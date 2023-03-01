«Новый год на Алтае»
Проведите новогодние каникулы на волшебном Алтае! Мы встретим главный праздник зимы на побережье Телецкого озера: устроим торжественный банкет, погадаем и запустим фейерверки.
А после — еще несколько дней среди фантастической алтайской природы! Посетим священные места, увидим долину реки Катунь со смотровых площадок горнолыжного курорта, продегустируем вкуснейший мед и узнаем легенду острова Патмос.
А после — еще несколько дней среди фантастической алтайской природы! Посетим священные места, увидим долину реки Катунь со смотровых площадок горнолыжного курорта, продегустируем вкуснейший мед и узнаем легенду острова Патмос.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Телецкое озеро
- Река Катунь
- Река Бия
- Река Чемал
- Голубые Глаза Катуни
- Стелы на границе республики Алтай
- Остров Патмос
- Чемальская ГЭС
- Гора Тилан-Туу
- Гора Пикет
- Село Сростки
- Ороктойский мост
- Долина духов Че-Чкыш
- Зубы Дракона
- Чергинский зубрятник
- Озеро Светлое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пять дней в зимней сказкеНовый год — волшебная пора, которую мы любим с детства. Предлагаем вам отпраздновать его в самом сердце Алтая, на берегу Телецкого озера. Мы устроим банкет среди снежных вершин и морозного воздуха, вековых кедров и бескрайних просторов. Настоящая зимняя сказка!
В нашем туре мы: • будем проживать на утепленной турбазе с комфортными условиями;
- проведем праздничный банкет с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом;
- посетим главные достопримечательности и сакральные места региона: Телецкое озеро, Чуйский тракт, Зубы дракона, Каменный залив и другие;
- отдохнем в горнолыжном комплексе «Телецкий» и прокатимся по ледяному озеру на снегоходах;
- попробуем вкуснейший алтайский мед.
- Этот Новый год станет для вас приятным воспоминанием!
- Организационные детали • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете село Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
- Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.
С 31.12.23 по 04.01.2024
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
- Услуги гида-экскурсовода
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на тёплых базах с двухместным и трехместным размещением (душ и туалет в номере)
- Двухразовое питание и новогодний банкет
- Медицинские страховки для туристов
- Рекреационные сборы
- Что не входит
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте
- Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
- Телецком
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
- Место начала и завершения?
- Барнаул / Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 31.12.23 по 04.01.2024Экскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родину В. М Шукшина в с. Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
- Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
1 мар 2023
Вместе с дочерью посетили Алтай. Восторг невероятный и любовь с первого взгляда! Виды завораживают. Нашей группе очень повезло с гидом Евгением, который был еще водителем и поваром. Об Алтае на переездах рассказывал многими способами – мы слушали образовательные программы про места края, наблюдали великолепные виды, слушали горловое пение. И еще очень подкупало, что Евгений действительно искренне любит Алтай.
О
Олеся
14 фев 2023
Добрый день, мой тур был пятидневный. Побывали во множестве очень красивых мест в горном Алтае. Хочу сказать огромное спасибо лучшему гиду на Алтае Алексею, благодаря ему, у нас осталось много эмоций и впечатлений! Огромное спасибо тебе Алексей,за нереальное терпение, проявленную заботу и любовь, это дорогого стоит!!Алексей любит всем сердцем свой Алтай "по тому что он,коренной житель" Горного Алтая", знает всю историю края❤️Спасибо за нереальное душевное путешествие, мы стали одной большой семьей! 😍❤️
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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Выездные
Многодневные туры
5-дневные туры
по горному Алтаю
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