10 день

Пешеходная прогулка на гору Благодать, отъезд

Завтрак.

Отдых в с. Кага.

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Пешеходная прогулка на гору Благодать.

Обед.

«За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Отъезд в г. Уфа:

(с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени)

В день отъезда, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21.00

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).