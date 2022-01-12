Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 10:00 в Усть-Коксу.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00.
Обед в кафе.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 16:00.
Трансфер в стоимость не входит, см. раздел Важно знать.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Сбор группы в с. Усть-Кокса.
Получение снаряжения.
Инструктаж.
Ужин.
Вечер знакомств.
Питание: обед, ужин в кафе.
Переезд Усть-Кокса – дер. Теректа.
Подъем к верховьям Большой Теректы.
Путь идет по живописной тропинке вдоль реки среди зарослей малины и черной смородины.
Перекус на берегу реки у деревянного, поросшего травой мостика, ночевка на уютной поляне в местечке Счастливый лог.
Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня.
Протяженность: авто – 24 км, пешком, вьючные лошади – 16 км.
Продолжаем двигаться к истокам р. Большая Теректа.
После несложного брода и перекуса у реки необходимо преодолеть перевал Ильгумен (2306) и спуститься к истокам реки Байджера.
По пути на перевал видны Теректинское озеро и г. Ильгумен (2618).
При хорошей погоде уже на подъеме видны также очертания г. Учемдек – самой высокой на Теректинской хребте.
Ночевка на высокогорных лугах у истоков реки Байджера.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 19 км.
Путь начинается с подъема на перевал в долину реки Катыргар (2229), затем еще немного вверх до вершины 2522 Здесь видны одно из озер Ильгумень и г. Ильгумен во всей красе.
Подойдем поближе, чтобы увидеть оба озера и позвонить близким (связь Билайн, Мегафон).
Перекус с видом на озера.
Отсюда остается чуть больше полутора километров пути и около 170 м несложного набора высоты до вершины г. Ильгумен (2618).
После восхождения на вершину г. Ильгумен – спуск в лагерь через перевал Ильгумен по уже знакомой дороге.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 7 км.
Широкая натоптанная тропа ведет вниз по живописной долине реки Байджера и после несложного брода сменяется еле заметной тропинкой, постепенно уходящей в самую чащу леса.
Здесь нужно пробраться через заросли и буреломы почти без тропы до р. Мажи, вдоль которой идет старая пастушья дорога.
После выхода на пастушью дорогу остается лишь подняться вдоль реки до границы леса.
Ночевка на поляне под перевалом.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 15 км.
Озера, затаившиеся среди многочисленных отрогов и окаймленные отвесными стенами Уч-Энмека внезапно открываются взору во всей своей безумной красе.
Фантастический вид заворожит и восхитит как новичков так и многоопытных путешественников.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 12 км.
Запасной день для прогулки к подножию г.Уч-Энмек.
День начинается с подъема на уже знакомый перевал.
После перекуса на перевале остается только спуститься в долину и поставить лагерь.
При ясной погоде с перевала и на спуске можно увидеть самую высокую гору Алтая и всей Сибири –Белуху.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 9 км.
Дневка.
Радиальная прогулка по хребту, разделяющему долины реки Тихая и Яманушка.
Здесь можно окинуть сверху взглядом весь пройденный и будущий путь, стоя на вершине насладиться видом прекрасных озер, которые спрятались в горных котловинах, почувствовать себя отрезанным от всего мира, спустившись к озеру Яманушка и окунуться в него, чтобы смыть накопленную в походе усталость.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 17 км.
Спуск вдоль р. Черная Теректа по живописной долине к уже знакомому старому мостику.
Вдоль реки можно увидеть каменные останцы, чем-то напоминающие знаменитые ленские столбы.
После перекуса у мостика и спуска вдоль р. Большая теректа до деревни Теректа по знакомой дороге – автомобильная доставка в Усть-Коксу.
Прибытие на туркомплекс.
Размещение на территории туркомплекса в палатках.
Прощальный вечер.
Питание: завтрак, обед – походная кухня, ужин в кафе.
Протяженность: пешком, вьючные лошади – 23 км, авто – 24 км.
Утром сдача снаряжения и экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00, прибытие в 21:00.
Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17:30, ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 05:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).
Трансфер в стоимость не входит, подробнее см. в разделе Важно знать.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость транспортной доставки оплачивается отдельно в зависимости от города прибытия – Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.
Отправление из Новосибирска 15.07 (накануне даты тура) в 20:00.
Место отправления - ул. Советская, 65 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).
Отправление из Барнаула (Новоалтайска) 15.07 (накануне даты тура) в 23:50.
Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул., 13).
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) 16.07 в 10:00 в Усть-Коксу.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11:00. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 16:00 (в день начала тура).
Обратный трансфер:
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00. Размещение в гостинице (самостоятельно). Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).
Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17.30.
Прибытие в Барнаул (Новоалтайск)/Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 05:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа) на следующий день (04.08.22).
Питание в дороге – за свой счет.
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.