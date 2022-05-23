Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур

Весна на Алтае удивительна! Природа оживает, распускаются первые цветы, с гор сходит снег и проявляется первая зелень

5
3 отзыва
Весна на Алтае удивительна! Природа оживает, распускаются первые цветы, с гор сходит снег и проявляется первая зелень.

Май – прекрасное время увидеть Алтай в розовой дымке цветущего маральника на фоне нежной зелени просыпающихся от долгой зимы склонов гор.

Увидим все самые знаковые места Горного Алтая: долину Кызыл-Чин, Телецкое озеро, Каракольскую долину, Чемал и окрестности, перевалы Семинский и Чике-Таман.
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Весенние Символы Алтая. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
17
апр
24
апр
15
мая

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • комфортный отдых – увидим самые красивые места Горного Алтая всего за неделю, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях и передвигаясь на автомобиле;
  • познавательные экскурсии – услышим много увлекательного о культуре, природе и населении древнего Алтая;
  • разнообразная программа –  узнаем в чем тайна алтайского марала, почему горный мед считается самым лучшим, своими руками изготовим аутентичный сувенир, попробуем себя в сыроварении и побываем в настоящих карстовых пещерах.

Программа тура по дням

1 день
Музей им. Анохина и этно-галерея &quot;Юрта&quot;

Сбор группы на туркомплексе «Таежник».

Для туристов, приезжающих утром из Горно-Алтайска и Новосибирска, завтрак в кафе туркомплекса.

Заселение в номера после 14:00, согласно выбранной категории размещения.

Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.

Обед в кафе на туркомплексе «Таежник».

Экскурсия в музей им. Анохина и центр ремесел «Энчи».

Главный национальный музей им. А. В. Анохина расположен в столице Республики Алтай – городе Горно-Алтайске.

В музее собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.

Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.

В завершении экскурсии вас ждет этно-галерея "Юрта".

Войлочный мастер-класс.

Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.

В этно-галереи можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.

Ужин в кафе на территории тур.комплекса "Таежник".

Протяженность: на авто – 66 км.

Музей им. Анохина и этно-галерея &quot;Юрта&quot;Музей им. Анохина и этно-галерея &quot;Юрта&quot;Музей им. Анохина и этно-галерея &quot;Юрта&quot;Музей им. Анохина и этно-галерея &quot;Юрта&quot;Музей им. Анохина и этно-галерея &quot;Юрта&quot;Музей им. Анохина и этно-галерея &quot;Юрта&quot;
2 день
Экскурсия «Были и Легенды Чуйского тракта»

Завтрак в кафе на территории туркомплекса «Таёжник».

Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию. Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Вы познакомитесь со знаковыми природными, рукотворными и историческими объектами Чуйского тракта. 

Узнаете об истории строительства дороги, вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии Юнеско, увидите гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладитесь великолепием Каракольской долины, посетите памятник алтайскому суслику, ощутите захватывающие эмоции подъема по серпантину перевала Чике-Таман, увидите место слияния рек Чуя и Катунь, узнаете насколько может быть бирюзовой вода в главной реке Горного Алтая.

Обед в придорожном кафе.

Также гостей ждет встреча с древней историей в ур. Калбак-Таш.

Заканчивается полный впечатлений день в туркомплексе «Кочевник», размещение.

Ужин в кафе на территории туркомплекса «Кочевник».

Протяженность: на авто – 340 км, пешком – 4 км.

Экскурсия «Были и Легенды Чуйского тракта»Экскурсия «Были и Легенды Чуйского тракта»Экскурсия «Были и Легенды Чуйского тракта»
3 день
Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»

Завтрак в кафе туркомплекса "Кочевник".

В первой половине дня путешественников ждет путешествие в ур. Кызыл-Чин, именуемое среди туристов "Марсом" из-за цвета гор, окружающих урочище и берега речушки с одноименным названием.

Прогулка по иной планете останется в памяти гостей туристов надолго.

По дороге на Марс путников ждет встреча с величественным Северо-Чуйским хребтом и фотосессия на его фоне.

Переезд до с.Чаган-Узун, пересадка на автомобили высокой проходимости, заброска в Кызыл-Чин, посещение "Марсовое поле - 1".

Возвращаясь назад гости региона посетят уникальное место – "Гейзерное" озеро.

Обед в кафе.

После обеда группа выдвигается обратно, на туркомплекс “Таежник”.

Санитарная остановка на Семинском перевале.

Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.

Протяженность: на авто – 500 км, пешком – 3 км.

Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»Экскурсия «Марсианские хроники Алтайских гор»
4 день
Камышлинский водопад и сырный мастер-класс

Завтрак в кафе на туркомплексе «Таежник».

В этот день туристы совершат водомоторную экскурсию на рафтах через Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды.

Мото-рафтинг не оставит равнодушным никого из участников!

После прогулки гости Алтая посетят сырный мастер-класс в деревне Берендеевка, где не только узнают, как готовится сыр, но и отведают его.

Обед в кафе на территории этно-отеля «Берендеевка».

Ужин в кафе на туркомплексе «Таежник».

Протяженность: на авто – 60 км, пешком – 4 км.

