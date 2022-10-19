Поход по зимнему парку Таганай

Хребет Таганай можно назвать одним из самых живописных уголков Урала

5
3 отзыва
Хребет Таганай можно назвать одним из самых живописных уголков Урала. Настоящее царство скал и каменных рек, горных ручьев, непроходимой тайги и горной тундры. Неповторимая по своей красоте горная страна, овеянная множеством легенд и сказаний.

Одних Таганай привлекает красотой первозданной природы, другие ищут здесь таинственные оракулы легендарной Гипербореи.

Мифический народ чудь хранит в недрах таганайских гор бесценные клады редких минералов и драгоценных камней.
Поход по зимнему парку Таганай
Поход по зимнему парку Таганай
Поход по зимнему парку Таганай
Поход по зимнему парку Таганай
Поход по зимнему парку Таганай
Поход по зимнему парку Таганай
Поход по зимнему парку Таганай
Поход по зимнему парку Таганай
Поход по зимнему парку Таганай
Поход по зимнему парку Таганай
Поход по зимнему парку Таганай
Ближайшие даты:

Описание

Таганай – неповторимая по своей красоте горная страна с величайшими природными богатствами, интереснейшей историей и еще неразгаданными тайнами.

Если у вас группа от 4 человек, мы проведем поход по парку Таганай в удобные для вас даты.

Программа тура по дням

1 день

Переход двуглавая Сопка и гремучий ключ

Встреча в Челябинске до 09:00.

Трансфер до г. Златоуст, НП Таганай.

У входа в парк регистрируемся и начинаем активную часть маршрута.

Через несколько километров на нашем пути встретится река большая Тесьма.

От реки нас ожидает подъем до родника Белый Ключ, там же находится туристический приют с одноименным названием.

Небольшой перекус.

Рюкзаки оставим в приюте, и сделаем радиальное восхождение на одну из вершин Двуглавой сопки (перья).

После спуска нам предстоит переход (3 км.) до ручья Гремучий ключ, где и будем ночевать.

2 день

Переход до Откликного гребня и Киалимского кордона

Продолжаем путь до скал Откликного гребня (1155 м) это скальный гребень длиной более 1 км, и высотой более 100 метров.

Нам предстоит на него забраться.

От реки большая Тесьма до Откликного гребня мы шли все время вверх, теперь же будем спускаться, на старую киалимскую дорогу к приюту «Таганай».

И далее по старой киалимской дороге дойдем до «Киалимского кордона».

На ночь остановимся в нем.

Переход до Откликного гребня и Киалимского кордонаПереход до Откликного гребня и Киалимского кордона
3 день

Восхождение дальний Таганай и Ицыл

После завтрака сделаем радиальное восхождение на гору Дальний Таганай.

На вершине расположилась высокогорная метеостанция «Таганай гора» в данное время она уже не работает, и является приютом для туристов.

По мере набора высоты меняется растительность, начиная с тайги и заканчивая высокогорной тундрой.

По возвращении на кордон перекусим и идем в радиальный выход на г. Ицыл.

Восхождение дальний Таганай и ИцылВосхождение дальний Таганай и ИцылВосхождение дальний Таганай и Ицыл
4 день

Переход приют «Таганай», восхождение г. Круглица

Сегодня мы пойдем обратно по киалимской дороге до приюта «Таганай».

Оставим рюкзаки и совершим восхождение на гору Круглица, самая высокая точка парка Таганай.

С вершины открываются виды на все вершины парка.

Переход приют «Таганай», восхождение г. КруглицаПереход приют «Таганай», восхождение г. Круглица
5 день

Переход до Центральной Усадьбы

Возвращаемся к началу маршрута.

Пройдем через каменные реки, пересечем реку большая Тесьма и выйдем к центральной усадьбе.

На этом наш маршрут завершится.

Ночека.

Баня.

6 день

Возвращение в Челябинск

11:00 – 14:00 Трансфер от Центральной Усадьбы до Челябинска.

