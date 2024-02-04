2 день

На лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курорта

Сегодня нас ждет активный день — будем кататься на лыжах и сноубордах на горнолыжном курорте «Телецкий». Здесь более 17 км трасс разного уровня сложности. Максимальная длина трассы 6 км — это высокий параметр, соответствующий уровню мировых курортов.

Трассы на «Телецком» курорте очень красивые — внизу открывается вид на озеро, а вокруг заснеженные горы — идеальное место, чтобы познакомиться с новым видом спорта и впервые встать на сноуборд или лыжи.

У новичков будет возможность позаниматься с инструктором и освоить азы, а более опытные участники смогут покататься самостоятельно — на это у нас будет целый день.

Вечером вернемся на нашу базу, которая находится совсем рядом от курорта, поужинаем и отдохнем, ведь завтра нам предстоит насыщенный день, силы еще понадобятся.