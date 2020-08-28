Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь

Мы приглашаем Вас провести чудесные каникулы на Горном Алтае в палаточном лагере в Уймонской долине

5
3 отзыва
Мы приглашаем Вас провести чудесные каникулы на Горном Алтае в палаточном лагере в Уймонской долине.

Особенностью программы являются ежедневные пешие походы, разные по уровню сложности и продолжительности, но все они выполняются налегке – без рюкзаков!
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Ближайшие даты:
26
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Что вас ожидает 🤩

Целебные свойства трав Горного Алтая
Целебные свойства трав Горного Алтая
Встретимся с травником за чайной церемонией, продегустируем ароматнейшие травяные чаи с высокогорным мёдом
Культура старообдрядцев
Культура старообдрядцев
Прикоснемся к культуре старообрядцев и ознакомимся с наследием семьи Рерихов в Верхнем Уймоне
Высокогорное озеро Куйгук
Высокогорное озеро Куйгук
Отдохнем и пообщаемся с природой на берегу прекрасного озера, полюбуемся одноименным водопадом
Мультинские озера
Мультинские озера
Поднимемся до Мультинских озер, полюбуемся зеркальной гладью, отражающей плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор
Семейный отдых
Семейный отдых
Сможем выгодно провести отпуск в полном составе – на тур действует семейный тариф

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса.

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Сбор группы в с. Усть-Кокса.

Размещение.

Инструктаж.

Прогулка к месту слияния Коксы и Катуни.

Ужин.

Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

Прибытие в село Усть-Кокса
2 день
Пешеходная прогулка на Башталинское озеро

Переезд на УАЗ до с. Баштала, до Башталинского плато.

По дороге остановка на Кедровой поляне, откуда открывается потрясающий вид на красавицу Белуху.

Белуха – это самая высокая вершина Сибири, состоящая из разделенных седловиной Западной (4440м) и Восточной Белухи (4506м).

Ледники на ее склонах, общей площадью 70 кв. км, дают начало истокам удивительно красивой и самой крупной на Горном Алтае реки – Катунь.

В 1995 г. по решению правительства Республики Алтай был создан природный парк “Белуха”, который является объектом Всемирного наследия Юнеско.

По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала.

Это место связано с именем Н.К. Рериха и ежегодно привлекает сюда сотни почитателей учений великого художника, философа и ученого.

Далее подъем до высокогорного плато (2400 м), откуда открывается изумительный вид на озеро, уютно разместившееся в горной котловине, чем-то напоминающей кратер древнего вулкана.

Протяженность: на авто – 16 км, пешком – 12 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Пешеходная прогулка на Башталинское озероПешеходная прогулка на Башталинское озероПешеходная прогулка на Башталинское озеро
3 день
Встреча с травником и музей самоцветов

Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом.

После экскурсии посещение музея самоцветов в с. Верхний Уймон.

Протяженность: авто – 16 км, пешком – 2 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Встреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветовВстреча с травником и музей самоцветов
4 день
Экскурсия на гору Красная

Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66).

Захватывающие виды гор, альпийские луга, 3 горных озера – нижнее, среднее и верхнее.

Нижнее и среднее озеро соединены красивым водопадом.

Пикник на нижнем озере.

Протяженность: пешком – 7 км, авто – 100 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Экскурсия на гору КраснаяЭкскурсия на гору Красная
5 день
Подъем вдоль р. Мульта к горным озерам

Переезд до села Мульта-Маральник на автомобиле высокой проходимости.

Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

В озере водится хариус.

После обеда экскурсия к Среднему Мультинскому озеру.

Протяженность: авто – 44 км,13 км по бездорожью, пешком – 3 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

Подъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерам
6 день
Радиальный выход к высокогорному озеру Куйгук

Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м).

Здесь группа может разделиться.

Желающие могут отдохнуть и пообщаться с природой на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500 м).

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Радиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру Куйгук
7 день
Спуск с Мультинских озер

Спуск с Мультинских озер пешком до с. Мульта-Маральник (13 км).

Переезд на базу в с. Усть-Кокса.

Ужин.

Отдых.

Протяженность: пешком – 13 км, авто – 44 км.

Питание: завтрак – походная кухня, обед – перекус, ужин в кафе.

Спуск с Мультинских озерСпуск с Мультинских озерСпуск с Мультинских озер
8 день
С. Верхний Уймон

Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.

Освобождение номеров/палаток в 12:00.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно)

Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р.)

