Верхом по Уральским хребтам

В этом туре вас ждет незабываемая красота пейзажей, купание в прохладной реке, уют и тепло костра

5
3 отзыва
В этом туре вас ждет незабываемая красота пейзажей, купание в прохладной реке, уют и тепло костра.

Интересные конно-верховые маршруты проходят сквозь густые заросли тайги Южного Урала, богатой грибами и ягодами, по обширным полянам, наполненным упоительным ароматом разнотравья, через чистейшие горные ручьи и речки.
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Верхом по Уральским хребтам
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», конно-верховой выезд в окрестностях села

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 04:00 до 06:00 оплачивается отдельно.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка), трансфер бесплатно при оплате доп. ночи.

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

14:00 Размещение на турбазе «Тенгри».

Обед.

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Ознакомление с упряжью.

Навыки верховой езды на учебном кругу.

Ознакомительный радиальный конно-верховой выезд в окрестностях села.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Ужин.

2 день

Переход в устье Чёрной речки

Завтрак.

Выезд на маршрут.

Переход в устье Чёрной речки (~ 30 км).

Стоянка на р. Белая.

Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.

3 день

Конная прогулка из устья Чёрной речки на горный массив Большой Шатак

Конная прогулка из устья Чёрной речки на горный массив Большой Шатак, Хребет Баш-тау. (~ 20 км).

Ночевка в палатках, питание в полевых условиях.

4 день

Возвращение на турбазу, баня, музей «Домъ заводского крестьянина 19 века»

Завтрак в полевых условиях.

Возвращение на турбазу «Тенгри» (~ 13 км).

Размещение на турбазе.

Обед.

Баня по-белому.

Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Ужин.

5 день

Башкирский государственный заповедник, заповедник «Шульган-Таш», погружение в этнику

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника Шульган-таш (60 км).

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями.

Фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по стрельбе из лука.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин.

6 день

Пешеходная прогулка на гору Благодать, отъезд

Завтрак.

Отдых в с. Кага.

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Пешеходная прогулка на гору Благодать (8 км).

Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года – обзор хребта Баштау.

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

Обед.

«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Отъезд в г. Уфа:

(с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени)

В день отъезда, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21.00

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 16:00 по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и на оборудованных туристских стоянках в 2-х местных палатках.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на турбазе «Тенгри» и на оборудованных туристских стоянках
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак -в первый день, ужин- в последний день)
  • Аренда снаряжения и лошадей, работа инструкторов
  • Экскурсии (по программе)
  • Внутримаршрутный транспорт (в т. ч. автоподдержка- перевозка снаряжения и рюкзаков туристов)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 400 руб
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 200 руб
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары, можно добавить к кроссовкам краги, чтобы не натирало ноги), хорошо держащиеся на ноге сандалии, весной в качестве обуви лучше взять резиновые сапоги, так как еще грязно.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь и посуда. Специальное: упряжь для лошадей.

Накануне выезда на маршрут туристы пришивают к спальникам(выдаем) простыни, после снимают их.
На маршруте будет автоподдержка, с собой туристы берут легкие рюкзаки. Все сумки со стоянки до стоянки перевозятся на машине.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута: один обед в полевых условиях, туристы принимают участие в приготовлении пищи.
Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
8 сен 2021
Тур очень понравился. Инструктор Елена прекрасно справлялась со своей работой. Администратор Татьяна очень приятная и внимательная, всегда готова помочь. Знакомым порекомендую. Отличное, атмосферное место для любителей активного отдыха, прекрасная природа, домашняя еда, оригинальные уютные домики. По маршруту: было пару дней с длинными дневными переходами, было тяжеловато, 4-5 часов в день вполне достаточно. Ещё, возраст лошадей не молодой, мне показалось что работают на износ, так как подмены нет. Постараюсь приехать сюда ещё.
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!
А
28 сен 2022
Отличный тур! Классные гиды! Очень вкусно кормили! Остались очень довольны

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