Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней

Главное преимущество путешествия на Алтай в это время года - цветение маральника, из-за чего горы окутывает красивый

4.7
3 отзыва

Главное преимущество путешествия на Алтай в это время года – цветение маральника, из-за чего горы окутывает красивый фиолетовый покров.

Для размещения участников тура подготовлены турбазы с потрясающим расположением: в месте силы, в цветущей горной долине и в точке слияния рек Чибита и Чуи.

Это отдаленные районы Республики Алтай, находящиеся на большом расстоянии от мест больших скоплений людей, рядом с горными вершинами и реками.

Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Республикой Алтай. Место силы – природный парк «Уч Энмек»

06:30 Встреча группы в г. Новосибирск в аэропорту Толмачево и на ж/д вокзале по адресу Вокзальная магистраль-1, парковка перед «Маринс парк отель».

09:00 и 13:30 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска.

10:00 Встреча группы в г. Барнаул, парковка перед ГК «Облепиха» (40 мин. езды от аэропорта).

12:30 Встреча группы в г. Бийск, адрес: ул. Коммунарский переулок-15 А.

Сегодня Вас ждет путешествие по автодороге Чуйский тракт (внесена в список 10-ти самых красивых дорог мира). Вы увидите самые развитые и инфраструктурные районы Алтая – Майминский и Чемальский.

Далее мы заберемся на Семинский перевал – самый высокий авто-перевал на нашем маршруте. Там мы полюбуемся на гору Сарлык, прогуляемся по сувенирному рынку и отправимся на обзорную экскурсию по сакральной Каракольской долинеприродному парку «Уч Энмек». Это уникальное место с большим количеством археологических артефактов и строений, которое открыло еще не все свои тайны человечеству.

Вечером – дегустация национальной еды в аиле, знакомство с национальным аилом.

Протяженность: на авто – 620 км от Новосибирска, 420 км от Барнаула, 200 км от Горно-Алтайска, пешком – 2,5 км.
Питание включено: ужин – дегустация национальной еды.

2 день
Достопримечательности Чуйского тракта

Завтрак.

Утром мы вернемся на Чуйский тракт, чтобы продолжить путешествие по его наиболее красивой и интересной части.

Первым интересным объектом на нашем пути будет перевал Чике-Таман.

Дорога, проходящая по нему, является памятников архитектуры дорожного строительства.

Вы посчитаете крутые витки серпантина при подъеме и вскоре окажетесь на прекрасной смотровой площадке, откуда как на ладони видна долина и фрагменты старой опасной дороги.

Далее нас ждет фото-охота за лучшими кадрами цветущих гор в поселке Купчегень и на всем протяжении Большого Яломана.

Далее, мы отправимся в поселок Иня, где увидим Цаплинский мост и Иньские балбалы.

Затем вы увидите визитную карточку Алтая и место силы – слияние двух великих рек Катуни и Чуи.

После непродолжительного переезда вы окажетесь в картинной галереи древних – святилище Калбак-Таш, где сохранилось свыше 7000 наскальных изображений и фрагментов, включая руническое письмо, от эпохи неолита до наших дней.

Далее, прогулка по фрагменту древней разрушенной дороги и осмотр водопада Ширлак.

Заселение на турбазу по 2 человека в номер.

Обучение игре на комусе, под руководством опытного инструктора (не обязательный элемент программы, уточнять о наличии).

Ужин.

Баня.

Протяженность: на авто – 160 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

3 день
Долина тысячи озер. Пазырыкские курганы. Перевал Кату-Ярык и река Чулышман

После завтрака мы снова отправляемся исследовать Алтай.

Теперь мы уходим на восток в сторону Тывы и Хакассии к величественному Алтайскому заповеднику.

Утром мы увидим знаменитые Красные ворота – узкое ущелье между скал красного цвета, неподалеку отсюда находится месторождение ртути, поэтому в каменных породах много киновари, что придает им красный цвет.

