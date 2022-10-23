Горная Башкирия. Экскурсионный тур

Экскурсионный тур «Горная Башкирия. Экскурсионный тур» на 6 дней

5
3 отзыва
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Описание

Несколько дней в окружении Уральских гор, на берегу чистейшего озера Якты-Куль (Банное) с возможностью выбора вариантов отдыха, а так же знакомство с историей горнозаводского Урала и тайнами заповедных мест Южного Урала.

Преимущества этого путешествия:

  • знакомство с историей старинного русского села Кага;
  • видовые панорамы Южного Урала на смотровой вышке Башкирского гос. заповедника;
  • песещение объекта природного и культурного наследия, внесенного в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага(300 км).

По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.

В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.

Размещение на туристской базе «Тенгри».

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Осмотр памятника архитектуры – Никольский храм.

Ужин.

Мастер-класс «Лепка пельменей».

Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»
2 день

Башкирский государственный заповедник, музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш»

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника Шульган-таш.

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями.

Фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по стрельбе из лука.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса «Шульган-Таш».

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км). Ужин.

Автопереезд за день – 230 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш. гос. заповедник
За доп. плату: дегустация бортевого меда.

Башкирский государственный заповедник, музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш»Башкирский государственный заповедник, музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш»Башкирский государственный заповедник, музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш»
3 день

Озеро Банное

Завтрак.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Башкирия занимает первое место в России по количеству лошадей и развитии коневодства, а село Кага – это также и известный в регионе центр коневодства.

Поэтому желающие могут совершить конно-верховую прогулку по окрестности (доп. плата).

Обед.

Переезд до озера Банное – самого глубоководного водоёма не только в пределах Зауралья, но и во всей республике Башкортостан.

Размещение в доме отдыха Березки (2-х мест. номер с удобствами).

Ужин.

Автопереезд за день– 135 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; Экскурсия в музей «Дом заводского крестьянина».
За доп. плату: вход на пляж оз. Банного, конная прогулка, доп. экскурсии на курорте Абзаково и Банное, курсовка санатория Якты-куль.

Озеро БанноеОзеро БанноеОзеро Банное
4 день

Экскурсия по Горному ущелью

Завтрак.

Экскурсия по Горному ущелью.

Вы ознакомитесь с особенностями горнолыжного курорта, по канатной дороге в комфортабельных кабинках вы подниметесь на высоту 942 м, откуда открывается замечательный вид на долину со множеством озёр (в хорошую погоду их можно увидеть до 12;

увидите петроглиф в виде птицы Кондор, которому около 5 000 лет.

Обед.

Отдых на озере.

Ужин.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, проживание. Экскурсия «Горное ущелье», билет на подъемник.

Экскурсия по Горному ущельюЭкскурсия по Горному ущельюЭкскурсия по Горному ущелью
5 день

Отдых на озере Банное

Завтрак.

Отдых на озере.

Отдых можно дополнить лечебными или спа-процедурами в одном из ближайщих санаториев:

  • «Якты-куль»: основным природным лечебным фактором является илово- сапропелевая лечебная грязь из собственных источников и радоновые ванны с регулируемым уровнем радонового газа благодаря уникальной лаборатории, которая является единственной в Республике Башкортостан.
  • «Юбилейный»: имеет великолепную медицинскую базу, включающую в себя уникальные лечебные процедуры и новейшее медицинское оборудование. Основные направления лечения: заболевания сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем и опорно-двигательного аппарата.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, проживание.
За доп. плату: вход на пляж оз. Банного, экскурсии на курорте Банное, курсовка или спа-процедуры от санатория «Якты-куль».

Отдых на озере БанноеОтдых на озере БанноеОтдых на озере Банное
6 день

Отдых на озере. Отъезд

Завтрак.

Отдых на озере.

Выселение из номера до 12:00.

Групповой трансфер до г. Магнитогорск (45 км, в пути – 50 мин). Место прибытия: ж/д вокзал.

За доп. плату (2000 руб.) возможен групповой трансфер до г. Уфа (310 км, в пути около 5 часов). Место прибытия: Универмаг «Уфа» (Проспект Октября, д. 31).

Точное время трансфера назначается в 4 день тура. Представитель туроператора подскажет удобный вариант обратного трансфера, поможет приобрести билеты.

В стоимость включено: питание – завтрак.

Проживание

Тур предусматривает на турбазах и гостиницах.

Стандартные 2-х местные номера с удобствами в номере.

Доплата за одноместное размещение – 10 000р.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

ДО «Березки»

3 ночи

Расположенный на берегу озера Банное (Якты-Куль) рядом с горнолыжным центром «Металлург – Магнитогорск», в 56 км от г. Белорецка, в 40 км от г. Магнитогорска.
Постояльцы дома отдыха «Березки» проходят лечение в санатории «Якты-Куль». Для их удобства каждые полчаса туда организован бесплатный трансфер. Время в пути составляет не больше двух минут, расстояние - менее километра. Здравница специализируется на лечении болезней опорно-двигательного аппарата, суставов, артрита, лечении бесплодия, гинекологических и урологических заболеваний.
Инфраструктура базы отдыха включает: 7 жилых корпусов, столовую, ресторан «Придорожное», летнее кафе «Таверна» на пляже, круглосуточный лобби-бар «Уют», бар «Карамболь», фито-бар «Дельфин», крытый бассейн, медицинский корпус, 2 сауны на пляже, детский городок, спортивные площадки, сувенирные и промтоварные магазины, парковку.

ДО «Березки»ДО «Березки»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание в гостиницах
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно из г. Магнитогорска/г. Уфы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (оз. «Якты-Куль – Уфа) – 2 000 руб.
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Какая погода в туре?

Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.

Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.

Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.

Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-х разовое питание.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!
А
28 сен 2022
Отличный тур! Классные гиды! Очень вкусно кормили! Остались очень довольны
Н
24 сен 2022
Организацией тура занимается турфирма "Тенгри". Нас сопровождали гиды Дамир, Диана и водитель Руслан, они оперативно решали все вопросы и всегда шли навстречу.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барнаула

🧳Многодневные туры6-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры в Барнауле

Йога-тур на Алтай: 7 дней релакса в горах
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Йога-тур на Алтай: 7 дней релакса в горах
Наслаждаться йогой на свежем воздухе, совершить восхождение к Голубому озеру и побывать на Марсе
Барнаул, 12:00
11 авг
38 000 за 1 человека
Большое путешествие по Горному Алтаю
9 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
3 отзыва
Большое путешествие по Горному Алтаю
Увидеть природные символы региона, услышать их истории и зарядиться энергией гор
Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
9142864 000 за 1 человека
История и места силы: автотрип на Алтай
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
История и места силы: автотрип на Алтай
Увидеть горное озеро, промчаться по Чуйскому тракту и побывать в музее Рериха
Барнаул, 7:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - ...
11 фев
4 мар
1 мая
20 мая
49 700 за 1 человека
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Барнаул, 7:00. Горно-Алтайск 11:00. Мы встретим ва...
32 000 за 1 человека
Зимний автотур по Алтаю с комфортом
6 дней
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Зимний автотур по Алтаю с комфортом
Промчаться на снегоходах по Телецкому озеру и оказаться среди марсианских пейзажей
Аэропорт Барнаула, 7:00, аэропорт Горно-Алтайска 1...
9000063 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Барнауле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Барнауле
ХОРОШО
🧭
ТАМ