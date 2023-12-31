Едем на Алтай, чтобы весело встретить Новый год и насладиться природными достопримечательностями. Побываем в селе Сростки — на родине знаменитого советского режиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина, ощутим на себе прелести зимних забав на Телецком озере, посмотрим в «глаза Катуни», наберём целебной воды из источника Ажан-Суу, покормим яблочками беловежских зубров и увидим лебедей. В этом туре зимняя сказка станет реальностью!

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Описание

Организационные детали

Наше путешествие больше автомобильное, чем пешее, и основную часть маршрута мы проедем на машине. Однако очень важно, чтобы во время пеших прогулок вы чувствовали себя комфортно и не замерзли. Обязательно берите с собой удобную теплую обувь с хорошей подошвой (лучше треккинговые ботинки), теплую куртку с ветрозащитными штанами, варежки и шерстяные носки. Пригодятся также палки для ходьбы, туристическая сидушка и солнцезащитные очки. А еще не забудьте паспорт и медицинский полис ОМС.

Старт и финиш — в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.