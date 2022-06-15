Преимущества этого путешествия:
Сегодня нас ждет поездка к жемчужине Горного Алтая – Телецкому озеру.
Часть пути будет проходит по Чуйскому тракту, где можно видеть следы, оставленные древнейшими цивилизациями.
В прошлые века здесь проходили караваны с грузами из Азии в Европу.
В с. Майма мы свернем с Чуйского тракта в сторону Телецкого озера, проедем через столицу Республики Алтай город Горно-Алтайск.
Дальше дорога идет через водораздел рек Бии и Катуни.
Преодолев несколько перевалов, мы спустимся к реке Бия.
От слияния Катуни и Бии берет начало крупнейшая река региона Обь.
Продолжая путь вдоль Бии, можно добраться до Телецкого озера – конечного пункта путешествия.
С Телецким озером связано немало тайн, загадок, мифов Алтая.
Считается, что путешественник, побывавший на Алтае, но не видевший Телецкого озера, не увидел ничего.
На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе с. Артыбаш (Телецкое озеро).
Авто (от Бийска): 280 км. В дороге 5 – 6 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Во время экскурсии вы услышите легенды и были Телецкого озера, узнаете о климатических и ландшафтных особенностях уникального горного водоема, познакомитесь с теорией происхождения озера с точки зрения науки и алтайской мифологии, полюбуетесь красотами: величественными горами, скальными отвесными берегами, прекрасной панорамой южного плеса.
Мы посетим эколого-просветительскую площадку Алтайского биосферного заповедника, а также водопады Корбу и Чедор.
На обратном пути увидим с воды водопад Киште, мыс Айран, Камгинский залив, а также заповедный поселка Яйлю.
Продолжительность экскурсии на катере: 3 – 3,5 часа.
Сегодня мы покидаем Телецкое озеро и едем в Чемальский район.
По дороге делаем остановку для экскурсии к Камышлинскому водопаду.
Путь от с. Барангол, до Камышлинского водопада мы преодолеем на моторафте, новые эмоции и впечатления гарантированы.
Авто: 260 км, в пути 5 – 6 часов. Моторафтинг: 15 – 20 мин. Экскурсия: 30 – 40 мин.
В начале дня отправляемся в ущелье Чеч-Кыш.
Атмосфера ущелья камерная.
Здесь мы посетим водопад и дойдем до смотровой площадки.
С площадки открывается вид на реку Катунь.
Далее едем в сторону Ороктойского моста.
С него открывается вид на пороги Тельдекпень.
Пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями.
Здесь самое глубокое и узкое место реки Катунь.
Пообедав едем к водопаду Бельтертуюк.
Водопад имеет статус памятника природы Республики Алтай.
Название водопада в переводе с алтайского означает устье, закрытое со всех сторон, замкнутое.
Состоит из двух каскадов, высота нижнего 11 метров и верхнего 29 метров.
После экскурсии к водопаду возвращаемся на базу отдыха.
Авто: 120 км, в дороге 3 – 4 часа. Пешая часть: 6 – 7 км, 3 – 4 часа.
Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту.
В начале дня совершим небольшую прогулку по козьей тропке от Чемальской ГЭС, до мостика к острову Патмос.
Далее нам предстоит проехать два перевала – Семинский и Чике-Таман.
В селе Иня мы посетим уникальное сооружение – мост Цаплина.
Далее едем к слиянию рек Чуи и Катуни.
Следующая достопримечательность — археологический комплекс Адыр-Кан, где увидим каменного воина и наскальные рисунки.
На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита.
Размещение в домиках.
Авто: 320 км, в дороге, 6 часов. Пешая часть: 3 – 4 км, 2 – 3 часа.
В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.
Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).
Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач.
До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.
На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера.
Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.
Возвращение на базу отдыха.
Баня.
Авто: 240 км, в дороге 5 часов. Пешая часть: 3 – 4 км, 2 – 3 часа.
Сегодня нас ждет обратная дорога.
На обратном пути мы совершим остановки у водопада Ширлак (Девичьи слезы), осмотрим фрагмент старого Чуйского тракта и памятник Кольке Снигереву, а также песчаные бомы Катуни.
Далее отправляемся в Каракольскую долину.
Там мы поднимемся на гору Межелик у села Бичикту-Бом.
На горе возведен памятник суслику.
Истощённый мальчик бережно держит в руках маленького зверька.
Лицо как зеркало, посмотрев в которое каждый может увидеть себя.
В годы войны дети охотились на суслика и благодаря ему выжили.
Надпись на памятнике «В годы военного лихолетья от голода спасшему суслику. Благодарные дети войны».
Авто (до Барнаула): 440 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9 – 10 часов.
Тур предусматривает проживание в номерах и домиках (эконом), раздельное, по 2-4 человека.
• Обувь для пеших переходов, лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки. Избегайте новой не разношенной обуви.
• Сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы).
• Удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом.
• Комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
• Термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна).
• Теплый свитер.
• Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
• Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
• Кепка или панама
• Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
• Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных.
• Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена.
• Купальный костюм.
• Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
• Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
• Маленький фонарик (налобный).
• Индивидуальные лекарственные средства.
• Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л. Термос по желанию.
• Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
• Сидение туристическое (хоба).
• Личная посуда (миска, кружка, ложка).
Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
Встреча организована в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
В оговоренное время вас будет встречать автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
После сбора группа переезжает в г. Бийск на перевалочную базу туроператора, где осуществляется оформление документов и страховки, знакомство с гидом-проводником, получение снаряжения.
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня.
Ориентировочное время прибытия:
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура, т. е. если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту: Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным, не зависящим от нас причинам, возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
В день заезда на тур завтрак и обед не предоставляется. Питание проводится в придорожных пунктах, за свой счет.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед выдается ланч-пакетом. Личную посуду туристы моют самостоятельно.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты.
Набор продуктов зависит от вида туризма, категории сложности и продолжительности тура. В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво, прохладительные напитки и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
• пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
• рулонный пластырь (1 шт.);
• бинт среднего размера (1 шт.);
• обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
• Аспирин (1 уп.);
• Цитрамон (1 уп.);
• капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
• глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
• средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
• антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
• средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
• эластичный бинт (1 шт.);
• средство от боли в горле (1-2 уп.);
• быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
• энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
• антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
• поливитамины (по желанию).
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активен в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку. Специальная подготовка для участия в данном туре не требуется.
В туре могут участвовать дети с 8 лет, но при условии, что сопровождающие их взрослые готовы лично нести полную ответственность за них.
Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником. Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута.
При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте.
Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям! При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо заранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.
Весь апрель и начало мая на маршруте еще нет зелени, но природа начинает просыпаться, цветут первые цветы, скидывают ледяные оковы реки и водопады. В конце апреля и начале мая активно цветет маральник. После майских праздников появляется активно зелень, на Алтае начинается активное цветение, которое поэтапно проходит на разных высотах маршрута. Осенью нас ждут яркие краски, утопающие в золоте деревья и бирюзовые реки. В туре путешественники познакомятся с природными достопримечательностями и историко-культурными памятниками Республики Алтай.