19:00 Выезд группы из Перми.
7:00 Прибытие группы в село Искушта.
7:00 – 10:00 Завтрак, сбор снаряжения, комплектование катамаранов, инструктаж по технике безопасности, разбор основных правил прохождения порогов.
10:00 – 13:00 Начало сплава по Лемезе.
Прохождение Шивера №1.
Пороги "Красный камень" и "Черная речка".
Разбитие лагеря в районе порога Черная речка или ниже.
13:00 – 15:00 Разбивка лагеря, обед, разгрузка катамаранов.
15:00 – 19:00 Катание на пороге, отрабатывание техник водного туризма.
С 19:00 ужин, ночевка в палатках, вечер знакомств.
Дневка на пороге "Черная речка".
Весь день катаемся на пороге!
Катаемся, получаем адреналин, снимаем видео и фото наших прохождений.
Делаем туристическую баню.
8:00 Подъем.
8:30 – 9:30 Завтрак.
9:30 – 11:00 Сбор лагеря, погрузка на катамараны.
11:00 – 18:00 Сплав по Лемезе.
На пути Шивера №2 В течении дня обед и экскурсия на водопад Атыш.
С 18:00 разбивка лагеря, ужин, ночевка в палатках.
По желанию и возможности – туристическая баня.
8:00 Подъем.
8:30 – 9:30 Завтрак.
9:30 – 11:00 Сбор лагеря, погрузка на катамараны.
11:00 – 13:00 Сплав до села Верхние Лемезы.
13:00 –15:00 Сбор катамаранов.
Обед.
15:00 Отправление в Пермь.
Ориентировочное прибытие группы в Пермь 1 мая 24:00 – 2 мая 2:00.
Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. – 12 500 руб.
Скидка предоставляется пассажирам с местами на последнем ряду с неоткидными спинками сидений – 500 руб. /чел.
Документы:
Двухместная палатка на одного человека – 500 р/чел.
Трехместная палатка на двоих (за 1 место) – 300 р/чел.
Четырехместная палатка на троих (за 1 место) – 250 р/чел.
Питание сытное и разнообразное: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Один из вариантов меню на день:
* Меню может незначительно изменяться. Приёмы пищи могут меняться местами в связи с объективными факторами во время прохождения маршрута
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания. Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.