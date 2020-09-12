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На фоне прекрасной природы вы сможете сделать отличные кадры, которые долго будут напоминать о поездке. Вас ждет не только общение с благородными животными – лошадьми, но и открытие настоящих чудес природы! Только представьте: суровая тайга, а затем словно по волшебству открывающиеся взору альпийские луга, восхитительный вид на Катунский хребет, который просто утопает в хрустальных ледниках. Но главное, что окажется перед вами, легендарная алтайская святыня – гора Белуха.

Конный поход к горе Белуха – возможность отлично провести время и получить незабываемые впечатления. Перед вашим взором предстанут величественные Алтайские горы, шумные реки, водопады и живописные ручьи.

Программа тура по дням

1 день Автопереезд Новосибирск – Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск – с. Тюнгур

Сегодня вам предстоит автопутешествие до села Тюнгур. От города Бийска путь будет пролегать по знаменитому Чуйскому тракту, часть которого проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни. Во время пути вы подниметесь на самую высокую точку Чуйского тракта Семинский перевал, после которого дорога уходит вправо от Чуйского тракта. Через некоторое время вы окажетесь на Ябоганском перевале, а спустившись с него в Усть-Канской степи. Далее миновав небольшой перевал Кырлык, Абайскую степь и перевал Громотуха вы вновь увидите красавицу Катунь в Уймонской долине. Прибытие на район с. Тюнгур вечером. Размещение в палатках на территории кемпинга, ужин. Питание включено: ужин. Авто (от Барнаула): 680 км. В дороге 12 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день С. Тюнгур – перевал Кузуяк – река Ак-Кем – ручей Ороктой

Сегодня начинается активная часть нашего похода. Миновав деревушку Кучерла, которая является последним населенным пунктом в сторону горы Белуха, направляемся к перевалу Кузуяк (1513 м). На перевале стоят кедры и пихты, обвязанные лентами – ялами. По алтайскому поверью, люди после смерти становятся ээзи – духами той местности, где они умерли. Ленты на деревьях вяжутся в знак уважения к Хозяину перевала – Кузуяк Ээзи. Деревья, с которых свисают ленты, называются кам-агач («дерево шамана» или «священное дерево»). Считается, что на них живут духи. Спускаемся с перевала к реке Ак-Кем. Ак-Кем переводится с тюркского как Белая вода. И, действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок. Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи. По берегам в ее нижнем течении растет много красной смородины; широко представлены красочные луговые виды сибирской флоры. Ночевка в палатках (1100 м). Продолжительность активной части: 5-6 часов.

3 день Р. Ороктой – ручей Тухман

Продолжаем конный поход к Белухе. Сегодня мы совершим подъем по густой тайге, которая постепенно сменится альпийскими лугами, перед вами откроются потрясающие панорамы заснеженных вершин Катунского хребта. Ночевка у истоков реки Тухман (2000 м). Продолжительность активной части: 4-7 часов.

4 день Р. Тухман – озеро Кюльдуайры

Сегодня нам предстоит, пройдя высокогорное плато, через альпийские луга спустится к озеру Кюльдуайры. Ночевка на берегу озера Кюльдуайры (2000 м). Продолжительность активной части: 25 км, 6-7 часов.

5 день Оз. Кюльдуайры – перевал Сарыбель – долина Ярлу – озеро Ак-кем

Сегодня нам предстоит, пройдя высокогорное плато, через альпийские луга, спустится к реке Текелю. Текелю с алтайского – «место, где водятся теке» (горные козлы). Во время похода минуем захватывающий обрыв Скынчак и увидим причудливой формы скалы. Сегодняшний день довольно труден для лошадей, так как нам нужно подняться на перевал Сарыбель (2 300 м). Миновав данное препятствие, мы оказываемся в долине (ущелье Ярлу). Долину реки Ярлу называют Синими горами, потому что обрывы-конгломераты, находящиеся в долине и в высоту достигающие 600 метров, почти целиком состоят из голубой глины, благодаря чему в дневное время склоны долины окрашены в светло-синие цвета. Ущелье Ярлу носит ещё одно название – «Долина эдельвейсов». Здесь огромное количество этих загадочных цветов, с которыми связаны многочисленные легенды и не придуманные истории. Кроме того в долине Ярлу выстроен целый город из камней и именно эту долину называют «местом силы» под Белухой, которое облюбовали туристы со всего мира, которые приезжают сюда специально с целью медитации. Ночевка на озере Ак-Кем в палатках (высота над уровнем моря около 2100 м). В мутновато-белых водах озера в ясную погоду отражается Белуха, а панорама Катунского хребта, открывающаяся с его берегов, захватывает дух. Продолжительность активной части: 20 км, 7-8 часов.

6 день Радиальная пешая экскурсия налегке к «Долине Семи Озер»

Радиальный выход к подножию горы Ак-Оюк (3670м), возвышающейся над «Долиной Семи Озер». Взору открываются удивительные по красоте озёра, образующие цепочку бирюзовых блюдец, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины. По пути Вы увидите часовню Архангела Михаила, возведенную здесь в память альпинистам, погибшим на Белухе. Продолжительность активной части: 7-9 часов.

7 день Оз. Ак-Кем – перевал Каратюрек – поляна Изекерю

Сегодня отправляемся в обратный путь к дому, обратно будем возвращаться уже по долине реки Кучерла. Но в начале нас ждет штурм перевала Каратюрек (3060 м). Подъём на перевал – одно из серьезных испытаний всего нашего похода как для лошадей, так и для всадников. Но все трудности с лихвой компенсируются увиденной панорамой: белоснежная красавица Белуха, молочные воды озера Ак-Кем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов. Перевал обозначен культовой каменной пирамидой – обо. Продолжительность активной части: 6-7 часов.

8 день Поляна Изекерю – река Кучерла – с. Тюнгур

Сегодня заключительный день нашего похода. Путь лежит вниз по ущелью реки Кучерла. Река Кучерла (с алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный молочный цвет воды с бирюзовым отливом. Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов. Размещение в палатках на территории кемпинга в палатках, баня. Продолжительность активной части: 6-7 часов.

9 день С.Тюнгур – Горно-Алтайск – Бийск – Барнаул – Новосибирск