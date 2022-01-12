Таинственными тропами Теректинского хребта

Малохоженный и окруженный бесчисленным количеством тайн и загадок Теректинский хребет считается одним из древнейших на

4.7
3 отзыва
Малохоженный и окруженный бесчисленным количеством тайн и загадок Теректинский хребет считается одним из древнейших на земле.

Сердце хребта – окруженная россыпью изумительной красоты озер многоглавая гора Уч-Энмек, раскинувшая свои отроги на несколько километров, таинственная и не похожая ни на одну другую вершину Алтая.
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Таинственными тропами Теректинского хребта
Ближайшие даты:
16
июл

Что вас ожидает 🤩

Особая энергетика Алтая
Особая энергетика Алтая
Особую энергетику этих мест связывают с находящимся здесь глубинным тектоническим разломом
Древнейший хребет в мире
Древнейший хребет в мире
Теректинский хребет – является ровесником Земли с того момента, когда она начала остывать
Общение с алтайскими лошадками
Общение с алтайскими лошадками
Нас будут сопровождать вьючные лошади для перевозки вещей

Программа тура по дням

1 день
Сбор группы в Усть-Коксе

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 10:00 в Усть-Коксу.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00.

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 16:00.

Трансфер в стоимость не входит, см. раздел Важно знать.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Сбор группы в с. Усть-Кокса.

Получение снаряжения.

Инструктаж.

Ужин.

Вечер знакомств.

Питание: обед, ужин в кафе.

Сбор группы в Усть-КоксеСбор группы в Усть-КоксеСбор группы в Усть-Коксе
2 день
Подъём к верховьям большой Теректы

Переезд Усть-Кокса – дер. Теректа.

Подъем к верховьям Большой Теректы.

Путь идет по живописной тропинке вдоль реки среди зарослей малины и черной смородины.

Перекус на берегу реки у деревянного, поросшего травой мостика, ночевка на уютной поляне в местечке Счастливый лог.

Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня.

Протяженность: авто – 24 км, пешком, вьючные лошади – 16 км.

Подъём к верховьям большой ТеректыПодъём к верховьям большой ТеректыПодъём к верховьям большой ТеректыПодъём к верховьям большой Теректы
3 день
Переход к подножию г. Ильгумен

Продолжаем двигаться к истокам р. Большая Теректа.

После несложного брода и перекуса у реки необходимо преодолеть перевал Ильгумен (2306) и спуститься к истокам реки Байджера.

По пути на перевал видны Теректинское озеро и г. Ильгумен (2618).

При хорошей погоде уже на подъеме видны также очертания г. Учемдек – самой высокой на Теректинской хребте.

Ночевка на высокогорных лугах у истоков реки Байджера.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Протяженность: пешком, вьючные лошади – 19 км.

Переход к подножию г. ИльгуменПереход к подножию г. ИльгуменПереход к подножию г. ИльгуменПереход к подножию г. Ильгумен
4 день
Радиальный выход на г.Ильгумен

Путь начинается с подъема на перевал в долину реки Катыргар (2229), затем еще немного вверх до вершины 2522 Здесь видны одно из озер Ильгумень и г. Ильгумен во всей красе.

Подойдем поближе, чтобы увидеть оба озера и позвонить близким (связь Билайн, Мегафон).

Перекус с видом на озера.

Отсюда остается чуть больше полутора километров пути и около 170 м несложного набора высоты до вершины г. Ильгумен (2618).

После восхождения на вершину г. Ильгумен – спуск в лагерь через перевал Ильгумен по уже знакомой дороге.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Протяженность: пешком, вьючные лошади – 7 км.

Радиальный выход на г.ИльгуменРадиальный выход на г.ИльгуменРадиальный выход на г.ИльгуменРадиальный выход на г.Ильгумен
5 день
Переход к верховьям р.Мажи

Широкая натоптанная тропа ведет вниз по живописной долине реки Байджера и после несложного брода сменяется еле заметной тропинкой, постепенно уходящей в самую чащу леса.

Здесь нужно пробраться через заросли и буреломы почти без тропы до р. Мажи, вдоль которой идет старая пастушья дорога.

После выхода на пастушью дорогу остается лишь подняться вдоль реки до границы леса.

Ночевка на поляне под перевалом.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Протяженность: пешком, вьючные лошади – 15 км.

Переход к верховьям р.МажиПереход к верховьям р.МажиПереход к верховьям р.МажиПереход к верховьям р.Мажи
6 день
Радиальный выход к подножию г. Уч-Энмек

Озера, затаившиеся среди многочисленных отрогов и окаймленные отвесными стенами Уч-Энмека внезапно открываются взору во всей своей безумной красе.

Фантастический вид заворожит и восхитит как новичков так и многоопытных путешественников.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Протяженность: пешком, вьючные лошади – 12 км.