Вспоминаем и надолго фиксируем в памяти все самые интересные моменты вашего путешествия.

Для того чтобы весь год хранить красоту Уральских гор в своем сердце.

Протяженность активной части маршрута 65 км.

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Проживание

Во время похода для ночевок останавливаемся в приютах Национального парка «Таганай» — это домики либо зимние стационарные палатки (в зависимости от приюта). И те и другие отапливаются печкой.

Варианты проживания

Приют Национального парка «Таганай»

5 ночей

Приют Национального парка «Таганай» — это домики либо зимние стационарные палатки (в зависимости от приюта). И те и другие отапливаются печкой.

Приют Национального парка «Таганай»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Челябинска и обратно
  • Питание на маршруте (готовим сами на костре/горелке)
  • Групповое снаряжение
  • Сопровождение гида-инструктора
  • Медицинская страховка
  • Баня (1 раз)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Челябинск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальное снаряжение (спальник, рюкзак и пр.)
  • Баня (дополнительно)
Место начала и завершения?
г. Челябинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимые документы: паспорт, страховой медицинский полис.

Рекомендации по снаряжению.

Готовя экипировку к туру, руководствуйтесь тем, что ваши личные вещи будут перемещаться вместе с вами. Отнеситесь продумано к подбору необходимых вам вещей, исключите лишние вещи, которые заведомо будут тяготить вас и занимать место.

Какое снаряжение необходимо:

  • удобная, разношенная обувь, лучше всего подойдут треккинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Обуви нужно уделить особое внимание;
  • сапоги резиновые (в некоторых случаях удобнее всего);
  • сланцы, теккинговые сандали;
  • удобная спортивная одежда (по сезону);
  • ветрозащитный костюм. Куртка (штормовка). Ветрозащитная куртка типа «Анорак»;
  • запасная одежда;
  • теплые вещи;
  • термобелье (верх и низ);
  • хороший дождевик и накидка на рюкзак;
  • головной убор (кепка, панама, шапка);
  • перчатки (теплые, х/б);
  • носки 2–3 пары;
  • футболка 2–3 штуки;
  • спальник (комфорт до -0), коврик, рюкзак около 60-100л;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей;
  • личная медицинская аптечка;
  • фляга для воды 0.5 – 1 л. Можно использовать пластиковую бутылку;
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • палки телескопические (треккинговые) по желанию;
  • фонарик налобный (+ запасной комплект батареек);
  • туалетные принадлежности (туал. бумага, зуб щётка, паста, гигиеническая помада);
  • личная посуда (КЛМН – кружка, ложка, миска, нож);
  • накомарник для защиты от мошки и комаров;
  • необходимо иметь при себе средства от комаров, клещей.

Все запасные вещи нужно упаковать в непромокаемые мешки.

Часто люди берут с собой много лишних вещей, и, как следствие, их рюкзак значительно тяжелее, чем у других (организованных) членов группы.

Важно помнить, что лишние вещи в походе – это утяжеление рюкзака, который вам нужно нести на себе. Тяжелый рюкзак – меньшая возможность получить удовольствие от похода. Собирайте рюкзак с умом. Взвесьте все вещи, которые планируете брать с собой и хорошо подумайте, что вам действительно нужно.

Кто может участвовать?

К участникам пешеходных походов не предъявляются особые физические требования, однако на маршруте будет гораздо проще физически активным, выносливым и терпеливым людям.
С 12 лет в сопровождении взрослых.

Ежедневно группа проходит по 10 – 15 км. Во время похода каждый участник несет свои личные вещи и часть общего снаряжения: котлы, продукты и др. (около 3-5 кг на человека).

Как будут кормить?

Супы: борщ, щи, рассольник, харчо, суп-лапша, гороховый, с фасолью, рыбный и др.

Для приготовления используется тушенка и рыбные консервы.

Каши молочные: рисовая, геркулес с изюмом, курагой, пшенная, кукурузная.

Для приготовления используется сухое и/или сгущенное молоко.

