Авто (от Барнаула): 550 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 8-9 часов.

Первый день тура закончится ужином и вечерним костром.

Сегодня Вы познакомитесь с инструктором и другими членами группы.

Сразу после завтрака выезжаем на сплав. Начальная точка маршрута располагается чуть выше порога «Сумрачный». Инструктор расскажет о технике безопасности и управления рафтом, а также о правилах поведения на воде.

Сплав начинается с прохождения порога «Сумрачный», имеющего 3 к. с. Порог проходим сразу, без осмотра, и уже с первых чувствуем силу и непредсказуемость бушующей горной реки. Второй порог, «Буревестник», имеет уже 4 категорию сложности. С этой точки начинается водная трасса соревнований «Чуя — Ралли».

Далее проходим ровные участки реки, которые сменяются отрезками с шиверами и перекатами. Легко проходим порог «Ярбалыкский» и, собравшись с духом, сразу после деревянного моста преодолеваем порог «Бегемот», которому присвоена 5 к. с.

Следующие пороги менее сложные, но их протяженность больше — «Классический» и «Слаломный» пороги 3 и 4 категорий сложности имеют длину в несколько километров, на протяжении которых мы будем маневрировать между огромными каменными глыбами.

После насыщенного впечатлениями дня возвращаемся на базу, размещаемся в домиках. Вечером Вас ждут ужин у костра и баня.

В начале дня авто переезд 35 км, 30 мин. По воде 35 км, 5-6 час.