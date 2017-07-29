Весенний сплав по реке Лемеза

Река Лемеза по праву считается одной из самых красивых рек Южного Урала

5
3 отзыва
Программа по дням
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Река Лемеза по праву считается одной из самых красивых рек Южного Урала.

При сравнительно малой протяженности (менее 120 км) и летней маловодности русла, Лемеза по весне становится интересным испытанием даже опытному воднику. На этой горной реке два порога – Красный камень и Черная речка, сплавиться по которым нелегко.

После порогов берега Лемезы изобилуют живописными утесами и пещерами, а затем водникам встречается основная туристическая достопримечательность реки – водопад Атыш.

Если вы хотите увидеть невероятную красоту башкирской природы и проверить себя на прочность, то этот тур точно для вас!
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Весенний сплав по реке Лемеза
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

«Курс молодого бойца»
«Курс молодого бойца»
Вас ждет отрабатывание техник водного туризма и прохождение порога 3-ей категории сложности
Единение с природой
Единение с природой
Ночевки в палатках, туристическая баня и теплые беседы у костра
Водопад Атыш
Водопад Атыш
Вы увидите один из красивейших водопадов Башкирии, который несомненное является изюминкой этого тура

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пермь. Выезд на маршрут

19:00 Выезд группы из Перми.

2 день

Начало сплава по Лемезе. Пороги "Красный камень" и "Черная речка"

7:00 Прибытие группы в село Искушта.

7:00 – 10:00 Завтрак, сбор снаряжения, комплектование катамаранов, инструктаж по технике безопасности, разбор основных правил прохождения порогов.

10:00 – 13:00 Начало сплава по Лемезе.

Прохождение Шивера №1.

Пороги "Красный камень" и "Черная речка".

Разбитие лагеря в районе порога Черная речка или ниже.

13:00 – 15:00 Разбивка лагеря, обед, разгрузка катамаранов.

15:00 – 19:00 Катание на пороге, отрабатывание техник водного туризма.

С 19:00 ужин, ночевка в палатках, вечер знакомств.

Начало сплава по Лемезе. Пороги "Красный камень" и "Черная речка"Начало сплава по Лемезе. Пороги "Красный камень" и "Черная речка"Начало сплава по Лемезе. Пороги "Красный камень" и "Черная речка"Начало сплава по Лемезе. Пороги "Красный камень" и "Черная речка"
3 день

Дневка на пороге «Черная речка»

Дневка на пороге "Черная речка".

Весь день катаемся на пороге!

Катаемся, получаем адреналин, снимаем видео и фото наших прохождений.

Делаем туристическую баню.

Дневка на пороге «Черная речка»Дневка на пороге «Черная речка»Дневка на пороге «Черная речка»
4 день

Продолжение сплава и экскурсия на водопад Атыш

8:00 Подъем.

8:30 – 9:30 Завтрак.

9:30 – 11:00 Сбор лагеря, погрузка на катамараны.

11:00 – 18:00 Сплав по Лемезе.

На пути Шивера №2 В течении дня обед и экскурсия на водопад Атыш.

С 18:00 разбивка лагеря, ужин, ночевка в палатках.

По желанию и возможности – туристическая баня.

Продолжение сплава и экскурсия на водопад АтышПродолжение сплава и экскурсия на водопад АтышПродолжение сплава и экскурсия на водопад Атыш
5 день

Завершение сплава и возвращение домой

8:00 Подъем.

8:30 – 9:30 Завтрак.

9:30 – 11:00 Сбор лагеря, погрузка на катамараны.

11:00 – 13:00 Сплав до села Верхние Лемезы.

13:00 –15:00 Сбор катамаранов.

Обед.

15:00 Отправление в Пермь.

Ориентировочное прибытие группы в Пермь 1 мая 24:00 – 2 мая 2:00.

Завершение сплава и возвращение домойЗавершение сплава и возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках по пути следования.

Стоимость тура на 1 чел. – 12 500 руб.