Радиальный выход к подножию г. Уч-ЭнмекРадиальный выход к подножию г. Уч-ЭнмекРадиальный выход к подножию г. Уч-ЭнмекРадиальный выход к подножию г. Уч-Энмек
7 день
Переход в долину реки Черная Теректа

Запасной день для прогулки к подножию г.Уч-Энмек.

День начинается с подъема на уже знакомый перевал.

После перекуса на перевале остается только спуститься в долину и поставить лагерь.

При ясной погоде с перевала и на спуске можно увидеть самую высокую гору Алтая и всей Сибири –Белуху.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Протяженность: пешком, вьючные лошади – 9 км.

Переход в долину реки Черная ТеректаПереход в долину реки Черная ТеректаПереход в долину реки Черная ТеректаПереход в долину реки Черная Теректа
8 день
Радиальная прогулка по хребту

Дневка.

Радиальная прогулка по хребту, разделяющему долины реки Тихая и Яманушка.

Здесь можно окинуть сверху взглядом весь пройденный и будущий путь, стоя на вершине насладиться видом прекрасных озер, которые спрятались в горных котловинах, почувствовать себя отрезанным от всего мира, спустившись к озеру Яманушка и окунуться в него, чтобы смыть накопленную в походе усталость.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Протяженность: пешком, вьючные лошади – 17 км.

Радиальная прогулка по хребтуРадиальная прогулка по хребтуРадиальная прогулка по хребтуРадиальная прогулка по хребту
9 день
Возвращение в Усть-Коксу

Спуск вдоль р. Черная Теректа по живописной долине к уже знакомому старому мостику.

Вдоль реки можно увидеть каменные останцы, чем-то напоминающие знаменитые ленские столбы.

После перекуса у мостика и спуска вдоль р. Большая теректа до деревни Теректа по знакомой дороге – автомобильная доставка в Усть-Коксу.

Прибытие на туркомплекс.

Размещение на территории туркомплекса в палатках.

Прощальный вечер.

Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин в кафе.

Протяженность: пешком, вьючные лошади – 23 км, авто – 24 км.

Возвращение в Усть-КоксуВозвращение в Усть-КоксуВозвращение в Усть-Коксу
10 день
Экскурсия в село Верхний Уймон. Отъезд

Утром сдача снаряжения и экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00, прибытие в 21:00.

Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17:30, ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 05:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Трансфер в стоимость не входит, подробнее см. в разделе Важно знать.

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части маршрута: МС-450000, СНС-30000
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части маршрута: МС-150000, СНС-30000
  • Трансфер Усть-Кокса – Теректа – Усть-Кокса
  • Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2-9 день маршрута)
  • Экскурсия в село Верхний Уймон (10 день)
  • Входные билеты в музеи старообрядчества и семьи Рерихов
  • Рекреационные сборы
  • Размещение в палатках на территории туркомплекса Альтаир (1,9 день)
  • Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Новосибирск
  • Г. Барнаул
  • Г. Горно-Алтайск и обратнопитание в дорогетранспортная доставка до Усть-Коксы:Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб. Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб. стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб. Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб
Место начала и завершения?
Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Усть-Кокса
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ПАСПОРТ
  • пуховик или теплую куртку
  • непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки)
  • треккинговые ботинки
  • треккинговые палки (возможно взять в аренду на туркомплексе перед стартом маршрута)
  • сапоги (желательно из вспененного полиуретана)
  • кроссовки и сланцы (легкие тапочки)
  • сидушка из каримата (подпопник)
  • теплый спортивный костюм и теплую шапочку
  • хлопчатобумажные перчатки
  • футболки 2 - 3 шт.
  • шорты
  • носки шерстяные 2 пары
  • носки тонкие 3-4 пары
  • кепку от солнца
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальник / плавки
  • фонарик
  • складной нож
  • спички
  • батарейки
  • личный комплект посуды
  • предметы личной гигиены
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуд
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер в туре?

Стоимость транспортной доставки оплачивается отдельно в зависимости от города прибытия – Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.

Отправление из Новосибирска 15.07 (накануне даты тура) в 20:00.

Место отправления - ул. Советская, 65 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).

Отправление из Барнаула (Новоалтайска) 15.07 (накануне даты тура) в 23:50.

Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) 16.07 в 10:00 в Усть-Коксу.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 16:00 (в день начала тура).

Обратный трансфер:

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00. Размещение в гостинице (самостоятельно). Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).

Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17.30.

Прибытие в Барнаул (Новоалтайск)/Новосибирск.

Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 05:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа) на следующий день (04.08.22).

Питание в дороге – за свой счет.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
12 янв 2022
Очень классный гид, программа, условия!
М
23 сен 2021
Все хорошо, только нужно обязательно планировать свой трансфер из города прилета до Коксы, бронируя гостиницы.
Организатору сообщать время прибытия в пункт назначения. Спасибо большое☀☀☀☀
А
14 сен 2021
Организовано все очень хорошо. Никаких нареканий,только Спасибо

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