Несколько дней в окружении Уральских гор, на берегу чистейшего озера Якты-Куль (Банное) с возможностью выбора вариантов отдыха, а так же знакомство с историей горнозаводского Урала и тайнами заповедных мест Южного Урала.
Преимущества этого путешествия:
10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага(300 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.
Размещение на туристской базе «Тенгри».
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Осмотр памятника архитектуры – Никольский храм.
Ужин.
Мастер-класс «Лепка пельменей».
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника Шульган-таш.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по стрельбе из лука.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса «Шульган-Таш».
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км). Ужин.
Автопереезд за день – 230 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш. гос. заповедник
За доп. плату: дегустация бортевого меда.
Завтрак.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Башкирия занимает первое место в России по количеству лошадей и развитии коневодства, а село Кага – это также и известный в регионе центр коневодства.
Поэтому желающие могут совершить конно-верховую прогулку по окрестности (доп. плата).
Обед.
Переезд до озера Банное – самого глубоководного водоёма не только в пределах Зауралья, но и во всей республике Башкортостан.
Размещение в доме отдыха Березки (2-х мест. номер с удобствами).
Ужин.
Автопереезд за день– 135 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; Экскурсия в музей «Дом заводского крестьянина».
За доп. плату: вход на пляж оз. Банного, конная прогулка, доп. экскурсии на курорте Абзаково и Банное, курсовка санатория Якты-куль.
Завтрак.
Экскурсия по Горному ущелью.
Вы ознакомитесь с особенностями горнолыжного курорта, по канатной дороге в комфортабельных кабинках вы подниметесь на высоту 942 м, откуда открывается замечательный вид на долину со множеством озёр (в хорошую погоду их можно увидеть до 12;
увидите петроглиф в виде птицы Кондор, которому около 5 000 лет.
Обед.
Отдых на озере.
Ужин.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, проживание. Экскурсия «Горное ущелье», билет на подъемник.
Завтрак.
Отдых на озере.
Отдых можно дополнить лечебными или спа-процедурами в одном из ближайщих санаториев:
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, проживание.
За доп. плату: вход на пляж оз. Банного, экскурсии на курорте Банное, курсовка или спа-процедуры от санатория «Якты-куль».
Завтрак.
Отдых на озере.
Выселение из номера до 12:00.
Групповой трансфер до г. Магнитогорск (45 км, в пути – 50 мин). Место прибытия: ж/д вокзал.
За доп. плату (2000 руб.) возможен групповой трансфер до г. Уфа (310 км, в пути около 5 часов). Место прибытия: Универмаг «Уфа» (Проспект Октября, д. 31).
Точное время трансфера назначается в 4 день тура. Представитель туроператора подскажет удобный вариант обратного трансфера, поможет приобрести билеты.
В стоимость включено: питание – завтрак.
Тур предусматривает на турбазах и гостиницах.
Стандартные 2-х местные номера с удобствами в номере.
Доплата за одноместное размещение – 10 000р.
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Расположенный на берегу озера Банное (Якты-Куль) рядом с горнолыжным центром «Металлург – Магнитогорск», в 56 км от г. Белорецка, в 40 км от г. Магнитогорска.
Постояльцы дома отдыха «Березки» проходят лечение в санатории «Якты-Куль». Для их удобства каждые полчаса туда организован бесплатный трансфер. Время в пути составляет не больше двух минут, расстояние - менее километра. Здравница специализируется на лечении болезней опорно-двигательного аппарата, суставов, артрита, лечении бесплодия, гинекологических и урологических заболеваний.
Инфраструктура базы отдыха включает: 7 жилых корпусов, столовую, ресторан «Придорожное», летнее кафе «Таверна» на пляже, круглосуточный лобби-бар «Уют», бар «Карамболь», фито-бар «Дельфин», крытый бассейн, медицинский корпус, 2 сауны на пляже, детский городок, спортивные площадки, сувенирные и промтоварные магазины, парковку.
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.
Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-х разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.