Скидка предоставляется пассажирам с местами на последнем ряду с неоткидными спинками сидений – 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Отличное трехразовое питание
  • Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
  • Экскурсии по программе
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
  • Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, спальник с подголовником t -5°С и доп. спальник на палатку, страховочный жилет*, каска)
  • Организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности)
  • Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
  • Походный туалет (один или несколько)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Туристическая страховка (страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей) – 650 р/чел.
  • Аренда палатки
  • Гидрокостюм (верх, низ, тапки, перчатки) – обязательно
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
  2. К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах)
  3. Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы).
  4. Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
  5. Сменку одежды, белья, носков, обуви.
  6. От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  7. Защита от дождя (как вариант П/Э накидка – китайский дождевик).
  8. Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный").
  9. Иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке.
  10. Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
  11. Перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
  12. Налобный фонарь с запасными батарейками.
  13. Бутылку 1,5 л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  14. Хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
  15. Повербанк для зарядки своих гаджетов.
  16. Для сна в спальниках – нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки.
  17. Личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.

Документы:

  1. Паспорт – тот, на который куплен билет.
  2. Полис ОМС – обязательно!
  3. Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
Какова стоимость аренды палатки?

Двухместная палатка на одного человека – 500 р/чел.

Трехместная палатка на двоих (за 1 место) – 300 р/чел.

Четырехместная палатка на троих (за 1 место) – 250 р/чел.

Какое питание на маршруте?

Питание сытное и разнообразное: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.

Один из вариантов меню на день:

  • завтрак – омлет с ветчиной и помидорами, бутерброды с сыром, ветчиной и огурцом;
  • обед – сырный суп, салат из огурцов с помидорами и зеленью;
  • ужин – гречка походная с тушенкой, салат фасолька.

* Меню может незначительно изменяться. Приёмы пищи могут меняться местами в связи с объективными факторами во время прохождения маршрута

Как обеспечивается безопасность на маршруте?
  1. Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
  2. Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
  3. Наличие раций (у инструкторов).
  4. Регистрация группы в МЧС.
Чем предстоит заниматься в лагере?

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!

Почему выдаются страховочные жилеты, а не спасательные?

Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания. Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
29 июля 2017
Конный поход на Алтай 24 июля. Очень понравилось! Собралась дружная душевная компания. Впечатлили очень красивые пейзажи. Лошади очень спокойные, хорошо выезжены под туристов. Выносливы. Местный инструктор оказался душевным человеком, вечером у костра рассказывал много интересных историй. На маршруте на 3 день была банька. Автобус тоже комфортный. Сиденья удобные, кондиционер. Очень понравились базы, на которых жили в первый и последний день. Беседки, хорошие бани с отдельными парилками. довольно комфортные туалетные комнаты с раковинами, где можно было умыться. В последний день на базе была даже душевая кабинка. Ровный газон вдоль берега Катуни, на котором поставили палатки. Можно было за доп. плату заказать домик.
Р
27 фев 2018
Огромное спасибо,"Компас", за прекрасную организацию тура "Гора Уван 23-24.02.18г." В горы поднималась впервые. Когда увидела Уван вдали подумала, что никогда не поднимусь туда. Благодаря опытному инструктору Сергею я сделала это! Его советы по правильному дыханию, скорости восхождения и восстановлению сил запомню навсегда. Да и повар он замечательный, попадала и раньше в поездки с ним. Отдельное спасибо водителю Сергею, долгий путь пролетел незаметно, а на обратном пути только любовались красотами нашей природы.
Н
11 фев 2018
Вчера вернулась из поездки на Полюд. С Золотым компасом ездила впервые, все очень понравилось! Отличная организация, интересная путевая экскурсия, интересная экскурсия в музее заповедника "Вишерский, вкусный и сытный обед, приготовленный самим Алексеем Зотиковым! Проезжая Соликамск, из окна автобуса видела красивые храмы, захотелось побывать. Раньше была экскурсия Чердынь - Ныроб - Соликамск. Сейчас что-то нет. Может вы попробуете организовать? Меня запишите первой!

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