Камышлинский водопад и сырный мастер-классКамышлинский водопад и сырный мастер-классКамышлинский водопад и сырный мастер-класс
5 день
Экскурсия “Пять чудес Телецкого озера”

Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.

Во время этой экскурсии вы увидите своими глазами пять удивительных чудес Телецкого озера.

Пять живописных водопадов – Киште (8 м), Корбу (12,8 м), Аю-Кечпес (80 м), Чодор (8 м) и Эстюбэ (8 м).

Эта программа для тех, кто хочет выйти за рамки классической экскурсии до водопада Корбу, для тех, кто хочет увидеть и узнать как можно больше о Телецком озере и его достопримечательностях.

Во время экскурсии наши экскурсоводы предоставят вам интересную информацию о Телецком озере, сведения о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, прогулка не обойдется без легенд и загадочных историй, которыми окутано Телецкое озеро.

Экскурсия на моторном катере.

Обед в кафе у водопада Корбу.

Возвращение на т/к Таежник.

Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.

Протяженность: на авто – 400 км, катер – 40 км.пешком – 1 км.

Экскурсия “Пять чудес Телецкого озера”Экскурсия “Пять чудес Телецкого озера”Экскурсия “Пять чудес Телецкого озера”Экскурсия “Пять чудес Телецкого озера”
6 день
Символы Алтая

Сегодня вас ждет увлекательная поездка, маршрут которой включает посещение мараловодческого хозяйства, пасеки, Тавдинских пещер и ГЛК Манжерок.

Один из символов Алтая – марал, разновидность оленя с рогами, дающими множество отростков.

Именно на Алтае сосредоточена основная часть мараловодческих хозяйств.

Эти животные удивительно красивы, но разводят их не из-за внешнего вида, а благодаря тому, что они являются источником ценного сырья – пантов, молодых рогов, которые широко применяются в оздоровительных целях.

Подробнее о маралах и о процессе заготовки рогов вам расскажут сотрудники хозяйства «Карым».

Мед – это еще одна визитная карточка алтайских гор. 

Именно сладкий цветочный нектар, полученный из пыльцы высокогорных трав, особенно ценится любителями этого лакомства.

Меду издавна приписывают море целебных свойств.

Удивительно, но мед может храниться сотни лет, не портясь – тому подтверждение находки, сделанные на местах древних поселений.

Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.

Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.

Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры. 

Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.

Большая часть из них легко доступны.

Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.

Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.

 Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:

  • узкий проход, протяженность 12 м;
  • подъем по козьей тропе.

Обед в кафе.

После обеда экскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.

Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от одноименного села, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.

Затем на гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.

Ужин в кафе на туркомплексе «Таежник».

В этот день есть возможность приобрести дополнительную экскурсию: Прогулка на лошадях – 1 час;

Внимание! Необходимо минимум за одни сутки сообщить гиду о желании, приобрести дополнительную экскурсию. Основной гид в данном случае не сопровождает гостей, а передает их в надежные руки своих коллег.

Протяженность: на авто – 150 км, пешком – 4 км.

Символы АлтаяСимволы АлтаяСимволы АлтаяСимволы АлтаяСимволы Алтая
7 день
Отъезд

Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.

Выезд согласно выбранного варианта доставки.

В аэропорт г. Горно-Алтайска к рейсу самолета.

Обед в стоимость не входит.

Проживание

Тур предусматривает размещение в благоустроенных номерах категории «Стандарт+» и «Студия» на туркомплексе «Таежник», а также ночевку на туркомплексе «Кочевник» (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера:

 «Стандарт»«Стандарт плюс»«Студия» (кроме заездов 15.05, 24.04)
Двухместное размещение62 500 руб.65 500 руб.73 000 руб.
Доплата за одноместное размещение24 500 руб.18 500 руб.24 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Трехразовое питание в кафе
  • Перевозки согласно программе тура
  • Оплата проживания в туркомплексах «Таежник» и «Кочевник»
  • Аренда катера
  • Работа инструкторов
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов в соответствии с программой тура
  • Страховка ОСАО «Росгосстрах»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер к месту начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Страховка от клеща
  • Дополнительные экскурсии и развлечения: конная экскурсия 1 час – 2 500 руб. /чел.
  • Конная экскурсия 1 час – 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
с. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
  2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
  3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
  4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
  5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Майки или футболки – 2-3 шт. (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
  9. Средства личной гигиены.
  10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
  11. Фотоаппарат и/или видеокамера, с запасом флэшек и зарядным усройством.
  12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией – одежда под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Требования к подготовке участников тура

Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.

Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).

Входит ли доставка к месту начала тура в стоимость?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Рекомендуем оформить страховку от клеща.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Особенности маршрута
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в подарок!
  • Маршрут подойдет для всех желающих;
  • программа тура может меняться по дням, но все экскурсии состоятся.
  • На туре работают 1-2 экскурсовода;
  • Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности);
  • В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах»
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 мая 2022
Все прошло отлично, нареканий нет.
А
25 мая 2022
Всё прошло интересно и познавательно. Спасибо гиду Сергею за интересные рассказы и чёткую организацию
О
7 мая 2022
Поездка прошла отлично! Порадовали и сама организация тура, и работа гида, и проживание-питание.

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