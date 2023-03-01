Мечтаете побывать в настоящей зимней сказке и встретить свой лучший Новый год? Тогда вам — к нам, на Алтай! Мы проведем три дня на берегу Телецкого озера.
Устроим праздничный банкет с конкурсами и фейерверком, посетим самые живописные места региона, прокатимся на снегоходе по заснеженным трассам. Начните свой новый год в бескрайних просторах Алтая!
Устроим праздничный банкет с конкурсами и фейерверком, посетим самые живописные места региона, прокатимся на снегоходе по заснеженным трассам. Начните свой новый год в бескрайних просторах Алтая!
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Что вас ожидает:
- Село Сростки
- Горы Пикет и Бабырган
- Поселок Артыбаш
- Телецкое озеро
- Гора Тилан Туу
- Исток реки Бии
- Горнолыжный комплекс «Телецкий»
- Каменный залив
- Озеро Светлое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Три дня в зимней сказкеНовый год — волшебная пора, которую мы любим с детства. Предлагаем вам отпраздновать его в самом сердце Алтая, на берегу Телецкого озера. Мы устроим банкет среди снежных вершин и морозного воздуха, вековых кедров и бескрайних просторов. Настоящая зимняя сказка!
В нашем туре мы: • будем проживать на утепленной турбазе с комфортными условиями;
- проведем праздничный банкет с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом;
- посетим главные достопримечательности и сакральные места региона: Телецкое озеро, село Отростки и гору Пикет, Каменный залив и другие;
- отдохнем в горнолыжном комплексе «Телецкий» и прокатимся по льду озера на снегоходах.
- Этот Новый год станет для вас приятным воспоминанием!
- Организационные детали • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете село Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
- Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.
С 31.12.23 по 2.01.2024
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
- Услуги гида-экскурсовода
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание
- Двухразовое питание и новогодний банкет
- Что не входит
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте
- Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
- Телецком
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
- Место начала и завершения?
- Барнаул / Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 31.12.23 по 2.01.2024Экскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родину В. М Шукшина в с. Сростки. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
- Для бронирования места турист вносит предоплату 16 000 руб.
- Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Натали
1 мар 2023
Спасибо вам за организацию тура по Алтаю! Покорило всё! Гид Татьяна великолепна, программа продуманная и конечно потрясающая природная красота Алтая! За эти три дня наша группа стала одной командой! Благодаря нашему гиду Татьяне теперь знаем много о истории и традициях этого уникального края и уехали с великолепными фотографиями! В ходе этой поездки я просто влюбилась в Алтай и обязательно сюда вернусь! Рекомендую всем этот Тур!!!
А
Алексей
27 фев 2023
Огромное спасибо за организацию тура по Алтаю, и конечно отдельная благодарность нашему гиду Аркадию - за его позитивный настрой, профессионализм и познавательную информацию. Маршрут был не утомительный, интересный и очень красивый. Всех благ вашей организации и успехов во всём!
К
Корнеева
20 фев 2023
Это было потрясающее путешествие! Тщательная организация, приятные люди и, конечно, непередаваемая природа Алтая. Большое спасибо организаторам и в особенности нашему душевному гиду Игорю за то, что эти несколько дней стали для меня одними из самых классных за долгий опыт путешествий. Сомневайтесь, раздумывайте, взвешивайте — но в итоге обязательно соглашайтесь и доверяйтесь чудесному Алтаю!
О
Оксана
11 фев 2023
Для меня это было первое знакомство с Алтаем. Очень переживала за условия, но по итогу тур превзошел любые мои ожидания. Программа была выполнена на 100% и даже больше. Абсолютно не жалею, что поехала именно зимой — здесь очень красиво! А мелкие неудобства вроде отсутствия связи и интернета только добавляли очарования месту и подарили невероятный опыт живого общения с людьми и природой. Гид Аркадий создал домашнюю, открытую, творческую и доброжелательную атмосферу в группе: мы пели песни, читали стихи у костра под звездами, играли и проводили время с пользой. Путешествие в Алтай запомню теперь на всю жизнь. Буду рекомендовать этот тур всем знакомым точно, спасибо!
k
krispiks254
3 фев 2023
Выбирали тур по Алтаю с комфортом, очень понравилось. Особенно то, что в качестве гида у нас был умный, заботливый и просто отличный гид Аркадий. Спасибо большое за путешествие. Красивые виды, новые впечатления, вкусная еда, новый год. Было круто!
