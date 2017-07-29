7:00 Выезд группы из Перми.
19:00 Ориентировочное время прибытия группы в район д. Карталы.
Разбиваем лагерь и готовим ужин.
Собираем катамараны.
Отдыхаем после долгой дороги.
8:00 – 9:00 Завтрак.
9:00 – 10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
10:00 – 14:00 Сплав по реке Большой Инзер.
Осмотр гор: Багайкина 662 м, Рыбаковы 560 м и Ерматау 683,1 м.
По возможности и при наличии свободного времени – восхождение на прибрежные горы.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 – 19:00 Продолжение сплава по реке Большой Инзер.
С 19:00 Разбивка лагеря.
Ужин.
Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).
Сплав 35 км.
8:00 – 9:00 Завтрак.
9:00 – 10:00 Сбор лагеря, погрузка катамаранов.
10:00 – 18:00 Продолжение сплава.
Осмотр и прохождение порога Сарышта 3-ей категории сложности.
Осмотр горы Салдыс 616 м.
В течении дня обед.
Осмотр гор Яшуксулук 525 м и Тылумбуй 450,6 м.
По возможности и при наличии свободного времени – восхождение на прибрежные горы.
С 19:00 Разбивка лагеря.
Ужин.
Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).
Сплав 45 км.
7:00 – 8:00 Завтрак.
8:00 – 10:00 Сбор лагеря и катамаранов.
10:00 – 16:00 Продолжение сплава до села Инзер.
В течении дня обед.
19:00 Прибытие.
Разбор снаряжения, погрузка вещей в автобус.
Ужин.
21:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.
Сплав 30 км.
9:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. – 10 710 руб.
Скидка предоставляется пассажирам с местами на последнем ряду с неоткидными спинками сидений – 500 руб. /чел.
Документы:
Двухместная палатка на одного человека – 500 р/чел.
Трехместная палатка на двоих (за 1 место) – 300 р/чел.
Четырехместная палатка на троих (за 1 место) – 250 р/чел.
Питание сытное и разнообразное: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Один из вариантов меню на день:
* Меню может незначительно изменяться. Приёмы пищи могут меняться местами в связи с объективными факторами во время прохождения маршрута
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания. Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Длина автобусной части составит 1480 км, а длина водной части – 140 км.