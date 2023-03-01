«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней

«Новый год на Алтае»

5
2 отзыва
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Проведите новогодние каникулы на волшебном Алтае! Мы встретим главный праздник зимы на побережье Телецкого озера: устроим торжественный банкет, погадаем и запустим фейерверки.

А после — еще несколько дней среди фантастической алтайской природы! Посетим священные места, увидим долину реки Катунь со смотровых площадок горнолыжного курорта, продегустируем вкуснейший мед и узнаем легенду острова Патмос.
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
«Новый год на Алтае»: автотур на 5 дней
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Телецкое озеро
  • Река Катунь
  • Река Бия
  • Река Чемал
  • Голубые Глаза Катуни
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Гора Тилан-Туу
  • Гора Пикет
  • Село Сростки
  • Ороктойский мост
  • Долина духов Че-Чкыш
  • Зубы Дракона
  • Чергинский зубрятник
  • Озеро Светлое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пять дней в зимней сказкеНовый год — волшебная пора, которую мы любим с детства. Предлагаем вам отпраздновать его в самом сердце Алтая, на берегу Телецкого озера. Мы устроим банкет среди снежных вершин и морозного воздуха, вековых кедров и бескрайних просторов. Настоящая зимняя сказка!
В нашем туре мы: • будем проживать на утепленной турбазе с комфортными условиями;
  • проведем праздничный банкет с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом;
  • посетим главные достопримечательности и сакральные места региона: Телецкое озеро, Чуйский тракт, Зубы дракона, Каменный залив и другие;
  • отдохнем в горнолыжном комплексе «Телецкий» и прокатимся по ледяному озеру на снегоходах;
  • попробуем вкуснейший алтайский мед.
  • Этот Новый год станет для вас приятным воспоминанием!
  • Организационные детали • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете село Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
  • Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
  • Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.

С 31.12.23 по 04.01.2024

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на тёплых базах с двухместным и трехместным размещением (душ и туалет в номере)
  • Двухразовое питание и новогодний банкет
  • Медицинские страховки для туристов
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте
  • Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
  • Телецком
  • Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул / Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 31.12.23 по 04.01.2024
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родину В. М Шукшина в с. Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
  • Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
  • Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
O
1 мар 2023
Вместе с дочерью посетили Алтай. Восторг невероятный и любовь с первого взгляда! Виды завораживают. Нашей группе очень повезло с гидом Евгением, который был еще водителем и поваром. Об Алтае на переездах рассказывал многими способами – мы слушали образовательные программы про места края, наблюдали великолепные виды, слушали горловое пение. И еще очень подкупало, что Евгений действительно искренне любит Алтай.
О
14 фев 2023
Добрый день, мой тур был пятидневный. Побывали во множестве очень красивых мест в горном Алтае. Хочу сказать огромное спасибо лучшему гиду на Алтае Алексею, благодаря ему, у нас осталось много эмоций и впечатлений! Огромное спасибо тебе Алексей,за нереальное терпение, проявленную заботу и любовь, это дорогого стоит!!Алексей любит всем сердцем свой Алтай "по тому что он,коренной житель" Горного Алтая", знает всю историю края❤️Спасибо за нереальное душевное путешествие, мы стали одной большой семьей! 😍❤️

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