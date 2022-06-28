Село Кага, Никольский храм. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Самостоятельный заезд или трансфер от Уфы/Белорецка (оплачивается отдельно).
14:00 Размещение на турбазе «Тенгри».
Обед.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Ужин.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника Шульган-таш.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по стрельбе из лука.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Завтрак.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Обед.
Конная часть.
Ознакомление с упряжью.
Навыки верховой езды на учебном кругу.
Конно-верховой выезд через плитники и гору Кызыльская в окрестностях с. Кага.
Обзор хребтов Среднего Крака, хребта Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.
Ужин.
Завтрак.
Водная часть. Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Плесы и перекаты реки Белая.
Сплав к Синему камню.
Автобусное возвращение до с. Кага.
Обед.
Чайная церемония (травяной чай).
Самостоятельный отъезд после обеда (до 15 по местному времени).
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
Или отъезд на групповом трансфере в г. Уфа/ г. Белорецк за дополнительную плату.
Тур предусматривает проживание на турбазе “Тенгри”.
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное. Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Групповое – оборудование походной кухни; личное – спальник со сменным вкладышем, туристский коврик; специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть несколько вариантов начала тура:
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
Встреча туристов в г. Уфа:
в 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) – оплачивается отдельно.
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
Групповой трансфер до с. Кага (80 км) – оплачивается отдельно.
Варианты окончания тура:
Отъезд в г. Уфа:
с 15:00 до 16:00 по местному времени.
В день отъезда, после обеда, организован трансфер из с. Кага в г. Уфа – оплачивается отдельно (Универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31).
Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда после ужина (включается в стоимость) организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка – оплачивается отдельно (с 20:00 ч. до 21:00 по местному времени).
Самостоятельный отъезд: после обеда (с 15:00 ч. по местному времени).
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
Важно: необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.
Для гарантированного прибытия в аэропорт до 21:00 необходимо заказывать индивидуальный трансфер.
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.