Обзорный тур по дороге в Аркаим

Как и любые горы, Урал сам по себе является местом силы

5
3 отзыва
Как и любые горы, Урал сам по себе является местом силы. Поэтому тур включает в себя посещение основных природных и культурных сокровищ Южного Урала. Аркаим – одно из сакральных мест России, обладающее особой силой.

В окрестностях поселения расположены несколько возвышенностей, каждая из которых обладает своей особенной энергией.

О загадочной и драматичной истории открытия Аркаима, о силе духа и особенностях проживающих здесь народов, о тайнах, скрытых в глубинах пещер и дремучих лесов – об этом и о многом другом поведает нам “дорога в Аркаим”.Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 3-х человек.
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Обзорный тур по дороге в Аркаим
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Пещера "Шульган-Таш"
Пещера "Шульган-Таш"
Посетим объект природного и культурного наследия, внесенного в список ЮНЕСКО
Легенды старообрядцев
Легенды старообрядцев
Познакомимся с историей старинного русского села Кага
Мёд диких пчёл
Мёд диких пчёл
У нас будет возможность продегустировать редкий бортевой мед

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага(300 км).

По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.

В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.

Размещение на туристской базе «Тенгри».

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Русское старинное село Кага, образованное в 1740 году с целью строительства железоделательного завода династии Демидовых.

Во многих источниках кто-то называет жителей этого села «старообрядцами», кто-то «кержаками».

Ужин.

Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»
2 день

Башкирский государственный заповедник, музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш»

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника Шульган-таш.

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями.

Фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по стрельбе из лука.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км). Ужин.

Автопереезд за день – 240 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш. гос. заповедник.
За доп. плату: дегустация бортевого меда.

Башкирский государственный заповедник, музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш»Башкирский государственный заповедник, музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш»Башкирский государственный заповедник, музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш»Башкирский государственный заповедник, музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш»
3 день

Озеро Банное

Завтрак.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Башкирия занимает первое место в России по количеству лошадей и развитии коневодства, а село Кага – это также и известный в регионе центр коневодства.

Поэтому желающие могут совершить конно-верховую прогулку по окрестности (доп. плата).

Обед.

Переезд до озера Банное – самого глубоководного водоёма не только в пределах Зауралья, но и во всей республике Башкортостан.

Размещение (2-хмест. номер с удобствами).

Ужин.

Автопереезд за день– 135 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед.
За доп. плату: ужин, конная прогулка, доп. экскурсии на курорте Азаково и Банное.

Озеро БанноеОзеро БанноеОзеро БанноеОзеро Банное
4 день

Озеро Банное - Башкирское Зауралье. Город Сибай

Завтрак.

Отдых на озере Банное.

По желанию (за доп. плату) туристы могут подняться на смотровую площадку на ГЛЦ Металлург, посетить питомник «Белый лекарь», продегустировать мед в медовой лавке, отправиться на экскурсию в музей боевой славы им. Кусимова Т. Т.

Самостоятельный обед.

После обеда, автобусный переезд в Башкирское Зауралье (190 км).

По дороге:

  • остановка на яшмовых выходах – можно будет найти и увезти с собой сувенир – натуральную яшму из недр Уральских гор;
  • знакомство с первой столицей Башкирии (Башкирской АСССР) – село Темясово, посещение Темясовского историко-краеведческого музея, где представлена этнографическая коллекция, характеризующая этнокультуру башкирского народа. Достойны внимания нумизматическая коллекция, оружие времен гражданской войны, предметы из археологических раскопок;
  • отдых на озере Талкас. Вода в озере натриево-магниево-кальциевая. Южные и юго-восточные берега озера пологие, каменистые с песчаным дном. Удобны и комфортны для купания. С востока к озеру опускается поросший лесом западный склон хребта Ирендык. Любителей пешеходных прогулок порадуют панорамы и перспективы, открывающиеся с его обзорных точек.

Размещение в гостинице г. Сибай (2-х мест. номер с удобствами)

Самостоятельный ужин в городе Сибай.

Автопереезд за день– 190 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, экскурсии – в историко-краеведческом музее с. Темясово; проживание в г. Сибай.
За доп. плату: вход на пляж оз. Банного, обед, ужин, доп. экскурсии в с. Темясово.

