Горнолыжный Алтай и Шерегеш

Групповой тур в Барнауле
Едем кататься на лучших горнолыжных курортах Сибири и на снегоходах по озеру или тайге в окружении сумасшедших пейзажей! Побываем на двух горнолыжных курортах — Телецком и Шерегеше.

Даже если вы раньше никогда не стояли на сноуборде, опытный инструктор вам всё покажет и поставит технику. А после активного катания восстановим мышцы в горячей бане.

Проживание в тёплых коттеджах и на базах, горячие завтраки и ужины, инструктор для новичков на ГЛК «Телецкий», баня, страховки, трансфер на уютном микроавтобусе – всё включено!
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Горнолыжный Алтай и Шерегеш
Ближайшие даты:
4
фев
11
фев
25
фев
10
мар
17
мар
24
мар

Что вас ожидает:

Лучшие горнолыжные трассы
Лучшие горнолыжные трассы
Посетим сразу два горнолыжных курорта, в том числе с условиями для фрирайда!
Банное апре-ски
Банное апре-ски
Погреем косточки в горячей бане, чтобы отдохнуть и восстановиться после активного дня
Путешествие на снегоходе
Путешествие на снегоходе
Отправимся к Каменному заливу — живописному месту, вокруг которого ходит множество слухов и легенд

Программа тура по дням

1 день

Родина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озеро

Встреча:

  • 7:00 аэропорт г. Барнаула;
  • 7:30 авто и ж/д вокзал Барнаула;
  • 8:00 ТЦ «Пассаж» (г. Барнаул пр. Ленина, 2б);
  • 13:00 аэропорт г. Горно-Алтайска.

Мы едем на Телецкое озеро, которое пользуется популярностью среди путешественников, здесь фантастическая алтайская природа и горнолыжные склоны.

Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина – с. Сростки, где, если будет немного снега, сможем подняться на г. Пикет.

Отсюда открывается вид на Катунь, и мы увидим первую гору — Бабырган. По ней можно определить погоду, да и сама гора является центром магнетизма!

Следующая остановка – целый комплекс памятников, символизирующих национальный колорит, историю, жизнедеятельность алтайского народа.

Пересечём прителецкую тайгу, полюбуемся рекой Бия, а вечером разместимся на уютной турбазе возле Телецкого озера.

Авто — 400 км.

Родина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озероРодина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озероРодина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озероРодина Шукшина, алтайская стела и Телецкое озеро
2 день

На лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курорта

Сегодня нас ждет активный день — будем кататься на лыжах и сноубордах на горнолыжном курорте «Телецкий». Здесь более 17 км трасс разного уровня сложности. Максимальная длина трассы 6 км — это высокий параметр, соответствующий уровню мировых курортов.

Трассы на «Телецком» курорте очень красивые — внизу открывается вид на озеро, а вокруг заснеженные горы — идеальное место, чтобы познакомиться с новым видом спорта и впервые встать на сноуборд или лыжи.

У новичков будет возможность позаниматься с инструктором и освоить азы, а более опытные участники смогут покататься самостоятельно — на это у нас будет целый день.

Вечером вернемся на нашу базу, которая находится совсем рядом от курорта, поужинаем и отдохнем, ведь завтра нам предстоит насыщенный день, силы еще понадобятся.

На лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курортаНа лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курортаНа лыжах и сноубордах по трассам Телецкого курорта
3 день

На снегоходах по Телецкому озеру. Дорога в Шерегеш

После завтрака отправимся в путешествие на снегоходах прямо по льду Телецкого озера!

Увидим Каменный залив — это живописное место, вокруг которого ходит множество историй и легенд. По одной из версий, залив образовался в результате падения метеорита. Другие считают, что причиной самой глубокой впадины на озере стала обвалившаяся скала.

А еще сделаем множество классных фотографий — зимой на Телецком озере особенно хорошо. В случае, если Телецкое озеро будет не замерзшим, мы прокатимся на снегоходах по сказочной тайге.

После обеда мы собираем вещи и едем в Шерегеш — самый большой горнолыжный курорт Сибири. К вечеру доберемся до коттеджа, заселимся и поужинаем. Уже завтра проведем на склонах весь день!

Авто — 190 км.

На снегоходах по Телецкому озеру. Дорога в ШерегешНа снегоходах по Телецкому озеру. Дорога в Шерегеш
4 день

Катание в Шерегеше, баня

После завтрака идем кататься! Здесь несколько десятков трасс разного уровня сложности, общей протяженностью более 35 км. Это подходит как для новичков, так и для более опытных райдеров — вариантов, где кататься довольно много.

