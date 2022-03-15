1 день

Мань-Пупу-Нёр - Отортен - Перевал Дятлова

Встреча группы проводится в отеле Радуга, в городе Нягань.

В случае предварительного прибытия туристов — за день до путешествия — на ужине в кафе отеля.

В случае, если туристы прибывают в день путешествия — встречаемся на завтраке с 7:00 до 8:30 утра.

Прибытие на вертолётную площадку в г. Нягань (ХМАО).

Ожидание сводки диспетчеров и команды экипажа на погрузку.

Загрузка снаряжения и продуктов в вертолёт.

Посадка на борт. Взлёт.

Перелёт на плато Мань-пупу-нёр (рес. Коми).

Продолжительность перелёта около 2 часов.

Прибытие и посадка борта на вертолётную площадку Печоро-Илычского заповедника на плато Мань-Пупу-Нёр.

Для каждой группы оформляется официальное однодневное разрешение.

После полной остановки борта, вертолёт ожидает группу на месте высадки 1,5 часа.

По прибытии группы на плато Болванов предусмотрена экскурсионная часть, включающая в себя осмотр каменных столбов выветривания, информационно-познавательную лекцию, активную часть движения до столбов (от вертолётной площадки – 880м).

Фотосессии и видеосъёмка.

Движение и осмотр каменных идолов регламентировано и осуществляется только по специально обустроенным заповедником дорожкам из дроблёного камня.

Отсюда хорошо просматриваются близлежащие горные хребты и Поясовый камень Главного Уральского хребта.

Очень живописен вид на горную вершину хребта Печерья-талях-чахль (Печерьяталяхсяхыл).

Время пребывания на плато Маньпупунёр ограничено: не более 1,5часа.

По окончании экскурсии – возвращение к вертолёту и отдых в беседке у избы егерей – работников биосферного заповедника.

Шампанское для участников экспедиции по случаю посещения 7-го Чуда России.

На плато для группы предусмотрен лёгкий ланч, предварительно приготовленный шеф-поваром, включающий в себя сэндвичи, домашние закуски и таёжный чай на травах.

После окончания экскурсии и перекуса осуществляется посадка группы на борт для дальнейшего перелёта на юг вдоль горной части Уральского хребта к Перевалу Дятлова.

Через окно иллюминатора Вы сможете увидеть еще одну визитную карточку Северного Урала – гору Отортен , в подножье которой расположено чистейшее горное озеро Лунтхусаптур (пер. «Озеро одинокого гуся»).

Есть старинная легенда, что во время Всемирного потопа в этом озере на большой высоте спасся один-единственный гусь, который согласно финно-угорской мифологии является прародителем всего живого на Земле.

Посадка вертолета на перевале Дятлова в ложбинехребта Холат-Чахль (Гора мертвецов / Мёртвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси.

На этом же месте погибла группа студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова (февраль 1959 г.).

Примерное расстояние перелета – 80 км, продолжительность второй части полета – 30 минут.

Посадка на перевале. Время нахождения борта в режиме ожидания у подножия хребта ХолатЧахль – 0,5-1часа.

Для желающих провести не более 1 часа организуется экскурсионная часть и фотосессии у мемориальной стеллы.

После фотосессий и экскурсионной части для желающих покинуть Перевал Дятлова – организуется посадка и вертолёт покидает место высадки.

Продолжительность и расстояние третьей части перелёта – 15мин / 35км.

Посадка на берегу реки Лозьвы у избы Ильича.

Для желающих провести два дня в активном трекинг-походе – предусмотрена пешая часть маршрута.

Перед началом пешей части – детальное знакомство с несколькими версиями трагической гибели туристов: от банальной лавины до испытаний секретного оружия и инфразвуковых природных явлений.

Гид информирует участников тура о месте расположения палатки и обстоятельно рассказывает ряд занимательных фактов об истории поисков и последующих экспедициях в этот район.

На перевале путешественники проводят до 1,5-2 часов дополнительного времени (в зависимости от погодных условий).

После окончания экскурсионной части на склонах Горы Мертвецов, участники экспедиции по тропе спускаются к зоне леса.

На склоне хребта растут кусты голубики и черники (поспевает в августе), мха и карликовых берез.

Впоследствии пейзаж меняется, и группа попадает в мир неподвижных елей и немых каменных россыпей.

Участники трекинга переносят личную и общую амуницию (спальники, палатки, прочие личные вещи) самостоятельно.

Для любителей активного трекинга и пеших переходов предусмотрен вечерний туристический ланч-ужин (предварительная расфасовка в индивидуальные походные ланч-боксы, походное меню /либо ужин, состоящий из армейского сухпайка).

Организуется мобильный походный лагерь.

Вечерний и ночной отдых у костра в общем шатре или индивидуальных личных палатках.

Остановка на ночь предполагается на знаменитой туристической стоянке «Вилка – Ложка».

Туристы-энтузиасты в свое время, сидя под перевалом, в ожидании погоды в горах, вырезали из дерева метровую ложку и вилку.

Сейчас этот столовый набор дополнился ножом и штопором.

Рядом со стоянкой протекает горная река Ауспия с кристально чистой водой.

Участники путешествия распаковывают личные вещи, занимаются обустройством лагеря для ночевки (постановка палаток, оборудование кострового тента).

Заготовка дров для вечернего костра производится коллективно, участие в сборе дров принимает каждый путешественник.

Для остальной части группы, совершившей перелёт к берегу реки Лозьвы и посадку у базы Ильича предусмотрено свободное время и отдых у реки.

Адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции у костра.

21:00. Праздничное застолье. Горячий изысканный ужин от Шеф-повара.

Общение участников группы. Обсуждение планируемых будущих маршрутов.

Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.

23:00 Отбой. Отдых. (по общему желанию команды топится мобильная баня). Участие в сборе дров для ночного костра принимает каждый путешественник.

Ночь на берегу реки Лозьвы.