Село Кага, Никольский храм. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Есть несколько вариантов начала тура:

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Встреча туристов в г. Уфа:

в 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) – оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

в день заезда с 4:00 до 06:00;

накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 (при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается);

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) – оплачивается отдельно.

Варианты окончания тура:

Отъезд в г. Уфа:

с 15:00 до 16:00 по местному времени.

В день отъезда, после обеда, организован трансфер из с. Кага в г. Уфа – оплачивается отдельно (Универмаг «УФА», проспект Октября, д. 31).

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина (включается в стоимость) организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка – оплачивается отдельно (с 20:00 ч. до 21:00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд: после обеда (с 15:00 ч. по местному времени).

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Важно: необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.

Если Вы выбираете окончание тура с трансфером до г. Уфы, то билеты на самолет приобретайте не раньше 22:00.

Для гарантированного прибытия в аэропорт до 21:00 необходимо заказывать индивидуальный трансфер.

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).