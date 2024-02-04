Даже если вы раньше никогда не стояли на сноуборде, опытный инструктор вам всё покажет и поставит технику. А после активного катания восстановим мышцы в горячей бане.
Проживание в тёплых коттеджах и на базах, горячие завтраки и ужины, инструктор для новичков на ГЛК «Телецкий», баня, страховки, трансфер на уютном микроавтобусе – всё включено!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Родина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озеро
Встреча:
- 7:00 аэропорт г. Барнаула;
- 7:30 авто и ж/д вокзал Барнаула;
- 8:00 ТЦ «Пассаж» (г. Барнаул пр. Ленина, 2б);
- 13:00 аэропорт г. Горно-Алтайска.
Мы едем на Телецкое озеро, которое пользуется популярностью среди путешественников, здесь фантастическая алтайская природа и горнолыжные склоны.
Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина – с. Сростки, где, если будет немного снега, сможем подняться на г. Пикет.
Отсюда открывается вид на Катунь, и мы увидим первую гору — Бабырган. По ней можно определить погоду, да и сама гора является центром магнетизма!
Следующая остановка – целый комплекс памятников, символизирующих национальный колорит, историю, жизнедеятельность алтайского народа.
Пересечём прителецкую тайгу, полюбуемся рекой Бия, а вечером разместимся на уютной турбазе возле Телецкого озера.
Авто — 400 км.
На лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курорта
Сегодня нас ждет активный день — будем кататься на лыжах и сноубордах на горнолыжном курорте «Телецкий». Здесь более 17 км трасс разного уровня сложности. Максимальная длина трассы 6 км — это высокий параметр, соответствующий уровню мировых курортов.
Трассы на «Телецком» курорте очень красивые — внизу открывается вид на озеро, а вокруг заснеженные горы — идеальное место, чтобы познакомиться с новым видом спорта и впервые встать на сноуборд или лыжи.
У новичков будет возможность позаниматься с инструктором и освоить азы, а более опытные участники смогут покататься самостоятельно — на это у нас будет целый день.
Вечером вернемся на нашу базу, которая находится совсем рядом от курорта, поужинаем и отдохнем, ведь завтра нам предстоит насыщенный день, силы еще понадобятся.
На снегоходах по Телецкому озеру. Дорога в Шерегеш
После завтрака отправимся в путешествие на снегоходах прямо по льду Телецкого озера!
Увидим Каменный залив — это живописное место, вокруг которого ходит множество историй и легенд. По одной из версий, залив образовался в результате падения метеорита. Другие считают, что причиной самой глубокой впадины на озере стала обвалившаяся скала.
А еще сделаем множество классных фотографий — зимой на Телецком озере особенно хорошо. В случае, если Телецкое озеро будет не замерзшим, мы прокатимся на снегоходах по сказочной тайге.
После обеда мы собираем вещи и едем в Шерегеш — самый большой горнолыжный курорт Сибири. К вечеру доберемся до коттеджа, заселимся и поужинаем. Уже завтра проведем на склонах весь день!
Авто — 190 км.
Катание в Шерегеше, баня
После завтрака идем кататься! Здесь несколько десятков трасс разного уровня сложности, общей протяженностью более 35 км. Это подходит как для новичков, так и для более опытных райдеров — вариантов, где кататься довольно много.
А еще в Шерегеше уникальный снег «пухляк», какого нет больше нигде в России: из-за низкой влажности он практически не слипается.
Вечером нас ждет баня — как раз то, что нужно после насыщенного дня. Мышцы расслабляются, усталость моментально проходит — это лучший вариант горнолыжного вечера.
Прогревшись, можно прыгать в сугробы, а потом снова заходить в баню и париться с веником. Какое же это удовольствие!
Лыжи, Шерегеш и фото в горах на фоне заката
Сегодня продолжим кататься на горнолыжных склонах Шерегеша в окружении потрясающей природы с красивейшими горами. Наслаждаемся снегом, скоростью, радуемся своему прогрессу!
Проведем весь день на склонах, а потом на закате встретимся на горе и сфотографируемся на фоне уходящего солнца. Лучшие моменты отдыха останутся на память!
А кто готов к большему, поедем на незабываемое вечернее катание по подготовленной и освещенной трассе. Когда стоишь на горе и смотришь вниз на огни Шерегеша в долине, то чувствуешь настоящее волшебство.
Катание и возвращение домой
До обеда у нас еще будет время покататься, так что не убирайте лыжи и сноуборды далеко!
В 13:00 мы выезжаем из Шерегеша и едем в аэропорт Новокузнецка, по пути пообедаем в кафе.
В аэропорту Новокузнецка будем к 16:30, на авто- и ж/д вокзал Барнаула приедем к 22:00 по местному времени.
Авто — 550 км.
Проживание
2- и 3-местное размещение в коттеджах и на базах, душ, санузел на 2 номера.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Переезд Барнаул – Горный Алтай – Шерегеш – Новокузнецк – Барнаул, доставка до горы и обратно на микроавтобусе 7-8 мест
- Встреча:в аэропорту Барнаулана авто- и ж/д вокзале Барнаулав аэропорту Горно-Алтайска
- В аэропорту Барнаула
- На авто- и ж/д вокзале Барнаула
- В аэропорту Горно-Алтайска
- Обратный трансфер:до аэропорта Новокузнецкадо авто- и ж/д вокзала Барнаула
- До аэропорта Новокузнецка
- До авто- и ж/д вокзала Барнаула
- Проживание на базах и в коттеджах с двухместным и трехместным размещением
- Горячие завтраки и ужины (в день выезда — ужин, в день отъезда — завтрак)
- Посещение бани на группу 1 раз
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Обучение базовым навыкам катания на ГЛК «Телецкий» (2 часа в день на группу)
- Экскурсия на снегоходах (два человека на один снегоход)
- Что не входит
- Билеты в Барнаул или Горно-Алтайск и обратно (из Новокузнецка или Барнаула)
- Обеды на маршруте
- Прокат горнолыжного снаряжения
- Оплата подъемников
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута – авто- и ж/д вокзал Барнаула
- Место начала и завершения?
- Россия, Алтайский край, Барнаул, проспект Ленина, 2Б
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- удобная теплая обувь с "нескользкой" подошвой;
- сандали или сланцы — можно надевать в машине или ходить в коттедже, или выйти на улицу недалеко, чтобы не обуваться;
- термоноски или гетры для лыж и сноуборда, лучше с фиксацией голени.
Одежда:
- легкие спортивные штаны, шорты, несколько футболок — в коттедже тепло;
- балаклава, арафатка или шарф, теплая шапка;
- термобелье, теплый свитер, горнолыжная куртка и штаны или горнолыжный комбинезон;
- необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки для бани.
Личное снаряжение:
- сидушка (хоба). На ней можно сесть на снег или на сиденье подъемника, будет теплее;
- личная аптечка (индивидуальные лекарства);
- горнолыжная маска, шлем, лыжные перчатки. Или все это можно взять в прокат;
- лыжи или сноуборд плюс крепления и ботинки. Или все это можно взять в прокат;
Документы:
- паспорт;
- медицинский полис.
Важное правило: чтобы не замерзнуть при катании, нужно одевать минимум 3 слоя — снизу термобелье, потом флисовая одежда (или теплая кофта) и сверху — верхняя одежда! Не забывайте, в Сибири бывает холодно!
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты в Барнаул или Горно-Алтайск и обратно из Барнаула в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Да! Страховка в стоимость тура уже включена.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору