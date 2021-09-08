Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях села

Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
14:00 Размещение на турбазе «Тенгри».
Обед.
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Ознакомление с упряжью.
Навыки верховой езды на учебном кругу.
Ознакомительный радиальный конно-верховой выезд в окрестностях села.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Ужин.
Завтрак.
Выезд на маршрут.
Переход в устье Чёрной речки (~ 30 км).
Стоянка на р. Белая.
Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.
Конная прогулка из устья Чёрной речки на горный массив Большой Шатак, Хребет Баш-тау. (~ 20 км).
Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Возвращение на турбазу «Тенгри» (~ 13 км).
Размещение на турбазе.
Обед.
Баня по-белому.
Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Ужин.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника Шульган-таш (60 км).
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по стрельбе из лука.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Возвращение на турбазу «Тенгри».
Ужин.
Завтрак.
Отдых в с. Кага.
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
Пешеходная прогулка на гору Благодать (8 км).
Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года – обзор хребта Баштау.
Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
Обед.
«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Отъезд в г. Уфа:
(с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени)
В день отъезда, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21.00
Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени).
Самостоятельный отъезд:
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 16:00 по местному времени).
Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и на оборудованных туристских стоянках в 2-х местных палатках.
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары, можно добавить к кроссовкам краги, чтобы не натирало ноги), хорошо держащиеся на ноге сандалии, весной в качестве обуви лучше взять резиновые сапоги, так как еще грязно.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь и посуда. Специальное: упряжь для лошадей.
Накануне выезда на маршрут туристы пришивают к спальникам(выдаем) простыни, после снимают их.
На маршруте будет автоподдержка, с собой туристы берут легкие рюкзаки. Все сумки со стоянки до стоянки перевозятся на машине.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.