O
Olga
21 янв 2023
Это было потрясающие и незабываемые путешествие) Горный Алтай – то место, где хоть в раз жизни стоит побывать каждому. Программа получилась очень насыщенная и интересна, каждый день радовал и удивлял новыми красотами. Наш гид создал комфортную и дружелюбную атмосферу,)заботился о каждом в нашей группе)
О
Ольга
18 янв 2023
Наконец побывала на Алтае, великолепная природа,,потрясающие виды, свежий воздух, отдохнула и душой и телом. тур очень интересный, узнала о крае много нового благодаря гиду Аркадию — профессиональный водитель, который интересные рассказы всегда сопровождал шутками, присказками, узнали и факты, и легенды. Мы все очень сдружились за эти дни! Спасибо большое организаторам и особенно Аркадию. Желаю вам дальнейшего процветания и уверенна,что ещё многим людям вы оставите неизгладимые впечатления! Обязательно посетите Алтай!!!!!
M
Maria
15 янв 2023
Благодарю гида Аркадия за наше путешествие 😄 Никогда не забуду всю эту удивительную красоту, которая так и манит вернуться, нашу дружную группу, успокоительный чай, песни на рассвете и в машине… 😄 Этот тур отлично подходит для знакомства с Алтаем. Мы прокатились по Чуйскому тракту, побывали на марсианских горах, насладились реками Катунь и Чуя и Телецкого озера. Все не описать, это нужно увидеть и прожить! Алтай — это любовь❤️ и конечно же, уже хочется вернуться нашей группой в новый тур!
N
Natalie
12 янв 2023
Посетили новогодний тур с мужем. Фирму я подбирала больше месяца, по отзывам из разных источников, и не ошиблась. Все было организовано прекрасно и без сбоев. Гид Сергей забрал нас из отеля, в котором мы проживали, пока были в Барнауле. С гидом нам повезло, спокойный невозмутимый человек с неповторимым юмором, давал много интересной информации, показывал и локации вне программы, в качестве бонуса! Проживали на нескольких базах, очень комфортно и кормили вкусно. Спасибо!
I
Irina
10 янв 2023
К выбору тура я подошла основательно, мне пришлось пересмотреть кучу предложений, но выбор остановила на этом. Ни о чем не жалею! В этом туре прекрасным было всё, наш гид Аркадий Владимирович, Горный Алтай, вкусная еда, умопомрочительные соседи шикарная погода на протяжении всего тура) было всё очень хорошо по домашнему, тур 10 из 10. Благодарю за радушный прием, вы лучшие, до новых встреч🥰
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барнаула
Групповые
На автобусе
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры
по горному Алтаю
Похожие туры из Барнаула
Авторский тур
5 дней
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
Попробовать алтайский мёд, увидеть беловежских зубров и посетить Голубые озёра
Аэропорт Барнаула, 07:00. Автовокзал Барнаула, 07:...
31 дек
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снежно-лебединый Алтай: горнолыжный курорт, голубые водоёмы и Патмос
Увидеть озеро, где зимуют белые лебеди, покататься по склонам и найти Зубы дракона
г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, К...
3 янв
5 янв
9 фев
23 фев
21 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
История и места силы: автотрип на Алтай
Увидеть горное озеро, промчаться по Чуйскому тракту и побывать в музее Рериха
Барнаул, 7:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - ...
4 ноя
9 дек
49 700₽ за человека