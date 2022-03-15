1 день

Прибытие в базовый лагерь, река Тыкотлова

Прибытие команды на Приполярный Урал в район хребтов Народо-Итьинского кряжа.

Посадка на галечно-грунтовой косе берега реки Тыкотлова.

Мобильная разгрузка борта (осуществляется абсолютно всеми участниками экспедиции за время не более 3 минут).

После полной разгрузки борта вертолёт покидает место высадки.

Высадка группы осуществляется на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа.

Шампанское для участников экспедиции по случаю прибытия на глухую, горную, абсолютно никем не посещаемую реку Тыкотлову.

Расположение команды, обустройство стационарного базового лагеря, коллективная установка шатров, персональных палаток, технологического кухонного оборудования, установка технических и санитарных палаток.

Место высадки: Слияние рек Малая Тыкотлова и Большая Тыкотлова (верхнее течение реки Тыкотлова).

По прибытию экспедиции Шеф-повар занят наладкой и оборудованием полевой кухни, для стационарного лагеря устанавливается усиленный закрытый шатёр, внутри которого шеф-повар устанавливает обеденный стол, занимается приготовлением горячего обеда, согласно выбранному меню.

Горячий обед в стационарном лагере подаётся на сервированном обеденном столе к 14:00.

Приготовление еды представителем подразделения питания клуба осуществляется на костре, либо с помощью мобильных газовых конфорочных плит с запасом газа в безопасных газовых баллонах из композитных материалов.

Время подачи завтраков, обедов и ужинов и общего сбора команды к сервированному столу максимально должно совпадать с предлагаемым временем в меню: 9:00 — завтрак, 14:00 — обед, 21:00 — ужин.

В дни радиальных выходов и таёжных путешествий время подачи блюд может быть изменено по общему решению всех участников экспедиции.

Все без исключения участники экспедиции должны соблюдать правило общего сбора к столу.

При опоздании к застолью на завтрак, обед и ужин участникам экспедиции предстоит довольствоваться только холодными закусками и бутербродами.

14:00 Горячий обед (согласно меню).

При задержке вылета с площадки эскадрильи из-за погодных условий, возможна корректировка времени обеда и ужина.

16:00 Свободное время для участников экспедиции, отдых у реки.

Адаптация к горным условиям Приполярного Урала, отдых от перелёта, общение участников экспедиции у костра.

Вечерние индивидуальные дела.

Спутниковая связь с цивилизацией.

21:00 Праздничное застолье.

Горячий изысканный ужин от Шеф-повара.

Общение участников группы.

Обсуждение планируемых будущих маршрутов.

Возможна корректировка маршрутных ниток исходя из текущей погодной ситуации в горах.

23:00 Отбой.

Отдых (по общему желанию команды топится мобильная баня, топливо для бани — прессованные пеллеты, либо топливные брикеты, заранее приобретённые группой и доставленные).

Ночь в горах.

Базовый лагерь на устье реки Тыкотлова у подножия горных хребтов Приполярного Урала.

Расстояние перелёта: 393 км.