Далее мы заберемся повыше, отсюда начинается озерная зона Улаганского района, здесь их более 3000. Мы увидим большое мертвое озеро Чейбек-Кель, озеро Узун-Кель, великолепное озеро Киделю и ярко-зеленое Уч-Кель.

После пересечения поселка Балыктуюль вы увидите крупнейшие курганы Алтая – Пазырыкские, здесь хоронили мумифицированные тела вождей, воинов, шаманов и их приближенных.

Это место пропитано мощнейшей энергией Земли, поэтому, согласно древним легендам, сюда могли прийти только избранные.

По оценкам ученых, возраст некоторых курганов более 2600 лет.

Именно здесь был найден древнейший ворсовый ковер в мире, колесница и множество других находок, которые сейчас хранятся в Эрмитаже.

Далее нас ждет небольшой переезд, и перед Вами откроется самый красивый и величественный вид всего путешествия – вид с перевала Кату-Ярык на долину реки Чулышман.

Стоя на краю отвесной пропасти глубиной почти в 1 км вы ощутите всю мощь и красоту природы этой земли.

Прогулки по перевалу и обратное возвращение на турбазу.

Протяженность: на авто – 200 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

4 день
Гейзеровое озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс

После завтрака мы отправимся на прогулку по волшебному лесу к невероятно красивому озеру – Потаенному, в народе названному гейзерным.

За счет бьющих на его дне источников, которые поднимают на поверхность голубой ил, озеро выглядит очень впечатляюще.

Это привлекательный объект для фотосьемки.

Далее наш экипаж отправится в сторону белоснежных вершин Северо-Чуйского хребта. 

Здесь Вас ждут эпические фотографии, достойные журнала National Geographic.

После мы отправимся к знаменитому Алтайскому Марсу.

Из-за необычного цвета глинистых пород поверхность гор имеет желто-красно-оранжево-фиолетовые цвета, что делает пейзажи неземными, похожими на земли красной планеты.

Там мы совершим прогулку и сделаем много отличных кадров.

Далее набираем полные бутылки полезной минеральной водой Чаган-Узунского источника и едем в поселок Кош-Агач.

Здесь уже дуют ветры Монголии, совсем другая культура и совершенно другие пейзажи.

Вы полюбуетесь на панорамы Чуйской степи, снежные вершины Южно-Чуйского хребта, хребта Сайлюгем и хребта Чихачева.

Прогулка по рынку казахских и монгольских товаров «Рахат», где можно по минимальной цене приобрести изделия из шерсти верблюда и яка, купить унты, ковры, азиатские пиалы для чая и различные сувениры.

Протяженность: на авто – 120 км, пешком – 6 км.
Питание включено: завтрак, ужин.

5 день
Рафтинг по реке Катунь. Камышлинский водопад. Остров Патмос и Чемальская ГЭС

Сегодня вы совершите переезд от поселка Чибит до Чемальского района Алтая.

Там Вас ожидает моторафтинг или рафтинг по реке Катунь (поездка абсолютно безопасна, подходит для участников любого возраста, лодкой будет управлять опытный инструктор).

Далее вы увидите самое популярное место Алтая – остров Патмос (монастырь на острове прямо посреди горной реки).

Там вы прогуляетесь по подвесному мосту, полюбуетесь на вырезанный в скале образ Мадонны.

Затем по «козьей» тропе вы попадете на слияние двух горных рек – Чемала и Катуни (цвет воды в реках различен) и оттуда выйдете к Чемальской Гэс.

Вечером – заселение на турбазу, которая находится в очень красивом месте на берегу горной реки.

Ужин.

Протяженность: на авто – 300 км, пешком – 3 км, на лодке – 10 км. 
Питание включено: завтрак, ужин.

6 день
Конная прогулка по Еландинскому перевалу

Осмотр бушующей в глубоком каньоне реки Катунь, самого глубокого и узкого места реки.

Для желающих возможна организация конной прогулки на 4 часа (за доп. плату) на вершину перевала, откуда открывается потрясающий вид на окрестности.

