Конное путешествие по Южному Уралу

Конно-верховые прогулки проходят по живописной горно-таёжной местности Южного Урала

5
3 отзыва
Конно-верховые прогулки проходят по живописной горно-таёжной местности Южного Урала. Опытные инструкторы познакомят с конной упряжью, обучат навыкам верховой езды. Выносливые и добродушные лошади провезут туристов по сказочно красивым уголкам Белорецкого района. Чарующая красота пейзажей, хвойный воздух, уют и тепло костра наполнят Вас энергией и здоровьем.
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Конное путешествие по Южному Уралу
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Уютные купольные домики
Уютные купольные домики
Проведем выходные в живописном месте на туристической базе
Красоты Южного Урала
Красоты Южного Урала
Насладимся незабываемыми пейзажами и чистым воздухом Южного Урала
Общение с лошадьми
Общение с лошадьми
Нас ждут приятные конные прогулки и освоение навыков верховой езды

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях села

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 04:00 до 06:00 оплачивается отдельно.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

14:00 Размещение на турбазе «Тенгри».

Обед.

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Ознакомление с упряжью.

Навыки верховой езды на учебном кругу.

Ознакомительный радиальный конно-верховой выезд в окрестностях села.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

Ужин.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях селаЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях селаЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях селаЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях села
2 день

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак. Подготовка к конному походу.

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (30 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Обед.

Пешеходная прогулка на гору Благодать.

Размещение на турбазе «Тенгри».

Ужин.

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день

Конная прогулка, отъезд

Завтрак.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Радиальная конная прогулка в окрестностях с. Кага с обзором на хребет Большой Шатак.

Обед.

«За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай).

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Отъезд в г. Уфа:

(с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени)

В день отъезда, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина (не входит в стоимость) организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).

Конная прогулка, отъездКонная прогулка, отъездКонная прогулка, отъездКонная прогулка, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на турбазе «Тенгри»
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак -в первый день, ужин- в последний день)
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии и бани (по программе)
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 400 руб. /чел
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 200 руб. /чел
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какое предоставляется снаряжение?

специальное – конная упряжь.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар.
Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
24 авг 2021
Огромное спасибо за этот тур "Большой стране". Отличная организация, хорошо продуманные маршруты, очень красивая природа.
М
28 сен 2020
1. Впечатления от тура самые положительные, очень понравилось природа.
2. Работой координаторов доволен.
3. Могу рекомендовать вашу компанию друзьям.
4. Программа тура совпала с ожиданием, экскурсии по селу, всё соответствует. По питанию без изысков, всё просто по домашнему. Можно добавить национальную кухню, выпечку. . вместо советского печенья.
5. В целом приятные впечатления от тура.
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!

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