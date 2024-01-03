Встретим вас в Барнауле в 07:00 и в Горно-Алтайске в 10:30 и отвезём в гостиницу в посёлке Чемал. Затем отправимся на священный остров Патмос по подвесному мосту и побываем в храме Иоанна Богослова. Увидим слияние рек Чемал и Катунь и узкое место, где река пробивается сквозь высокие скалы — «ворота Сартакпая», где принято загадывать желания.

Доберёмся до Голубых озёр вблизи села Аскат, они появляются здесь осенью, когда уровень воды в Катуни уменьшается. Всю зиму водоёмы не замерзают даже в лютую стужу из-за горячих источников. Желающие смогут окунуться в озёра, а затем согреться в деревенской бане.

По погодным условиям экскурсия может быть заменена на экскурсию «Долина горных духов» в урочище Че-Чкыш.