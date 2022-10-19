1 день

Переход двуглавая Сопка и гремучий ключ

Встреча в Челябинске до 09:00.

Трансфер до г. Златоуст, НП Таганай.

У входа в парк регистрируемся и начинаем активную часть маршрута.

Через несколько километров на нашем пути встретится река большая Тесьма.

От реки нас ожидает подъем до родника Белый Ключ, там же находится туристический приют с одноименным названием.

Небольшой перекус.

Рюкзаки оставим в приюте, и сделаем радиальное восхождение на одну из вершин Двуглавой сопки (перья).

После спуска нам предстоит переход (3 км.) до ручья Гремучий ключ, где и будем ночевать.