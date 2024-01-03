Продегустировать алтайскую кухню, увидеть озеро сотни лебедей и услышать горловое пение
А ещё загадаем желания у Катунских ворот, побываем на острове Патмос, полюбуемся незамерзающими Голубыми озёрами, которые можно увидеть только осенью и зимой, прогуляемся по этнопарку «Уч-Энмек» и рассмотрим древние петроглифы в урочище Калбак-Таш. В стоимость тура уже входит 2-разовое питание (завтраки и ужины) и проживание.
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 400 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно замена экскурсий по погодным условиям.
Программа тура по дням
Встреча, остров Патмос и Голубые озёра
Встретим вас в Барнауле в 07:00 и в Горно-Алтайске в 10:30 и отвезём в гостиницу в посёлке Чемал. Затем отправимся на священный остров Патмос по подвесному мосту и побываем в храме Иоанна Богослова. Увидим слияние рек Чемал и Катунь и узкое место, где река пробивается сквозь высокие скалы — «ворота Сартакпая», где принято загадывать желания.
Доберёмся до Голубых озёр вблизи села Аскат, они появляются здесь осенью, когда уровень воды в Катуни уменьшается. Всю зиму водоёмы не замерзают даже в лютую стужу из-за горячих источников. Желающие смогут окунуться в озёра, а затем согреться в деревенской бане.
По погодным условиям экскурсия может быть заменена на экскурсию «Долина горных духов» в урочище Че-Чкыш.
Чуйский тракт, Семинский перевал и парк «Уч-Энмек»
Отправляемся в путешествие по одной их красивейших дорог мира — Чуйскому тракту. Кстати, таким титулом её наделили не местные жители, а National Geographic! Остановимся на Семинском перевале. Здесь есть небольшая горнолыжная трасса, по которой вы сможете покататься на лыжах, сноуборде или санях (за доплату и по желанию). Остальные смогут прогуляться по зимнему кедровому лесу, надышаться хвойными ароматами и пофотографироваться.
Переедем в посёлок Каракол. Расстояние — 50 км. Здесь проведём автомобильную экскурсию по этно-природному парку «Уч-Энмек». Познакомим вас с традициями и обычаями коренных алтайцев.
На ужин вас ждёт дегустация блюд национальной кухни и фольклорная программа — послушаем горловое пение. Затем поедем в гостиницу.
Петроглифы в урочище Калбак-Таш и Гейзерное озеро
Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту, любуясь высокими горами и бирюзовыми реками, закованными во льдах. Преодолеем перевал Чике-Таман, полюбуемся слиянием Катуни и Чуи и рассмотрим петроглифы (наскальные рисунки) в урочище Калбак-Таш. Самые древние изображения датируются 8 тысячелетием до н. э!
Проедем через Красные ворота, скалы насыщенного алого цвета, будто пропускающие путников вперёд, и полюбуемся незамерзающим Гейзерным озером с причудливыми узорами на поверхности воды.
Русские забавы, гуляния и гадания
Сегодня побываем в посёлке Чепош, в комплексе русской культуры «Десятиручка». Вы примете участие в праздничном гулянии, а затем усядемся у русской печи и устроим святочные гадания.
Лебединое озеро и возвращение в Барнаул
Утром отправимся на озеро Светлое, которое зимой превращается в Лебединое — сюда прилетают сотни лебедей-крикунов. Зрелище невероятное! Гордые птицы в дымке, поднимающейся с поверхности воды, а вокруг — запорошенные снегом деревья.
В Барнаул прибудем ориентировочно в 17:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул, 07:00; Горно-Алтайск, 10:30Завершение: Барнаул, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.