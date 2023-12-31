«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю

Попробовать алтайский мёд, увидеть беловежских зубров и посетить Голубые озёра

Описание
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Едем на Алтай, чтобы весело встретить Новый год и насладиться природными достопримечательностями. Побываем в селе Сростки — на родине знаменитого советского режиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина, ощутим на себе прелести зимних забав на Телецком озере, посмотрим в «глаза Катуни», наберём целебной воды из источника Ажан-Суу, покормим яблочками беловежских зубров и увидим лебедей. В этом туре зимняя сказка станет реальностью!
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
«Пока часы 12 бьют»: новогодний тур по Алтаю
Ближайшие даты:
31
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Наше путешествие больше автомобильное, чем пешее, и основную часть маршрута мы проедем на машине. Однако очень важно, чтобы во время пеших прогулок вы чувствовали себя комфортно и не замерзли. Обязательно берите с собой удобную теплую обувь с хорошей подошвой (лучше треккинговые ботинки), теплую куртку с ветрозащитными штанами, варежки и шерстяные носки. Пригодятся также палки для ходьбы, туристическая сидушка и солнцезащитные очки. А еще не забудьте паспорт и медицинский полис ОМС.

Старт и финиш — в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.

Программа тура по дням

1 день

Сростки, подъём на гору Пикет и прибытие в Артыбаш

Встретимся в 07:00 в аэропорту Барнаула, в 07:30 на автовокзале или в аэропорту Горно-Алтайска в 13:00 и первым делом едем в село Сростки — на родину известного советского режиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина. Поднимемся на гору Пикет, откуда открывается вид на Катунь и Бабырган. Эта вершина помогает определить погоду.

Затем держим путь в Артыбаш — посёлок на Телецком озере, который пользуется популярностью среди путешественников, потому что здесь много уютных туристических баз и фантастическая алтайская природа. Заселимся и отдохнём перед ночью чудес.

Вечером встречаем Новый год! Вас ждут банкет, развлекательная программа с конкурсами и призами. Диджей, ведущие и хорошая компания подарят вам незабываемый праздник.

Сростки, подъём на гору Пикет и прибытие в АртыбашСростки, подъём на гору Пикет и прибытие в АртыбашСростки, подъём на гору Пикет и прибытие в АртыбашСростки, подъём на гору Пикет и прибытие в Артыбаш
2 день

Телецкое озеро: Тилан-Туу, замёрзшие водопады, горнолыжный курорт

После завтрака мы отправимся на пешую прогулку на гору Тилан-Туу. Перед нами откроется невероятный вид! Вы увидите два села, озеро и окрестные горы. С высоты птичьего полёта можно разглядеть исток реки Бии, единственной реки, которая берет начало из Телецкого озера.

Вечером прогуляемся вдоль Третьей речки и дойдём до замёрзших водопадов. Благодаря искусственному освещению они выглядят особенно величественно и волшебно. Любители активного отдыха, ликуйте! Для вас будет организован трансфер до горнолыжного курорта «Телецкий» и до пункта проката снегоходов. Новички смогут позаниматься с инструктором, а опытные лыжники самостоятельно покатаются по живописным трассам.

Затем вас ждёт путешествие на снегоходах по льду Телецкого озера! Полюбуемся Каменным заливом, с которым связано множество историй и легенд. Согласно одной версии, залив образовался в результате падения метеорита. Некоторые считают, что причиной появления самой глубокой впадины на озере стала обвалившаяся скала. Если водоём не замёрзнет, то эту активность мы заменим на аналогичную.

Телецкое озеро: Тилан-Туу, замёрзшие водопады, горнолыжный курортТелецкое озеро: Тилан-Туу, замёрзшие водопады, горнолыжный курортТелецкое озеро: Тилан-Туу, замёрзшие водопады, горнолыжный курортТелецкое озеро: Тилан-Туу, замёрзшие водопады, горнолыжный курорт
3 день

Голубые озёра, источник Аржан-Суу и Зубы дракона

Сегодня после завтрака выезжаем в Чемал. Нам предстоит преодолеть 270 километров, но по пути мы будем останавливаться в красивых локациях. Сначала заедем на источник Аржан-Суу. Это святой родник с целебной водой — можно умыться и набрать воду в бутылочку с собой. Далее увидим Голубые озёра, не замерзающие даже зимой. Их называют «глазами Катуни». Найти их летом нельзя, потому что они превращаются в русло реки, и в этих местах уже не погуляешь.

Затем переместимся к скалам Зубы дракона. Своё название они получили из-за необычной форму. Скалы похожи на каменные клыки, торчащие прямо в центре реки. Подобраться к ним поближе можно по деревянному мосту.

Ближе к вечеру доберёмся до Чемала и разместимся там на базе отдыха.

Голубые озёра, источник Аржан-Суу и Зубы драконаГолубые озёра, источник Аржан-Суу и Зубы драконаГолубые озёра, источник Аржан-Суу и Зубы драконаГолубые озёра, источник Аржан-Суу и Зубы дракона
4 день

Ущелье горных духов, Ороктойский мост, Патмос и Чемальская ГЭС

С утра вас ждёт экскурсия по ущелью горных духов, Че-Чкыш, во время которой мы посетим ручей здоровья, замёрзший водопад и поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться зимним пейзажем Катуни. Также увидим пещеру и наскальные рисунки, рассказывающие о быте скифов.

Проедем по подвесному Ороктойскому мосту и увидим самое глубокое место Катуни — до дна в этом месте около 70 метров!

Далее отправимся на остров Патмос. На нём расположен действующий православный храм Иоанна Богослова. Затем по «козьей» тропе дойдём до Чемальской ГЭС.

Завершим день посещением пасеки, где сможем попробовать натуральный алтайский мёд.

Ущелье горных духов, Ороктойский мост, Патмос и Чемальская ГЭСУщелье горных духов, Ороктойский мост, Патмос и Чемальская ГЭСУщелье горных духов, Ороктойский мост, Патмос и Чемальская ГЭСУщелье горных духов, Ороктойский мост, Патмос и Чемальская ГЭС
5 день

Питомник беловежских зубров, озеро Светлое и возвращение в Барнаул

Утром поедем в Чергинский зубрятник. Это единственный в Сибири питомник, где живут беловежские зубры — редчайший вид, который находится в Красной книге. Ещё в прошлом веке они оказались на грани вымирания, чтобы их спасти, были созданы такие питомники. Вы сможете погладить и покормить животных.

После этого остановимся у озера Светлого, чтобы понаблюдать за лебедями, прилетающими сюда на зимовку.

До аэропорта Горно-Алтайска доберёмся к 14:00. В Барнаул прибудем около 20:00, высадим вас у автовокзала. До новых встреч!

Питомник беловежских зубров, озеро Светлое и возвращение в БарнаулПитомник беловежских зубров, озеро Светлое и возвращение в БарнаулПитомник беловежских зубров, озеро Светлое и возвращение в БарнаулПитомник беловежских зубров, озеро Светлое и возвращение в Барнаул

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 07:00. Автовокзал Барнаула, 07:30. Аэропорт Горно-Алтайска, 13:00
Завершение: Барнаул, ориентировочно 20:00. Аэропорт Горно-Алтайска, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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