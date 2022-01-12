Малохоженный и окруженный бесчисленным количеством тайн и загадок Теректинский хребет считается одним из древнейших на земле. Сердце хребта – окруженная россыпью изумительной красоты озер многоглавая гора Уч-Энмек, раскинувшая свои отроги на несколько километров, таинственная и не похожая ни на одну другую вершину Алтая.

Нас будут сопровождать вьючные лошади для перевозки вещей

Теректинский хребет – является ровесником Земли с того момента, когда она начала остывать

Особую энергетику этих мест связывают с находящимся здесь глубинным тектоническим разломом

Программа тура по дням

1 день Сбор группы в Усть-Коксе

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 10:00 в Усть-Коксу. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00. Обед в кафе. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 16:00. Трансфер в стоимость не входит, см. раздел Важно знать. Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Сбор группы в с. Усть-Кокса. Получение снаряжения. Инструктаж. Ужин. Вечер знакомств. Питание: обед, ужин в кафе.

2 день Подъём к верховьям большой Теректы

Переезд Усть-Кокса – дер. Теректа. Подъем к верховьям Большой Теректы. Путь идет по живописной тропинке вдоль реки среди зарослей малины и черной смородины. Перекус на берегу реки у деревянного, поросшего травой мостика, ночевка на уютной поляне в местечке Счастливый лог. Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня. Протяженность: авто – 24 км, пешком, вьючные лошади – 16 км.

3 день Переход к подножию г. Ильгумен

Продолжаем двигаться к истокам р. Большая Теректа. После несложного брода и перекуса у реки необходимо преодолеть перевал Ильгумен (2306) и спуститься к истокам реки Байджера. По пути на перевал видны Теректинское озеро и г. Ильгумен (2618). При хорошей погоде уже на подъеме видны также очертания г. Учемдек – самой высокой на Теректинской хребте. Ночевка на высокогорных лугах у истоков реки Байджера. Питание: 3-х разовое, походная кухня. Протяженность: пешком, вьючные лошади – 19 км.

4 день Радиальный выход на г.Ильгумен

Путь начинается с подъема на перевал в долину реки Катыргар (2229), затем еще немного вверх до вершины 2522 Здесь видны одно из озер Ильгумень и г. Ильгумен во всей красе. Подойдем поближе, чтобы увидеть оба озера и позвонить близким (связь Билайн, Мегафон). Перекус с видом на озера. Отсюда остается чуть больше полутора километров пути и около 170 м несложного набора высоты до вершины г. Ильгумен (2618). После восхождения на вершину г. Ильгумен – спуск в лагерь через перевал Ильгумен по уже знакомой дороге. Питание: 3-х разовое, походная кухня. Протяженность: пешком, вьючные лошади – 7 км.

5 день Переход к верховьям р.Мажи

Широкая натоптанная тропа ведет вниз по живописной долине реки Байджера и после несложного брода сменяется еле заметной тропинкой, постепенно уходящей в самую чащу леса. Здесь нужно пробраться через заросли и буреломы почти без тропы до р. Мажи, вдоль которой идет старая пастушья дорога. После выхода на пастушью дорогу остается лишь подняться вдоль реки до границы леса. Ночевка на поляне под перевалом. Питание: 3-х разовое, походная кухня. Протяженность: пешком, вьючные лошади – 15 км.

6 день Радиальный выход к подножию г. Уч-Энмек

Озера, затаившиеся среди многочисленных отрогов и окаймленные отвесными стенами Уч-Энмека внезапно открываются взору во всей своей безумной красе. Фантастический вид заворожит и восхитит как новичков так и многоопытных путешественников. Питание: 3-х разовое, походная кухня. Протяженность: пешком, вьючные лошади – 12 км.

7 день Переход в долину реки Черная Теректа

Запасной день для прогулки к подножию г.Уч-Энмек. День начинается с подъема на уже знакомый перевал. После перекуса на перевале остается только спуститься в долину и поставить лагерь. При ясной погоде с перевала и на спуске можно увидеть самую высокую гору Алтая и всей Сибири –Белуху. Питание: 3-х разовое, походная кухня. Протяженность: пешком, вьючные лошади – 9 км.

8 день Радиальная прогулка по хребту

Дневка. Радиальная прогулка по хребту, разделяющему долины реки Тихая и Яманушка. Здесь можно окинуть сверху взглядом весь пройденный и будущий путь, стоя на вершине насладиться видом прекрасных озер, которые спрятались в горных котловинах, почувствовать себя отрезанным от всего мира, спустившись к озеру Яманушка и окунуться в него, чтобы смыть накопленную в походе усталость. Питание: 3-х разовое, походная кухня. Протяженность: пешком, вьючные лошади – 17 км.

9 день Возвращение в Усть-Коксу

Спуск вдоль р. Черная Теректа по живописной долине к уже знакомому старому мостику. Вдоль реки можно увидеть каменные останцы, чем-то напоминающие знаменитые ленские столбы. После перекуса у мостика и спуска вдоль р. Большая теректа до деревни Теректа по знакомой дороге – автомобильная доставка в Усть-Коксу. Прибытие на туркомплекс. Размещение на территории туркомплекса в палатках. Прощальный вечер. Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин в кафе. Протяженность: пешком, вьючные лошади – 23 км, авто – 24 км.

10 день Экскурсия в село Верхний Уймон. Отъезд