Другие блюда: гречка с тушенкой, плов, овощное рагу, макароны с тушенкой и др.

В приготовлении так же используется тушенка и рыбные консервы.

Горячее питание – завтрак и ужин, обед в некоторых случаях перекус.

Что мы кушаем во время перекуса:

Колбаса, рыбные консервы, мясной паштет, икра кабачковая или баклажанная, плавленый или колбасный сыр, хлеб, печенье, конфеты, чай, вода.

Воду для приготовления пищи и питья берем из рек и ручьев.

Особенности вашего питания необходимо сообщить заранее. Если у вас аллергия на какие-то продукты питания или вы предпочитаете вегетарианскую кухню, то инструктор должен об этом знать заранее, пересмотр меню будет в рамках предлагаемых нами продуктов. Бывают достаточно серьезные ограничения, когда участнику кроме гречки из наших продуктов больше ничего нельзя. В таком случае дополнительными продуктами питания вам необходимо обеспечить себя самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
19 окт 2022
супер
О
29 июля 2022
Организация безупречна
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Д
24 июля 2022
Организатор отработал отлично, встретил в условленное время на вокзале. Группу сопровождал надежный и опытный инструктор Егор, прекрасно знал местность.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барнаула

🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиВодные развлечения🧳Многодневные туры6-дневные туры👣Многодневные походы

Похожие туры в Барнауле

Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Проехать по Чуйскому тракту, прогуляться к леднику и прокатиться по Телецкому озеру
Барнаул или Горно-Алтайск. Мы встретим вас от аэро...
20 фев
6 мар
1 апр
30 апр
62 400 за 1 человека
Зимний автотур по Алтаю с комфортом
6 дней
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Зимний автотур по Алтаю с комфортом
Промчаться на снегоходах по Телецкому озеру и оказаться среди марсианских пейзажей
Аэропорт Барнаула, 7:00, аэропорт Горно-Алтайска 1...
9000063 000 за 1 человека
Алтайский микс: Чуйский тракт, Марс, Чемал и перевал Кату-Ярык
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Наталия
Наталия
Нет отзывов
Алтайский микс: Чуйский тракт, Марс, Чемал и перевал Кату-Ярык
Насладиться живописной природой Алтая, попариться в бане и добраться до самого красивого перевала
Аэропорт Барнаула (или аэропорт Горно-Алтайска, ес...
6800064 600 за 1 человека
Первое знакомство с Барнаулом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Oxana
Oxana
4.8
51 отзыв
Первое знакомство с Барнаулом
Исторические вехи, особенности зодчества и лучшие панорамы столицы Алтая
Демидовская площадь
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
3 900 за всё до 5 чел.
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Барнаул, 7:00. Горно-Алтайск 11:00. Мы встретим ва...
32 000 за 1 человека
Архитектурные образы Барнаула
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Oxana
Oxana
4.9
24 отзыва
Архитектурные образы Барнаула
Увидеть самые красивые здания сибирского города от деревянного зодчества до конструктивизма
Демидовская площадь
Сегодня
Завтра
18 янв
19 янв
5 460 за всё до 5 чел.
Фиолетовые горы Алтая
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Фиолетовые горы Алтая
Посмотреть на цветение алтайской сакуры и побывать в знаковых местах
Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
27 000 за 1 человека
История и места силы: автотрип на Алтай
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
История и места силы: автотрип на Алтай
Увидеть горное озеро, промчаться по Чуйскому тракту и побывать в музее Рериха
Барнаул, 7:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - ...
11 фев
4 мар
1 мая
20 мая
49 700 за 1 человека
Барнаул | Экскурсия из Новосибирска
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Авторские
Авторские
Нет отзывов
Барнаул | Экскурсия из Новосибирска
Наша экскурсия начнется с Демидовской площади, она известна как уголок Санкт-Петербурга в Барнауле
По договорённости с гидом
15 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барнауле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Барнауле
ХОРОШО
🧭
ТАМ