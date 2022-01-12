Горный Алтай – колыбель многих народов, отсюда по бесконечным просторам Евразии растекались племена скифов, гуннов и тюрков. Здесь найдено бесчисленное множество археологических памятников, которые по своей исторической и культурной значимости входят во всемирную сокровищницу человечества. Древние курганы, наскальные рисунки и письмена, интереснейшие легенды, чистые горные озера, стремительные горные реки и белоснежные вершины, а также самобытные традиции алтайского народа ждут путешественников на данном маршруте. Он позволит им пристально взглянуть на прошлое, почувствовать связь времен и увидеть красоту настоящего.

Отправимся на экскурсию в село Верхний Уймон, основанное староверами 300 лет назад

Полюбуемся зеркальной гладью озер в окружении горных вершин и сделаем фантастические фото

Во время водного путешествие мы увидим бурлящие шиверы, величественные горы и место впадения Громотухи в Коксу

Осмотрим завораживающий каскад из нескольких водопадов высотой от 3 до 60 м. в ущелье реки Шинок

Посетим Денисовы пещеры и пещеру "Музейная", ощутим на себе величие подземных гротов и загадочных лабиринтов

Программа тура по дням

1 день Заезд. Трансфер на базу в районе Денисовой пещеры

г. Горно-Алтайск – базовая стоянка в районе Денисовой пещеры. Отправление из Горно-Алтайска в 11:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа). Место отправления – аэропорт Горно-Алтайска. Питание в дороге – за свой счет. По дороге посещение сыроварни «Усадьба Три А», чаепитие с дегустацией 27 видов сыров.. Приезд на базовую стоянку в районе Денисовой пещеры Протяженность: на авто – 200 км.

Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

2 день Экскурсия в Денисовы пещеры. Посещение пещеры «Музейная»

Экскурсия в Денисовы пещеры (600 м над уровнем моря) – древнейший археологический памятник – своеобразный «слоеный пирог», содержащий более 20 культурных слоев разных эпох развития человечества. Пещера занесена в список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО. Посещение пещеры «Музейная» – глубина 33 м, длина 850 м, категория сложности 1А. Очень живописная пещера, посещение которой доступно для начинающих спелеологов, расположена в долине реки Каракол. Она дает возможность познакомиться с таинственным подземным миром, увидеть скульптурные шедевры, образованные сталактитами и сталагмитами, ощутить величие подземных гротов и загадочных лабиринтов. Возвращение на базовую стоянку. Вечер знакомств. Протяженность: на авто – 12 км, пешком – 2 км, спелео – 0,85 км.

Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

3 день Экскурсия на водопад Шинок

Переезд в село Каракол. Пеший переход к третьему водопаду (по пути несложный перевал – 1200 м). Обед у третьего водопада. Возвращение на базовую стоянку в район Денисовой пещеры. По пути осмотр каскада водопадов, ущелья реки Шинок. Протекая по узкому ущелью, река Шинок образует эффектный каскад из нескольких водопадов высотой от 3 до 60 м. Путь к водопаду проходит по территории государственного ландшафтного заповедника. Протяженность: на авто – 18 км, пешком – 15 км.

Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

4 день Экскурсия в музей национальной культуры в с. Усть-Кан

Переезд в с. Усть-Кокса. По дороге экскурсия в музей национальной алтайской культуры в с. Усть-Кан – посвященный истории, традициям, вере и культуре алтайского народа. Прибытие в село Усть-Кокса. Протяженность: на авто – 313 км, пешком – 1 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин в кафе.

5 день Экскурсия на гору Красная

Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66). Захватывающие виды гор, альпийские луга, 3 горных озера – нижнее, среднее и верхнее. Нижнее и среднее озеро соединены красивым водопадом. Пикник на нижнем озере. Протяженность: авто – 100 км, пешком – 2-5 км.

Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

6 день Сплав по р. Кокса

Сплав по р. Кокса. Река Кокса окружена живописными горами, покрытыми густым лесом. Сплав начинается от деревни Тюгурюк и заканчивается в селе Усть-Кокса. Бурлящие шиверы, величественные горы, место впадения Громотухи в Коксу – все это вы увидите во время водного путешествия. На сплаве организуется обед, вы сможете отдохнуть на берегу реки, насладится прекрасными видами, а желающие – искупаться. Протяженность: на авто – 56 км, по воде – 40 км.

Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник (сух.паек).

7 день Экскурсия на Мультинские озера

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ. Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров. Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор. В озере водится хариус. Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера. Пикник на природе. Возвращение в Усть-Коксу к ужину. Протяженность: на авто – 106 км.

Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.

8 день Экскурсия в село Верхний Уймон. Отъезд