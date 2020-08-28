Мы приглашаем Вас провести чудесные каникулы на Горном Алтае в палаточном лагере в Уймонской долине. Особенностью программы являются ежедневные пешие походы, разные по уровню сложности и продолжительности, но все они выполняются налегке – без рюкзаков!

Сможем выгодно провести отпуск в полном составе – на тур действует семейный тариф

Поднимемся до Мультинских озер, полюбуемся зеркальной гладью, отражающей плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор

Отдохнем и пообщаемся с природой на берегу прекрасного озера, полюбуемся одноименным водопадом

Прикоснемся к культуре старообрядцев и ознакомимся с наследием семьи Рерихов в Верхнем Уймоне

Встретимся с травником за чайной церемонией, продегустируем ароматнейшие травяные чаи с высокогорным мёдом

Программа тура по дням

1 день Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса. Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00. Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Сбор группы в с. Усть-Кокса. Размещение. Инструктаж. Прогулка к месту слияния Коксы и Катуни. Ужин. Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км

Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

2 день Пешеходная прогулка на Башталинское озеро

Переезд на УАЗ до с. Баштала, до Башталинского плато. По дороге остановка на Кедровой поляне, откуда открывается потрясающий вид на красавицу Белуху. Белуха – это самая высокая вершина Сибири, состоящая из разделенных седловиной Западной (4440м) и Восточной Белухи (4506м). Ледники на ее склонах, общей площадью 70 кв. км, дают начало истокам удивительно красивой и самой крупной на Горном Алтае реки – Катунь. В 1995 г. по решению правительства Республики Алтай был создан природный парк “Белуха”, который является объектом Всемирного наследия Юнеско. По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала. Это место связано с именем Н.К. Рериха и ежегодно привлекает сюда сотни почитателей учений великого художника, философа и ученого. Далее подъем до высокогорного плато (2400 м), откуда открывается изумительный вид на озеро, уютно разместившееся в горной котловине, чем-то напоминающей кратер древнего вулкана. Протяженность: на авто – 16 км, пешком – 12 км.

Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

3 день Встреча с травником и музей самоцветов

Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом. После экскурсии посещение музея самоцветов в с. Верхний Уймон. Протяженность: авто – 16 км, пешком – 2 км.

Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

4 день Экскурсия на гору Красная

Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66). Захватывающие виды гор, альпийские луга, 3 горных озера – нижнее, среднее и верхнее. Нижнее и среднее озеро соединены красивым водопадом. Пикник на нижнем озере. Протяженность: пешком – 7 км, авто – 100 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

5 день Подъем вдоль р. Мульта к горным озерам

Переезд до села Мульта-Маральник на автомобиле высокой проходимости. Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров. Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор. В озере водится хариус. После обеда экскурсия к Среднему Мультинскому озеру. Протяженность: авто – 44 км,13 км по бездорожью, пешком – 3 км.

Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

6 день Радиальный выход к высокогорному озеру Куйгук

Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м). Здесь группа может разделиться. Желающие могут отдохнуть и пообщаться с природой на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500 м). Протяженность: пешком – 20 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

7 день Спуск с Мультинских озер

Спуск с Мультинских озер пешком до с. Мульта-Маральник (13 км). Переезд на базу в с. Усть-Кокса. Ужин. Отдых. Протяженность: пешком – 13 км, авто – 44 км. Питание: завтрак – походная кухня, обед – перекус, ужин в кафе.

8 день С. Верхний Уймон