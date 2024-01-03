Святочные гадания, русские забавы и фольклорная программа: рождественский тур на Алтай
Новогодний тур в Барнауле

Продегустировать алтайскую кухню, увидеть озеро сотни лебедей и услышать горловое пение

Приглашаем вас отпраздновать Рождество в атмосферной деревушке: вы примете участие в старинном праздничном гулянии, а потом усядетесь у русской печи и устроите святочные гадания.

А ещё загадаем желания у Катунских ворот, побываем на острове Патмос, полюбуемся незамерзающими Голубыми озёрами, которые можно увидеть только осенью и зимой, прогуляемся по этнопарку «Уч-Энмек» и рассмотрим древние петроглифы в урочище Калбак-Таш. В стоимость тура уже входит 2-разовое питание (завтраки и ужины) и проживание.
Святочные гадания, русские забавы и фольклорная программа: рождественский тур на Алтай
Святочные гадания, русские забавы и фольклорная программа: рождественский тур на Алтай
Святочные гадания, русские забавы и фольклорная программа: рождественский тур на Алтай
Святочные гадания, русские забавы и фольклорная программа: рождественский тур на Алтай
Святочные гадания, русские забавы и фольклорная программа: рождественский тур на Алтай
Святочные гадания, русские забавы и фольклорная программа: рождественский тур на Алтай
Святочные гадания, русские забавы и фольклорная программа: рождественский тур на Алтай
Святочные гадания, русские забавы и фольклорная программа: рождественский тур на Алтай
Ближайшие даты:
3
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно замена экскурсий по погодным условиям.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, остров Патмос и Голубые озёра

Встретим вас в Барнауле в 07:00 и в Горно-Алтайске в 10:30 и отвезём в гостиницу в посёлке Чемал. Затем отправимся на священный остров Патмос по подвесному мосту и побываем в храме Иоанна Богослова. Увидим слияние рек Чемал и Катунь и узкое место, где река пробивается сквозь высокие скалы — «ворота Сартакпая», где принято загадывать желания.

Доберёмся до Голубых озёр вблизи села Аскат, они появляются здесь осенью, когда уровень воды в Катуни уменьшается. Всю зиму водоёмы не замерзают даже в лютую стужу из-за горячих источников. Желающие смогут окунуться в озёра, а затем согреться в деревенской бане.

По погодным условиям экскурсия может быть заменена на экскурсию «Долина горных духов» в урочище Че-Чкыш.

Встреча, остров Патмос и Голубые озёраВстреча, остров Патмос и Голубые озёраВстреча, остров Патмос и Голубые озёраВстреча, остров Патмос и Голубые озёра
2 день

Чуйский тракт, Семинский перевал и парк «Уч-Энмек»

Отправляемся в путешествие по одной их красивейших дорог мира — Чуйскому тракту. Кстати, таким титулом её наделили не местные жители, а National Geographic! Остановимся на Семинском перевале. Здесь есть небольшая горнолыжная трасса, по которой вы сможете покататься на лыжах, сноуборде или санях (за доплату и по желанию). Остальные смогут прогуляться по зимнему кедровому лесу, надышаться хвойными ароматами и пофотографироваться.

Переедем в посёлок Каракол. Расстояние — 50 км. Здесь проведём автомобильную экскурсию по этно-природному парку «Уч-Энмек». Познакомим вас с традициями и обычаями коренных алтайцев.

На ужин вас ждёт дегустация блюд национальной кухни и фольклорная программа — послушаем горловое пение. Затем поедем в гостиницу.

Чуйский тракт, Семинский перевал и парк «Уч-Энмек»Чуйский тракт, Семинский перевал и парк «Уч-Энмек»Чуйский тракт, Семинский перевал и парк «Уч-Энмек»Чуйский тракт, Семинский перевал и парк «Уч-Энмек»
3 день

Петроглифы в урочище Калбак-Таш и Гейзерное озеро

Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту, любуясь высокими горами и бирюзовыми реками, закованными во льдах. Преодолеем перевал Чике-Таман, полюбуемся слиянием Катуни и Чуи и рассмотрим петроглифы (наскальные рисунки) в урочище Калбак-Таш. Самые древние изображения датируются 8 тысячелетием до н. э!

Проедем через Красные ворота, скалы насыщенного алого цвета, будто пропускающие путников вперёд, и полюбуемся незамерзающим Гейзерным озером с причудливыми узорами на поверхности воды.

Петроглифы в урочище Калбак-Таш и Гейзерное озероПетроглифы в урочище Калбак-Таш и Гейзерное озероПетроглифы в урочище Калбак-Таш и Гейзерное озероПетроглифы в урочище Калбак-Таш и Гейзерное озеро
4 день

Русские забавы, гуляния и гадания

Сегодня побываем в посёлке Чепош, в комплексе русской культуры «Десятиручка». Вы примете участие в праздничном гулянии, а затем усядемся у русской печи и устроим святочные гадания.

Русские забавы, гуляния и гадания
5 день

Лебединое озеро и возвращение в Барнаул

Утром отправимся на озеро Светлое, которое зимой превращается в Лебединое — сюда прилетают сотни лебедей-крикунов. Зрелище невероятное! Гордые птицы в дымке, поднимающейся с поверхности воды, а вокруг — запорошенные снегом деревья.

В Барнаул прибудем ориентировочно в 17:00.

Лебединое озеро и возвращение в БарнаулЛебединое озеро и возвращение в БарнаулЛебединое озеро и возвращение в Барнаул

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, 07:00; Горно-Алтайск, 10:30
Завершение: Барнаул, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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