату.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе “Тенгри”.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.

Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное. Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на турбазе «Тенгри» (место в 2-х мест. номере)
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак -в первый день, ужин- в последний день)
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 400 руб
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 200 руб
  • Дополнительные сервисы на турбазе
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Дегустация бортевого меда.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое – оборудование походной кухни; личное – спальник со сменным вкладышем, туристский коврик; специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается тур?

Есть несколько вариантов начала тура:

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Встреча туристов в г. Уфа:

в 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) – оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 4:00 до 06:00;
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 (при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается);

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) – оплачивается отдельно.

Варианты окончания тура:

Отъезд в г. Уфа:

с 15:00 до 16:00 по местному времени.

В день отъезда, после обеда, организован трансфер из с. Кага в г. Уфа – оплачивается отдельно (Универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31).

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина (включается в стоимость) организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка – оплачивается отдельно (с 20:00 ч. до 21:00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд: после обеда (с 15:00 ч. по местному времени).

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Важно: необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.

Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.

Для гарантированного прибытия в аэропорт до 21:00 необходимо заказывать индивидуальный трансфер.

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Может ли изменится маршрут?

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
28 июня 2022
Тур великолепен. Все организовано на хорошем уровне: и проживание и поездки и экскурсии и питание. Огромное спасибо принимающей стороне и нашему экскурсоводу Веронике.
И
14 авг 2020
Тур оболденный, с 03 по 07 августа. Погода великолепная - 30 днём. Инструктора очень старались, чтобы всё понравилось. Незабываемые впечатления!
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!

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