А еще в Шерегеше уникальный снег «пухляк», какого нет больше нигде в России: из-за низкой влажности он практически не слипается.

Вечером нас ждет баня — как раз то, что нужно после насыщенного дня. Мышцы расслабляются, усталость моментально проходит — это лучший вариант горнолыжного вечера.

Прогревшись, можно прыгать в сугробы, а потом снова заходить в баню и париться с веником. Какое же это удовольствие!

Катание в Шерегеше, баняКатание в Шерегеше, баняКатание в Шерегеше, баня
5 день

Лыжи, Шерегеш и фото в горах на фоне заката

Сегодня продолжим кататься на горнолыжных склонах Шерегеша в окружении потрясающей природы с красивейшими горами. Наслаждаемся снегом, скоростью, радуемся своему прогрессу!

Проведем весь день на склонах, а потом на закате встретимся на горе и сфотографируемся на фоне уходящего солнца. Лучшие моменты отдыха останутся на память!

А кто готов к большему, поедем на незабываемое вечернее катание по подготовленной и освещенной трассе. Когда стоишь на горе и смотришь вниз на огни Шерегеша в долине, то чувствуешь настоящее волшебство.

Лыжи, Шерегеш и фото в горах на фоне закатаЛыжи, Шерегеш и фото в горах на фоне заката
6 день

Катание и возвращение домой

До обеда у нас еще будет время покататься, так что не убирайте лыжи и сноуборды далеко!

В 13:00 мы выезжаем из Шерегеша и едем в аэропорт Новокузнецка, по пути пообедаем в кафе.

В аэропорту Новокузнецка будем к 16:30, на авто- и ж/д вокзал Барнаула приедем к 22:00 по местному времени.

Авто — 550 км.

Катание и возвращение домойКатание и возвращение домой

Проживание

2- и 3-местное размещение в коттеджах и на базах, душ, санузел на 2 номера.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Базы отдыха

5 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезд Барнаул – Горный Алтай – Шерегеш – Новокузнецк – Барнаул, доставка до горы и обратно на микроавтобусе 7-8 мест
  • Встреча:в аэропорту Барнаулана авто- и ж/д вокзале Барнаулав аэропорту Горно-Алтайска
  • В аэропорту Барнаула
  • На авто- и ж/д вокзале Барнаула
  • В аэропорту Горно-Алтайска
  • Обратный трансфер:до аэропорта Новокузнецкадо авто- и ж/д вокзала Барнаула
  • До аэропорта Новокузнецка
  • До авто- и ж/д вокзала Барнаула
  • Проживание на базах и в коттеджах с двухместным и трехместным размещением
  • Горячие завтраки и ужины (в день выезда — ужин, в день отъезда — завтрак)
  • Посещение бани на группу 1 раз
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Обучение базовым навыкам катания на ГЛК «Телецкий» (2 часа в день на группу)
  • Экскурсия на снегоходах (два человека на один снегоход)
Что не входит
  • Билеты в Барнаул или Горно-Алтайск и обратно (из Новокузнецка или Барнаула)
  • Обеды на маршруте
  • Прокат горнолыжного снаряжения
  • Оплата подъемников
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута – авто- и ж/д вокзал Барнаула
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Барнаул, проспект Ленина, 2Б
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь:

  • удобная теплая обувь с "нескользкой" подошвой;
  • сандали или сланцы — можно надевать в машине или ходить в коттедже, или выйти на улицу недалеко, чтобы не обуваться;
  • термоноски или гетры для лыж и сноуборда, лучше с фиксацией голени.

Одежда:

  • легкие спортивные штаны, шорты, несколько футболок — в коттедже тепло;
  • балаклава, арафатка или шарф, теплая шапка;
  • термобелье, теплый свитер, горнолыжная куртка и штаны или горнолыжный комбинезон;
  • необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки для бани.

Личное снаряжение:

  • сидушка (хоба). На ней можно сесть на снег или на сиденье подъемника, будет теплее;
  • личная аптечка (индивидуальные лекарства);
  • горнолыжная маска, шлем, лыжные перчатки. Или все это можно взять в прокат;
  • лыжи или сноуборд плюс крепления и ботинки. Или все это можно взять в прокат;

Документы:

  • паспорт;
  • медицинский полис.

Важное правило: чтобы не замерзнуть при катании, нужно одевать минимум 3 слоя — снизу термобелье, потом флисовая одежда (или теплая кофта) и сверху — верхняя одежда! Не забывайте, в Сибири бывает холодно!

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты в Барнаул или Горно-Алтайск и обратно из Барнаула в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Да! Страховка в стоимость тура уже включена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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