г. Горно-Алтайск – базовая стоянка в районе Денисовой пещеры.
Отправление из Горно-Алтайска в 11:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).
Место отправления – аэропорт Горно-Алтайска.
Питание в дороге – за свой счет.
По дороге посещение сыроварни «Усадьба Три А», чаепитие с дегустацией 27 видов сыров..
Приезд на базовую стоянку в районе Денисовой пещеры
Протяженность: на авто – 200 км.
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Экскурсия в Денисовы пещеры (600 м над уровнем моря) – древнейший археологический памятник – своеобразный «слоеный пирог», содержащий более 20 культурных слоев разных эпох развития человечества. Пещера занесена в список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО.
Посещение пещеры «Музейная» – глубина 33 м, длина 850 м, категория сложности 1А. Очень живописная пещера, посещение которой доступно для начинающих спелеологов, расположена в долине реки Каракол.
Она дает возможность познакомиться с таинственным подземным миром, увидеть скульптурные шедевры, образованные сталактитами и сталагмитами, ощутить величие подземных гротов и загадочных лабиринтов.
Возвращение на базовую стоянку. Вечер знакомств.
Протяженность: на авто – 12 км, пешком – 2 км, спелео – 0,85 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Переезд в село Каракол.
Пеший переход к третьему водопаду (по пути несложный перевал – 1200 м).
Обед у третьего водопада.
Возвращение на базовую стоянку в район Денисовой пещеры. По пути осмотр каскада водопадов, ущелья реки Шинок.
Протекая по узкому ущелью, река Шинок образует эффектный каскад из нескольких водопадов высотой от 3 до 60 м. Путь к водопаду проходит по территории государственного ландшафтного заповедника.
Протяженность: на авто – 18 км, пешком – 15 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Переезд в с. Усть-Кокса.
По дороге экскурсия в музей национальной алтайской культуры в с. Усть-Кан – посвященный истории, традициям, вере и культуре алтайского народа.
Прибытие в село Усть-Кокса.
Протяженность: на авто – 313 км, пешком – 1 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин в кафе.
Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66).
Захватывающие виды гор, альпийские луга, 3 горных озера – нижнее, среднее и верхнее.
Нижнее и среднее озеро соединены красивым водопадом.
Пикник на нижнем озере.
Протяженность: авто – 100 км, пешком – 2-5 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Сплав по р. Кокса. Река Кокса окружена живописными горами, покрытыми густым лесом.
Сплав начинается от деревни Тюгурюк и заканчивается в селе Усть-Кокса.
Бурлящие шиверы, величественные горы, место впадения Громотухи в Коксу – все это вы увидите во время водного путешествия.
На сплаве организуется обед, вы сможете отдохнуть на берегу реки, насладится прекрасными видами, а желающие – искупаться.
Протяженность: на авто – 56 км, по воде – 40 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник (сух.паек).
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру на ГАЗ 66 или УАЗ.
Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.
Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
В озере водится хариус.
Пешая прогулка до Среднего Мультинского озера.
Пикник на природе.
Возвращение в Усть-Коксу к ужину.
Протяженность: на авто – 106 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед-пикник.
Отдых.
Освобождение номеров в 12:00.
Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Протяженность: авто – 375 км.
Питание включено: завтрак и обед в кафе, ужин – в пути за свой счет.
Тур предусматривает размещение в парк-отеле «Лесная сказка» в 2-3-х местных номерах с удобствами в номере, и в номерах с удобствами на этаже на эко-туркомплексе «Альтаир» в с. Усть-Кокса.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
Маршрут не требует использования специальных навыков, для его прохождения достаточно иметь среднюю физическую подготовку.
Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.
В туре возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
Питание: в пути от Горно-Алтайска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных пунктах питания. В стационарных условиях питание трехразовое.
На т/к «Лесная сказка» в районе Денисовых пещер завтраки и ужины в кафе, обед – ланч пакет.
На т/к «Альтаир» в с. Усть-Кокса завтраки и ужины в летнем кафе, обед – ланч пакет.
Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
На маршруте туристов сопровождает 1 гид-проводник.
У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства Вам необходимо иметь с собой, а также рекомендуем иметь с собой:
Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
В стоимость маршрута включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае: медицинская страховка (150 000 руб.) и страховка от несчастного случая (50 000 руб.) включена в стоимость тура.
Оформляется страховой полис на сумму 390 р. возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
* K возраст - Возрастной коэффициент (на дату окончания срока страхования):
Возраст – Коэффициент:
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.