В сердце Южного Урала

Путешествия на лошадях - самый экологичный вид туризма. Тур проходит в самом сердце Южного Урала

5
3 отзыва
Путешествия на лошадях – самый экологичный вид туризма. Тур проходит в самом сердце Южного Урала.

Здесь Вы сможете подняться на одну из высочайших гор Башкирии, привыкнуть к журчанию чистейших горных ручьев, и обширным полям, наполненными ароматами разнотравья.

Тур рассчитан как для людей без опыта конно-верховой езды, так и для умелых всадников, сочетая оптимальное количество конно-верховых переходов и дневок с радиальными прогулками. Опытные инструкторы поделятся навыками общения с лошадьми и основами верховой езды.

Для более комфортного прохождения тура на маршруте предусмотрена автомобильная поддержка, перевозящая снаряжение и рюкзаки.
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
В сердце Южного Урала
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Общение с лошадьми
Общение с лошадьми
Ознакомимся с упряжью и получим навыки верховой езды
Удивительный Большой Шатак
Удивительный Большой Шатак
Увидим горный массив Большой Шатак с его альпийскими лугами и вольными табунами лошадей
Единение с природой Южного Урала
Единение с природой Южного Урала
Побываем в труднодоступных уголках природы и насладимся живописной природой Южного Урала
Уральская банька
Уральская банька
По окончании похода попаримся в русской баньке
Чайная церемония
Чайная церемония
Нас ожидает вкусная чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях села

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 04:00 до 06:00 оплачивается отдельно.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка), при оплате доп. ночи трансфер бесплатно.

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

14:00 Размещение на турбазе «Тенгри».

Обед.

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Ознакомление с упряжью.

Навыки верховой езды на учебном кругу.

Ознакомительный радиальный конно-верховой выезд в окрестностях села.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

Ужин.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях селаЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях селаЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях села
2 день

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак. Подготовка к конному походу.

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (30 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Обед.

Свободное время.

Размещение на турбазе «Тенгри».

Ужин.

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день

Переход через ручей Золотарский ключ в устье Чёрной речки

Выезд на маршрут.

Переход через ручей Золотарский ключ (старые золотые прииски) в устье Чёрной речки (30 км).

Стоянка на р. Белая.

Ночевка в палатках.

Переход через ручей Золотарский ключ в устье Чёрной речкиПереход через ручей Золотарский ключ в устье Чёрной речкиПереход через ручей Золотарский ключ в устье Чёрной речки
4 день

Переход из устья Чёрной речки через урочище Кухтур на горный массив Большой Шатак

Переход из устья Чёрной речки через урочище Кухтур, далее большими полянами.

Через «Каменный ключ» на горный массив Большой Шатак (1271 м).

Хребет Баш-тау (20 км).

Ночевка в палатках.

Переход из устья Чёрной речки через урочище Кухтур на горный массив Большой ШатакПереход из устья Чёрной речки через урочище Кухтур на горный массив Большой ШатакПереход из устья Чёрной речки через урочище Кухтур на горный массив Большой Шатак
5 день

Днёвка

Днёвка.

Ознакомление с горным массивом Большой Шатак: Альпийские луга, вольные табуны лошадей.

Гора является одной из высоких на Южном Урале (1271 м).

Восхождение на гору Б. Шатак представляет большой интерес для наблюдения за сменой растительности в высокогорной части Южного Урала.

Здесь встречаются подсочные сосны, возрастом более 100 лет, а в поясе парковой лиственницы имеются 600-летние экземпляры.

Ночевка в палатках.

ДнёвкаДнёвкаДнёвка
6 день

Днёвка

Днёвка.

Ознакомление с горным массивом Большой Шатак: Альпийские луга, вольные табуны лошадей.

Гора является одной из высоких на Южном Урале (1271 м).

Восхождение на гору Б. Шатак представляет большой интерес для наблюдения за сменой растительности в высокогорной части Южного Урала.

Здесь встречаются подсочные сосны, возрастом более 100 лет, а в поясе парковой лиственницы имеются 600-летние экземпляры.

Ночевка в палатках.

ДнёвкаДнёвкаДнёвка
7 день

Спуск с хребта Б. Шатак

Спуск с хребта Б. Шатак.

Выход в долину ручья Ирля.

Конно-верховой переход через с. Кага и горы, вдоль границы Башкирского государственного заповедника, до ручья Большой лог (40 км).

Ночевка в палатках.

Спуск с хребта Б. ШатакСпуск с хребта Б. ШатакСпуск с хребта Б. Шатак
8 день

Ручей Большой Лог - Ашкаровские горы - стоянка

Днёвка.

Радиальный выезд: ручей Большой Лог (обзор хребтов Башкирского Государственного заповедника) – Ашкаровские горы – стоянка (10 км).

Ночевка в палатках.

Ручей Большой Лог - Ашкаровские горы - стоянкаРучей Большой Лог - Ашкаровские горы - стоянкаРучей Большой Лог - Ашкаровские горы - стоянка
9 день

Конно-верховое возвращение на турбазу

Конно-верховое возвращение на турбазу «Тенгри» (15 км).

Обед.

Размещение на турбазе «Тенгри».

Ужин.

Баня.

Конно-верховое возвращение на турбазуКонно-верховое возвращение на турбазуКонно-верховое возвращение на турбазуКонно-верховое возвращение на турбазу
10 день

Пешеходная прогулка на гору Благодать, отъезд

Завтрак.

Отдых в с. Кага.

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Пешеходная прогулка на гору Благодать.

Обед.

«За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Отъезд в г. Уфа:

(с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени)

В день отъезда, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21.00

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и на оборудованных туристских стоянках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей

Ночевки в палатках на маршруте.

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на турбазе «Тенгри» и на оборудованных туристских стоянках
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак -в первый день, ужин- в последний день)
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии и бани (по программе)
  • Внутримаршрутный транспорт (в т. ч. автоподдержка- перевозка снаряжения и рюкзаков туристов)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 400 руб
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 200 руб
  • Индивидуальные трансферы
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь и посуда. Специальное: упряжь для лошадей.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута: один обед в полевых условиях, туристы принимают участие в приготовлении пищи.
Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!
А
28 сен 2022
Отличный тур! Классные гиды! Очень вкусно кормили! Остались очень довольны
Н
24 сен 2022
Организацией тура занимается турфирма "Тенгри". Нас сопровождали гиды Дамир, Диана и водитель Руслан, они оперативно решали все вопросы и всегда шли навстречу.

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