Озеро Банное - Башкирское Зауралье. Город СибайОзеро Банное - Башкирское Зауралье. Город СибайОзеро Банное - Башкирское Зауралье. Город Сибай
5 день

Заповедник «Аркаим»

Завтрак.

Трансфер до государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» (85 км).

По дороге переезжаем реку Урал – водную границу между Европой и Азией.

Для кого-то, Аркаим – это укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа III—II тыс. до н. э., относящееся к «Стране городов».

Ученые считают, что это древний город, возраст которого оценивают примерно в четыре тысячи лет, т. е. возраст Аркаима старше возраста египетских пирамид.

Для других, Аркаим – это природное место силы, расположенное на месте естественного тектонического разлома земной коры, в жерле миллионы лет назад потухшего вулкана.

Также в заповеднике туристам предлагаются различные экскурсионные программы, которые они смогут посетить по своему желанию в течении этого дня или погулять по окрестностям.

Самостоятельный обед на территории заповедника Аркаим.

Возвращение в европейскую часть России, в город Сибай (автодорога – 85 км), который неофициально является столицей башкирского Зауралья.

Самостоятельный ужин в городе Сибай.

Автопереезд за день – 180 км.
В стоимость включено: питание – завтрак; экскурсии – экскурсия в «Музей Природы и человека» в заповеднике «Аркаим».
За доп. плату: обед, ужин, доп. экскурсии в Аркаиме.

Заповедник «Аркаим»Заповедник «Аркаим»Заповедник «Аркаим»
6 день

Сибайский историко-краеведческий музей и самый глубокий в Европе карьер. Отъезд

Завтрак.

Знакомство с медной столицей Башкирии: посещение Сибайского историко-краеведческого музея.

Обед.

Групповой трансфер на ж/д вокзал г. Сибай.

Варианты трансфера за доп. плату:

  • групповой трансфер до г. Уфа (420 км, в пути около 6,5 часов).
    Место прибытия: Универмаг «Уфа» (Проспект Октября, д. 31).
  • групповой трансфер до г. Магнитогорск (81 км, в пути – 1,5 часов).
    Место прибытия: ж/д вокзал.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – музей (г. Сибай).

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах и на турбазах:

  • 1, 2 ночь – турбаза “Тенгри”;
  • 3 ночь – гостиница "МонБлан";
  • 4, 5 ночь – гостиница “Татьяна” г. Сибай.

Доплата за одноместное размещение – 9 000р.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. Комплекс расположен на высоте 800 м над уровнем моря, отсюда открывается панорама на скалы и горные хребты, на сосновые леса, на сливающиеся в единый поток две горные речки.

На территории – отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

Основным направлением туристической базы "Тенгри" является активный отдых: летом – конные прогулки, сплавы, походы по живописным окрестностям, зимой – прогулки на снегоходе, катание на лыжах, санках, тюбинг.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Есть Wi-Fi.

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Гостиница «МонБлан»

1 ночь

Жилой комплекс «МонБлан» расположен на оз. Банное в 50 км от г. Магнитогорск и 60 км от аэропорта Магнитогорск. Жилищный комплекс построен в 2008 г. В наличии 50 апартаментов разных категорий от эконом до ViP. Рядом с комплексом находится супермаркет «Магнит», алкомаркет «Красное и Белое» и "Пятерочка", а также располагается кафе, которое предлагает национальные блюда и напитки, а также живую музыку.

Гостиница «МонБлан»Гостиница «МонБлан»

Гостиница «Татьяна»

2 ночи

Гостиница «Татьяна» расположена в городе Сибай. Всем постояльцам предоставляется бесплатный Wi-Fi.

2-хместный стандартный номер с двумя раздельными кроватями. В номере: шкаф, телевизор, Wi-Fi,посуда, чайник, холодильник, ванная комната, кондиционер.

Гостиница «Татьяна»Гостиница «Татьяна»Гостиница «Татьяна»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание в гостиницах
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер Сибай – Уфа – 2 000 руб. /чел.
  • Групповой трансфер Сибай – Магнитогорск – 2 000 руб. /чел.
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Какая погода в туре?

Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.

Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.

Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.

Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-х разовое питание.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
8 июня 2022
Поезда замечательная. Организация безупречна. Лучший гид за всё время моих многочисленных путешествий, Луиза, сделала для группы и для меня лично всё и даже больше! Обязательно вернусь в Башкирию))
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!
А
28 сен 2022
Отличный тур! Классные гиды! Очень вкусно кормили! Остались очень довольны

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