Для тех, кто не хочет ехать верхом на конях, будет предложена автомобильная прогулка по долине Сартакпая.

Вечером – большой прощальный костер и праздничный ужин.

Протяженность: на авто – 40 км, пешком – 3 км, на лодшадях – 12 км. 
Питание включено: завтрак, ужин.

7 день
Поселок мастеров Аскат. Пещеры древних людей. Пасека

Поездка в деревню мастеров Аскат, где мы познакомимся с различными мастерами – художниками, кожевенниками, музыкантами, резчиками по дереву, мастерами изделий по глине.

В одном из домов мы пройдем сеанс звукотерапии поющими чашами и научимся играть на музыкальных этнических инструментах: комусе, окарине, барабане, бубне, –  и даже создадим собственную музыкальную этно-группу.

Далее мы отправимся к большому комплексу карстовых пещер, где в различные эпохи проживали древние люди, посетим скальную арку и красивую смотровую площадку с видом на реку Катунь.

В завершении путешествия посетим одну их лучших пасек Чемальского района, где вы сможете увидеть, как пчелы делают мед, попробовать различные продукты пчеловодства и знаменитый «сон на пчелах».

Трансфер до г. Горно-Алтайска – прибытие в 15:00 (по местному времени).

Трансфер до г. Барнаула – прибытие в 19:00 (по местному времени).

Трансфер до г. Новосибирска – прибытие в 23:00 (по местному времени).

Протяженность: на авто – 520 км до Новосибирска, 320 км до Барнаула, 100 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и все транспортные передвижения по программе тура
  • Питание (завтраки, ужины)
  • Проживание на турбазах – 7 дней/6 ночей
  • 25 экскурсий по программе тура + все входные билеты на объекты, кроме отмеченных оплачиваются дополнительно
  • Работа гида-проводника – 1-2 чел.
  • Моторафтинг или рафтинг по р. Катунь
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно.
  • Питание (обеды) в кафе – 400-550 руб.
  • Конная прогулка – 2 200 руб.
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь:
    • кроссовки c толстой подошвой (или любые удобные ботинки);
    • сланцы (для бани);
  • для передвижений по маршруту:
    • любые удобные штаны/джинсы – 2 пары;
    • футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов);
    • шорты;
    • легкая майка;
    • купальник;
    • головной убор (от солнца);
    • перчатки (хлопок, флис);
  • для непогоды:
    • водонепроницаемая ветровка, плащ;
    • теплый свитер (или теплый спортивный костюм);
    • теплая вязаная шапка;
    • шерстяные носки - 2 пары;
  • личные предметы гигиены:
    • зуб. щетка;
    • паста;
    • мыло;
    • шампунь;
    • мочалка;
    • полотенце;
    • влажные салфетки;
  • индивидуальные медикаменты (стандартная аптечка есть у гида);
  • рюкзак, не обязательно, но будет удобно, если во время экскурсий ваши руки не будут заняты сумкой с личными вещами;
  • налобный фонарик;
  • спички или зажигалка;
  • нож.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание на маршруте?

Завтраки группы происходят на турбазе. Каша, яйца (вареные) или глазунья, творог, сыр, колбаса, хлеб, сладкое, чай/кофе. Данный список может быть изменен.

Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средний чек 350-450 руб.

Ужины группы происходят на турбазе. Это вторые блюда + салат + чай/кофе + сладкое.

Как осуществляется медицинская помощь и страхование на маршруте?

В районе проведения программы расположена государственная больница. Есть аптечные пункты. Медикаменты приобретаются за собственные средства.

Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку «Росгосстрах» за дополнительную плату. Однако, на данном маршруте она бесполезна, т. к. помощь по страховке Вам будут оказывать в той же государственной больнице, где лечение для граждан РФ бесплатное.

Будут ли клещи на маршруте?

Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.

Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.

Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?

Несколько пунктов:

  1. Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
  2. Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
  3. После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).

Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:

  • страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
  • в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
  • если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.

Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.

Каковы особенности маршрута?