Протяженность: авто – 24 км + 375 км.

Питание: завтрак – завтрак, обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.

Проживание

Тур предусматривает размещение в с. Усть-Кокса на Эко-Туркомплексе «Альтаир» (5 ночей) в палаточном городке, а также ночевки в туристических палатках на Мультинских озерах (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб./чел.:

Тип размещения(8дней/7ночей)1 сутки
2-х,3-хместные палатки 32 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Групповое и индивидуальное туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование + тент, аптечка
  • Размещение на территории палаточного лагеря
  • Душ на территории т/к
  • Экскурсия в село Верхний Уймон (8-й день)
  • Входные билеты в музей старообрядчества и музей семьи Рерихов
  • Все трансферы согласно программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге до Усть-Коксы
  • Медицинская страховка
  • Баня
  • Стирка (1 закладка – 300 руб.)
  • Транспортная доставка до Усть-Коксы:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб.
  • Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб.
  • Дополнительные активности и развлечения:конно-верховые прогулкисплав по Катуни или КоксеАпидомик (уникальная оздоровительная процедура – сон на пчелах)массажбаня.
  • Конно-верховые прогулки
  • Сплав по Катуни или Коксе
  • Апидомик (уникальная оздоровительная процедура – сон на пчелах)
  • Массаж
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки);
  • треккинговые ботинки;
  • треккинговые палки (возможно взять в аренду на туркомплексе перед стартом маршрута – 100 руб. в день);
  • сапоги (желательно из вспененного полиуретана);
  • кроссовки и сланцы (легкие тапочки);
  • сидушка из каримата (подпопник);
  • теплый спортивный костюм и теплую шапочку;
  • хлопчатобумажные перчатки;
  • футболки 2-3 шт.;
  • шорты;
  • носки шерстяные 2 пары;
  • носки тонкие 3-4 пары;
  • кепка от солнца;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальник / плавки;
  • фонарик;
  • складной нож;
  • спички;
  • батарейки;
  • личный комплект посуды;
  • предметы личной гигиены;
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды.
Какие скидки есть в туре?

Семейный тариф 2+1= 2 (действует только на размещение в палатках).

При покупке двух взрослых путёвок один ребёнок до 12 лет – бесплатно!

Мы будем рады видеть семьи в полном составе!

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Каков распорядок дня в городке?

8:00 – 8:45 – зарядка (для желающих – ежедневная утренняя йога с 7.15 до 9.00) или занятия цигун на берегу Катуни.

9:00 – завтрак.

10:00 – Выход на маршрут (обед-пикник на маршруте).

17:00 – 19:00 – возвращение с треккинга, время для отдыха.

19:00 – ужин.

20:00 – вечерний костер, песни под гитару.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание на маршруте?

В пути от Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.

Питание – завтраки, обеды и ужины – согласно программе: на туркомплексе – в летнем кафе, во время походов – пикники.

Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.

Как организована безопасность на маршруте?

Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.

Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
  2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
  3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Можно ли будет зарядить гаджеты во время тура?

На базе Альтаир в Усть-Коксе, в летнем кафе множество розеток.

Когда группа уходит на Мультинские озера на 2 дня, там нет связи. Обычно все переводят телефоны в авиарежим, чтобы не тратить заряд на поиск сети.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
28 авг 2020
Тур спортивно-платочный лагерь на Алтае прошел классно, столько походов в горы, пикников и озер в горах я нигде не наблюдала, шикарные люди и приятная компания. много эмоций и радости. Но хотелось бы, чтобы гиды побольше рассказывал о тех местах, которые мы посещали, ведь этого не хватало.
А
22 авг 2020
Отличный тур. Программа соответсвует описанию. Связь с организаторами 24/7. База «Альтаир» чудесное, атмосферное место. Вкуснейшее 3х разовое питание. Интересные экскурсии, как и заявлено в программе несложные, в большинстве радиалки.
На базе снабдили всем необходимым для проживания в палатке было тепло и уютно.
Туром абсолютно довольна. Спасибо, «Большая страна»
Ю
13 авг 2019
Тур очень понравился. Описание программы соответствует тому, что указано на сайте. Программа не сложная, как раз подходит для новичков, отправляющихся в подобные путешествия впервые. База просто замечательная: есть душ, вай-фай, качели, гамаки, кормят просто замечательно (брала перекусы в дорогу в походы на каждый день - даже не пригодились). При необходимости выдавали доп. спальники и коврики. Очень приветливый персонал.
Спасибо большое.

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