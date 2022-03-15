10:00 Встреча с организаторами, выезд из г. Екатеринбурга на Московский тракт.
12:00 Прибываем в Загородный клуб «Ключ-Камень» (пос. Каменка, около 120 км от города Екатеринбурга).
12:00 – 14:00 Встреча с проводниками.
Знакомство, расположение команды, размещение в теплых номерах либо в коттеджах (в зависимости от программы и предпочтения группы).
Приветственный ланч в столовой.
Подготовка к выезду – подгонка снегоходной экипировки (организаторы выдают комплект: утепленные штаны и куртку, зимние сапоги, шлем).
Оформление документов.
Далее – инструктаж по технике безопасного передвижения на снегоходе, знакомство с основными элементами управления снегоходом, прогрев техники.
14:00 Выезд на маршрут.
Первый час-полтора посвятим обучению езды на снегоходе.
18:00 – 19:00 Возвращение в Загородный клуб.
19:00 Прибываем на базу отдыха, переодеваемся в сухую одежду и переходим в кухнюстоловую.
Горячий чай по приезду и обмен впечатления.
Далее будет сытный ужин и банька на берёзовых дровах (оплачивается отдельно).
Наши гиды могут рассказать еще несколько интересных фактов про эти места.
История реки тесно переплетена с этапами развития металлургии на Урале, а также с легендами и преданиями народов, которые издревле проживали здесь. Ночевка в Загородном клубе.
Протяженность дневного маршрута на снегоходах: 50 – 60 км.
7:30 – 10:00 Подъем, утренние процедуры, деревенский завтрак.
Сбор личных вещей и упаковка их в транспортные баулы, сдача номеров.
Подготовка снегоходов (прогрев двигателя, укладка ланч-боксов и термосов с чаем в специальные кофры) и участников к выезду.
Берем курс на север и уходим вниз по течению реки к новым интересным местам.
МаминСибиряк писал, что береговые скалы являются главным украшением Чусовой, которые в течение тысячелетий обтачивали вода и ветер, создавая подлинную природную галерею каменных шедевров.
Первая остановка – это место нашей сегодняшней ночевки: Гостевой Двор «Змеиный брод»
Здесь оставляем все свое снаряжение и двигаемся дальше по реке теснин (так в старину величали реку Чусовую).
Далее, спускаемся в низину к реке и придерживаясь береговой линии, выезжаем на окраину поселка и рукотворному водоему.
Продолжаем двигаться вдоль реки, по берегам которой возвышаются величественные скалы.
Крутые берега непрерывно притягивают взгляд и манят своей нетронутой снежной целиной.
Здесь можно понять, что в древние времена замерзшая гладь реки являлась единственной транспортной артерией, которая связывала жилые поселки и города.
Финальная часть маршрута проходит в спокойном режиме – туристы просто едут и наслаждаются тишиной и неповторимой красотой окружающих пейзажей.
18:00 – 19:00 Возвращение группы в Гостевой Двор.
19:00 – 24:00 Размещение в домиках.
Вкусный домашний ужин от клубного шеф-повара с травяным чаем и традиционной настойкой на кедровых шишках.
После ужина – русская баня.
Ночевка вдали от шума и суеты.
Протяженность дневного маршрута на снегоходах: более 100 км.
7:00 – 10:00 Подъем, утренние процедуры, простой завтрак из фермерских продуктов и беседа с необыкновенным человеком – основателем базы.
Вот пара цитат о его жизненной миссии и целях: «Идея нашего проекта заключается в том, что мы не строим комфортабельных гостиниц, коттеджей со всевозможными услугами и сервисом, которые, по нашему мнению, по мере своего развития отдаляют человека от своей сущности. Мы, напротив, хотим оторвать наших посетителей от суеты городов и уже ставших привычными благ цивилизации».
Сбор личных вещей и сдача домиков.
Прогрев снегоходов перед выездом.
10:00 Выезд.
Основным плюсом этого дня является катание по разным типам рельефа.
К примеру, на безлесных участках местности (поля или заливные луга) участники смогут испытать скоростные характеристики снегохода или поучиться делать разворот на одной лыже.
Также, можно выделить время для постановочной фотосессии и простого валяния в снегу.
Ведь район реки издавна славиться своими уникальными ландшафтами и удивительными по красоте пейзажами древней речной долины.
Но не расслабляйтесь раньше времени, Вас еще ждет несколько труднопроходимых мест и достаточно непростой подъем на вершину горы.
14:00 Возвращение на базу загородный клуб «Ключ-камень».
