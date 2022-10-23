Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», прогулка на гору Благодать

6 день

Отъезд

Отдых на базе.

Сдача снаряжения.

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В гостях у Ухти-Тухти.

Обед.

Отъезд в г. Уфа:

(с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени)

В день отъезда, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20.00 ч. до 21.00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).