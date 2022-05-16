Главное преимущество путешествия на Алтай в это время года – цветение маральника, из-за чего горы окутывает красивый фиолетовый покров. Для размещения участников тура подготовлены турбазы с потрясающим расположением: в месте силы, в цветущей горной долине и в точке слияния рек Чибита и Чуи. Это отдаленные районы Республики Алтай, находящиеся на большом расстоянии от мест больших скоплений людей, рядом с горными вершинами и реками.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Республикой Алтай. Место силы – природный парк «Уч Энмек»

06:30 Встреча группы в г. Новосибирск в аэропорту Толмачево и на ж/д вокзале по адресу Вокзальная магистраль-1, парковка перед «Маринс парк отель». 09:00 и 13:30 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска. 10:00 Встреча группы в г. Барнаул, парковка перед ГК «Облепиха» (40 мин. езды от аэропорта). 12:30 Встреча группы в г. Бийск, адрес: ул. Коммунарский переулок-15 А. Сегодня Вас ждет путешествие по автодороге Чуйский тракт (внесена в список 10-ти самых красивых дорог мира). Вы увидите самые развитые и инфраструктурные районы Алтая – Майминский и Чемальский. Далее мы заберемся на Семинский перевал – самый высокий авто-перевал на нашем маршруте. Там мы полюбуемся на гору Сарлык, прогуляемся по сувенирному рынку и отправимся на обзорную экскурсию по сакральной Каракольской долине – природному парку «Уч Энмек». Это уникальное место с большим количеством археологических артефактов и строений, которое открыло еще не все свои тайны человечеству. Вечером – дегустация национальной еды в аиле, знакомство с национальным аилом. Протяженность: на авто – 620 км от Новосибирска, 420 км от Барнаула, 200 км от Горно-Алтайска, пешком – 2,5 км.

Питание включено: ужин – дегустация национальной еды.

2 день Достопримечательности Чуйского тракта

Завтрак. Утром мы вернемся на Чуйский тракт, чтобы продолжить путешествие по его наиболее красивой и интересной части. Первым интересным объектом на нашем пути будет перевал Чике-Таман. Дорога, проходящая по нему, является памятников архитектуры дорожного строительства. Вы посчитаете крутые витки серпантина при подъеме и вскоре окажетесь на прекрасной смотровой площадке, откуда как на ладони видна долина и фрагменты старой опасной дороги. Далее нас ждет фото-охота за лучшими кадрами цветущих гор в поселке Купчегень и на всем протяжении Большого Яломана. Далее, мы отправимся в поселок Иня, где увидим Цаплинский мост и Иньские балбалы. Затем вы увидите визитную карточку Алтая и место силы – слияние двух великих рек Катуни и Чуи. После непродолжительного переезда вы окажетесь в картинной галереи древних – святилище Калбак-Таш, где сохранилось свыше 7000 наскальных изображений и фрагментов, включая руническое письмо, от эпохи неолита до наших дней. Далее, прогулка по фрагменту древней разрушенной дороги и осмотр водопада Ширлак. Заселение на турбазу по 2 человека в номер. Обучение игре на комусе, под руководством опытного инструктора (не обязательный элемент программы, уточнять о наличии). Ужин. Баня. Протяженность: на авто – 160 км, пешком – 4 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

3 день Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Перевал Кату-Ярык и река Чулышман

