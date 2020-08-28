Выезд в село Усть-Кокса.
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Сбор группы в с. Усть-Кокса.
Размещение.
Инструктаж.
Прогулка к месту слияния Коксы и Катуни.
Ужин.
Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Переезд на УАЗ до с. Баштала, до Башталинского плато.
По дороге остановка на Кедровой поляне, откуда открывается потрясающий вид на красавицу Белуху.
Белуха – это самая высокая вершина Сибири, состоящая из разделенных седловиной Западной (4440м) и Восточной Белухи (4506м).
Ледники на ее склонах, общей площадью 70 кв. км, дают начало истокам удивительно красивой и самой крупной на Горном Алтае реки – Катунь.
В 1995 г. по решению правительства Республики Алтай был создан природный парк “Белуха”, который является объектом Всемирного наследия Юнеско.
По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала.
Это место связано с именем Н.К. Рериха и ежегодно привлекает сюда сотни почитателей учений великого художника, философа и ученого.
Далее подъем до высокогорного плато (2400 м), откуда открывается изумительный вид на озеро, уютно разместившееся в горной котловине, чем-то напоминающей кратер древнего вулкана.
Протяженность: на авто – 16 км, пешком – 12 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом.
После экскурсии посещение музея самоцветов в с. Верхний Уймон.
Протяженность: авто – 16 км, пешком – 2 км.
Питание включено: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Экскурсия на гору Красная (на УАЗе или на ГАЗ-66).
Захватывающие виды гор, альпийские луга, 3 горных озера – нижнее, среднее и верхнее.
Нижнее и среднее озеро соединены красивым водопадом.
Пикник на нижнем озере.
Протяженность: пешком – 7 км, авто – 100 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Переезд до села Мульта-Маральник на автомобиле высокой проходимости.
Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.
Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
В озере водится хариус.
После обеда экскурсия к Среднему Мультинскому озеру.
Протяженность: авто – 44 км,13 км по бездорожью, пешком – 3 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м).
Здесь группа может разделиться.
Желающие могут отдохнуть и пообщаться с природой на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500 м).
Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Спуск с Мультинских озер пешком до с. Мульта-Маральник (13 км).
Переезд на базу в с. Усть-Кокса.
Ужин.
Отдых.
Протяженность: пешком – 13 км, авто – 44 км.
Питание: завтрак – походная кухня, обед – перекус, ужин в кафе.
Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.
Освобождение номеров/палаток в 12:00.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно)
Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р.)
Протяженность: авто – 24 км + 375 км.
Питание: завтрак – завтрак, обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.
Тур предусматривает размещение в с. Усть-Кокса на Эко-Туркомплексе «Альтаир» (5 ночей) в палаточном городке, а также ночевки в туристических палатках на Мультинских озерах (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб./чел.:
|Тип размещения
|(8дней/7ночей)
|1 сутки
|2-х,3-хместные палатки
|32 000
|4 000
Семейный тариф 2+1= 2 (действует только на размещение в палатках).
При покупке двух взрослых путёвок один ребёнок до 12 лет – бесплатно!
Мы будем рады видеть семьи в полном составе!
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
8:00 – 8:45 – зарядка (для желающих – ежедневная утренняя йога с 7.15 до 9.00) или занятия цигун на берегу Катуни.
9:00 – завтрак.
10:00 – Выход на маршрут (обед-пикник на маршруте).
17:00 – 19:00 – возвращение с треккинга, время для отдыха.
19:00 – ужин.
20:00 – вечерний костер, песни под гитару.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
В пути от Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.
Питание – завтраки, обеды и ужины – согласно программе: на туркомплексе – в летнем кафе, во время походов – пикники.
Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.
Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:
Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.
На базе Альтаир в Усть-Коксе, в летнем кафе множество розеток.
Когда группа уходит на Мультинские озера на 2 дня, там нет связи. Обычно все переводят телефоны в авиарежим, чтобы не тратить заряд на поиск сети.