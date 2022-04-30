Фиолетовые горы Алтая

Посмотреть на цветение алтайской сакуры и побывать в знаковых местах

Авторский тур
В конце апреля-начале мая на Алтае цветёт рододендрон или маральник, окрашивая склоны гор и берега рек в оттенки фиолетового и лилового.

Вы окажетесь среди ярких красок, погреетесь на тёплом весеннем солнце, посетите живописные перевалы и озёра.

Полюбуетесь жёлто-зелёным и красно-бордовым «Алтайским Марсом» и бирюзовыми водами рек.
Фиолетовые горы Алтая
Фиолетовые горы Алтая
Фиолетовые горы Алтая
Фиолетовые горы Алтая
Фиолетовые горы Алтая
Фиолетовые горы Алтая
Фиолетовые горы Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), сменную обувь (кроссовки, кеды), сандалии, шерстяные носки, брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок с коротким рукавом, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утеплённую куртку, тёплую шапку. Возьмите также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце. Ещё понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки. Из документов нужны паспорт, СНИЛС, медицинский полис.

Маршрут подходит для людей с любой физической подготовкой. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ «Пассаж») в 8:00, выезд в 8:30 или в аэропорту г Горно-Алтайска в 13:00
Завершение: Барнаул, 19:00-22:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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