Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха

Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом

Авторский тур
Вы побываете в районе высочайшего хребта Алтая — Катунского, полюбуетесь горными озёрами и отражающимися в них ледниками.

Увидите простор Уймонской и Катандинской степей.

Посетите музеи Рериха и Старообрядческий и пообщаетесь с шаманом.

Нетронутая природа и спокойствие этих мест помогут отдохнуть от суеты будней.
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Вам понадобятся: палатка (при необходимости предоставим, одна на несколько человек), спальник, каремат (при необходимости предоставим), маленький рюкзачок для радиальных выходов, фонарик, средство от загара, паспорт, страховка от клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, хоба, нижнее бельё, футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлепки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта, носки (несколько пар), штаны, водолазка, шапка, кружка, ложка, миска, термос (один на несколько человек), треккинговые палки (по желанию), складной нож (один на несколько человек).

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Маршрут проходит в пограничной зоне. Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт. Для иностранных граждан необходимо оформление пропусков. В связи с этим вам нужно подать документы нашему менеджеру за 2 месяца до старта экспедиции (для иностранных граждан).

Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, 7:00. Горно-Алтайск 11:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж / д вокзала или гостиницы. Если вы не успеваете прибыть к этому времени, пожалуйста, сообщите об этом. При необходимости можем встретить вас в аэропорту г. Новосибирска (за доплату) или помочь добраться от Новосибирска до Барнаула
Завершение: Барнаул, около 23:00. Горно-Алтайск, около 20:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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