Распаковываем транспортные баулы и получаем личные вещи.
Переодеваемся и обедаем в кухне-столовой.
16:00 – 18:00 Обратная дорога в Екатеринбург.
18:00 Прибытие в аэропорт Кольцово (Екатеринбург).
Окончание путешествия.
Протяженность дневного маршрута на снегоходах: около 50 км.
Тур предусматривает проживание в загородном клубе «Ключ-Камень» (размещение в двухместных номерах класса "Эконом" с туалетом и душевой комнатой на этаже) и в гостевом дворе «Змеиный брод» (в деревянных домиках с печным отоплением)
Стоимость тура на 1 человека:
На территории имеется несколько строений: основной корпус с двухместными номерами, деревянные коттеджи, традиционная русская баня. Все строения благоустроены — классический туалет и душ, централизованное отопление.
Гостевой двор представляет собой ансамбль строений рубленых деревянных охотничьих избушек, русской бани, вогульского кочевого становища, переносящий посетителей в атмосферу сказок-былинок и красоту дикой природы. Отопление – печное, вода – из скважины, удобства – на улице.
Одежда:
Обувь:
Личные вещи:
На протяжении снегоходного тура команду путешественников будут сопровождать квалифицированные специалисты: руководитель группы(профессиональный гид) и, в зависимости от числа участников, его помощник. Решение руководителя группы (гида-проводника) является конечным и неопровержимым. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (погодные условия, общее желание группы, непредвиденный форс-мажор), команда вправе отклониться от ранее запланированного графика передвижения и действовать исходя из общего решения участников экспедиции.
Питание команды в снегоходном туре осуществляется по предлагаемому клубом меню" Походное ". Для готовых группы по дополнительному согласованию возможны услуги по предоставлению различных других вариантов меню:"Эконом","Стандарт","Люкс","Гастрономический тур".
Для передвижения участников экспедиции используются надежные утилитарные и туристические снегоходы известнейших мировых брендов, занимающих лидирующие позиции: BRP SKI-DOO TUNDRA Wt-550, BRP SKI-DOO TUNDRA Lt-550, BRP SKI-DOO SKANDIC, YAMAHA VIKING 540 III / IV, POLARIS Indy Voyager.
Предоставляемая участникам экспедиций экипировка: шлем, утепленный костюм (штаны и куртка), утепленные сапоги.
За несколько дней до начала тура необходимо уточнить следующие размеры: рост участника, размер одежды, размер обуви с плотным носком, окружность головы.
Все участники наших туров обязательно страхуются нами от несчастного случая. Страховая сумма — 150 000 руб.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний (например, от вероятных повреждений снегохода).
Техника, предоставляемая туристам, не застрахована. С каждым водителем заключается договор аренды снегохода, и техника передаётся в аренду туристу.
При этом мы в обязательном порядке проводим инструктаж, обучаем, помогаем осваивать азы управления, оговариваем технические особенности. Перед туром все снегоходы совместно осматриваются и проверяются. Все механические повреждения снегохода, которые возникли по вине арендатора, должны быть оплачены. Такие ситуации редки, если туристы соблюдают рекомендации гидов.
Для участия в данном туре особой физической подготовки не требуется.
В Загородном клубе Ключ-Камень есть Интернет (вай-фай). Близ посёлков по пути следования (Слобода, Трёка, пр.) доступна сотовая связь.
Безусловно: к командам, состоящим из участников наших туров, часто присоединяются туристы, пользующиеся своей техникой: это существенно снижает стоимость тура и снимает большую часть организационных вопросов при подготовке и проведении путешествия.
Да, конечно же, сдвинуть сроки тура или экспедиции, если это необходимо для участия Вашей команды, вполне реализуемо.
Да, мы специализируемся на разработке и подготовке индивидуальных маршрутов и легко "перекроим" маршрут под Вашу команду.
Для готовых индивидуальных / корпоративных групп возможен индивидуальный график путешествия с удобными для группы датами выезда на маршрут, для посещения Висимского заповедника возможно увеличение тура, на один, дополнительный день.
Стоимость дополнительного дня — 22’500руб.
Задержки на всех снегоходных маршрутах крайне редки, но возможны, ведь на первом месте для нас всегда безопасность туристов: погодные условия могут измениться очень резко. В связи с чем мы всегда рекомендуем приобретать билеты с тарифами, позволяющими переносить даты вылетов/выездов.
Возраст участников: за рулем снегохода — от 18 лет, пассажиром — от 12 лет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.