После завтрака мы снова отправляемся исследовать Алтай. Теперь мы уходим на восток в сторону Тывы и Хакассии к величественному Алтайскому заповеднику. Утром мы увидим знаменитые Красные ворота – узкое ущелье между скал красного цвета, неподалеку отсюда находится месторождение ртути, поэтому в каменных породах много киновари, что придает им красный цвет. Далее мы заберемся повыше, отсюда начинается озерная зона Улаганского района, здесь их более 3000. Мы увидим большое мертвое озеро Чейбек-Кель, озеро Узун-Кель, великолепное озеро Киделю и ярко-зеленое Уч-Кель. После пересечения поселка Балыктуюль вы увидите крупнейшие курганы Алтая – Пазырыкские, здесь хоронили мумифицированные тела вождей, воинов, шаманов и их приближенных. Это место пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому, согласно древним легендам, сюда могли прийти только избранные. По оценкам ученых, возраст некоторых курганов более 2600 лет. Именно здесь был найден древнейший ворсовый ковер в мире, колесница и множество других находок, которые сейчас хранятся в Эрмитаже. Далее нас ждет небольшой переезд, и перед Вами откроется самый красивый и величественный вид всего путешествия – вид с перевала Кату-Ярык на долину реки Чулышман. Стоя на краю отвесной пропасти глубиной почти в 1 км вы ощутите всю мощь и красоту природы этой земли. Прогулки по перевалу и обратное возвращение на турбазу. Протяженность: на авто – 200 км, пешком – 4 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс

После завтрака мы отправимся на прогулку по волшебному лесу к невероятно красивому озеру – Потаенному, в народе названному гейзерным. За счет бьющих на его дне источников, которые поднимают на поверхность голубой ил, озеро выглядит очень впечатляюще. Это привлекательный объект для фотосьемки. Далее наш экипаж отправится в сторону белоснежных вершин Северо-Чуйского хребта. Здесь Вас ждут эпические фотографии, достойные журнала National Geographic. После мы отправимся к знаменитому Алтайскому Марсу. Из-за необычного цвета глинистых пород поверхность гор имеет желто-красно-оранжево-фиолетовые цвета, что делает пейзажи неземными, похожими на земли красной планеты. Там мы совершим прогулку и сделаем много отличных кадров. Далее набираем полные бутылки полезной минеральной водой Чаган-Узунского источника и едем в поселок Кош-Агач. Здесь уже дуют ветры Монголии, совсем другая культура и совершенно другие пейзажи. Вы полюбуетесь на панорамы Чуйской степи, снежные вершины Южно-Чуйского хребта, хребта Сайлюгем и хребта Чихачева. Прогулка по рынку казахских и монгольских товаров «Рахат», где можно по минимальной цене приобрести изделия из шерсти верблюда и яка, купить унты, ковры, азиатские пиалы для чая и различные сувениры. Протяженность: на авто – 120 км, пешком – 6 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

5 день Рафтинг по реке Катунь. Камышлинский водопад. Остров Патмос и Чемальская ГЭС

Сегодня вы совершите переезд от поселка Чибит до Чемальского района Алтая. Там Вас ожидает моторафтинг или рафтинг по реке Катунь (поездка абсолютно безопасна, подходит для участников любого возраста, лодкой будет управлять опытный инструктор). Далее вы увидите самое популярное место Алтая – остров Патмос (монастырь на острове прямо посреди горной реки). Там вы прогуляетесь по подвесному мосту, полюбуетесь на вырезанный в скале образ Мадонны. Затем по «козьей» тропе вы попадете на слияние двух горных рек – Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен) и оттуда выйдете к Чемальской Гэс. Вечером – заселение на турбазу, которая находится в очень красивом месте на берегу горной реки. Ужин. Протяженность: на авто – 300 км, пешком – 3 км, на лодке – 10 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

6 день Конная прогулка по Еландинскому перевалу

Осмотр бушующей в глубоком каньоне реки Катунь, самого глубокого и узкого места реки. Для желающих возможна организация конной прогулки на 4 часа (за доп. плату) на вершину перевала, откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Для тех, кто не хочет ехать верхом на конях, будет предложена автомобильная прогулка по долине Сартакпая. Вечером – большой прощальный костер и праздничный ужин. Протяженность: на авто – 40 км, пешком – 3 км, на лодшадях – 12 км.

Питание включено: завтрак, ужин.

7 день Поселок мастеров Аскат. Пещеры древних людей. Пасека