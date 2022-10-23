Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
14:00 Размещение на турбазе «Тенгри».
Обед.
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Ознакомление с упряжью.
Навыки верховой езды на учебном кругу.
Ознакомительный радиальный конно-верховой выезд в окрестностях села.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
Ужин.
Завтрак. Подготовка к конному походу.
Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (30 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Обед.
Свободное время.
Размещение на турбазе «Тенгри».
Ужин.
Выезд на маршрут.
Переход через ручей Золотарский ключ (старые золотые прииски) в устье Чёрной речки (30 км).
Стоянка на р. Белая.
Ночевка в палатках.
Переход из устья Чёрной речки через урочище Кухтур, далее большими полянами.
Через «Каменный ключ» на горный массив Большой Шатак (1271 м).
Хребет Баш-тау (20 км).
Ночевка в палатках.
Днёвка.
Ознакомление с горным массивом Большой Шатак: Альпийские луга, вольные табуны лошадей.
Гора является одной из высоких на Южном Урале (1271 м).
Восхождение на гору Б. Шатак представляет большой интерес для наблюдения за сменой растительности в высокогорной части Южного Урала.
Здесь встречаются подсочные сосны, возрастом более 100 лет, а в поясе парковой лиственницы имеются 600-летние экземпляры.
Ночевка в палатках.
Днёвка.
Ознакомление с горным массивом Большой Шатак: Альпийские луга, вольные табуны лошадей.
Гора является одной из высоких на Южном Урале (1271 м).
Восхождение на гору Б. Шатак представляет большой интерес для наблюдения за сменой растительности в высокогорной части Южного Урала.
Здесь встречаются подсочные сосны, возрастом более 100 лет, а в поясе парковой лиственницы имеются 600-летние экземпляры.
Ночевка в палатках.
Спуск с хребта Б. Шатак.
Выход в долину ручья Ирля.
Конно-верховой переход через с. Кага и горы, вдоль границы Башкирского государственного заповедника, до ручья Большой лог (40 км).
Ночевка в палатках.
Днёвка.
Радиальный выезд: ручей Большой Лог (обзор хребтов Башкирского Государственного заповедника) – Ашкаровские горы – стоянка (10 км).
Ночевка в палатках.
Конно-верховое возвращение на турбазу «Тенгри» (15 км).
Обед.
Размещение на турбазе «Тенгри».
Ужин.
Баня.
Завтрак.
Отдых в с. Кага.
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
Пешеходная прогулка на гору Благодать.
Обед.
«За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Отъезд в г. Уфа:
(с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени)
В день отъезда, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21.00
Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени).
Самостоятельный отъезд:
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).
Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и на оборудованных туристских стоянках.
Ночевки в палатках на маршруте.
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь и посуда. Специальное: упряжь для лошадей.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.