Маршрут считается простым физически, но при этом, относится к активному, приключенческому туризму. Это значит, что на тропах не будет указателей и перил. Это значит, что вы будете находиться в естественных природных условиях Алтая. Протяженность маршрута 1960 км. Экскурсионные объекты не подготовлены к шоу и приему гостей.

Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием.

Во время экскурсии на мараловую ферму мы не можем гарантировать наличие пантовой ванны (этот вопрос обсуждается по факту нахождения на маральнике). Мы не можем гарантировать нахождение маралов в непосредственной близости от Вас.

В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет осуществляться в горы, по естественному рельефу.

Маршрут подходит для участия с детьми от 6 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 8 лет.

Каковы особенности взаимодействия в группе?

Любая группа на активных маршрутах – это команда.

В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.

Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.

Как организован трансфер в туре?

Мы можем забрать Вас от одного из трех городов на выбор: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск.

Для полета до г. Новосибирска рекомендуем Вам рассматривать рейсы с прилетом не позднее 04:30-05:00 в день выезда. Идеально – прилететь накануне, чтобы выспаться перед путешествием и трансфером, а также, быть застрахованными от задержек рейсов (т. к. Ваш трансфер до Респ. Алтай будет выполняться по четкому расписанию). После покупки билетов – сообщите Ваш номер рейса и время прилета координатору.

Для полета до г. Барнаула рекомендуем Вам рассматривать рейсы с прилетом в 08:00-09:00 в день выезда. Идеально – прилететь накануне, чтобы выспаться перед трансфером и путешествием. После покупки билетов – сообщите Ваш номер рейса и время прилета координатору.

Полет до Горно-Алтайска могут совершить жители Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Казани, мы встретим Вас в аэропорту в день старта путешествия в любое время. Если вы прилетаете накануне дня старта путешествия, то возможно согласовать с координатором дополнительный день размещения, встречу в аэропорту, дополнительную программу (если требуется).

Встреча участников группы (время местное, +4 МСК):

  • 06:30 – в г. Новосибирске, адрес: ул. Вокзальная магистраль-1, «Маринс парк отель».
  • 07:30 - 09:00 – в аэропорту г. Барнаула, место встречи – парковка перед аэропортом.
  • 08:20 - 13:30 – в аэропорту г. Горно-Алтайска, место встречи – парковка перед аэропортом.

Для туристов из г. Барнаула и г. Горно-Алтайска машина подается ко времени прибытия самолета. Если время Вашего рейса будет отличаться от указанного в программе, пожалуйста, сообщите нам заранее, и мы организуем трансфер ко времени прилета.

Завершение программы (время местное, +4 МСК):

  • Прибытие в Горно-Алтайск в 15:00. Если Ваш вылет запланирован на следующее утро, то рекомендуем Вам остановиться в хорошей гостинице «Игман».
    Если Ваш вылет запланирован на раннее утро сегодняшнего дня, то мы сделаем Вам трансфер от гостиницы, с прибытием в аэропорт Горно-Алтайска к 7 утра. Об этом необходимо заранее известить координатора.
  • Прибытие в г. Барнаул в 19:00. Если Ваш вылет запланирован на следующее утро, то идеально будет разместиться в гостинице «Аэропорт», 5 мин. Пешком до аэропорта, или в гостинице «Барнаул» – 30 мин. До аэропорта на авто.
  • Прибытие в г. Новосибирск в 23:00. Рекомендуем разместиться в гостинице «Маринс парк отель», автобус привезет Вас прямо к гостинице.
Каковы особенности мест проживания?
  • Турбаза зависит от даты путешествия.
  • Все турбазы для этого маршрута находятся в живописных местах на берегах рек. Размещение по 2 чел. в номере.
  • Душ/туалет находятся на территории турбазы или этаже при размещении «Эконом». При размещении «Стандарт» душ и туалет будут находиться в номере.
  • На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
  • В домиках/номерах есть розетки. Но, как правило, их мало (2 или 3).
  • На некоторых турбазах отсутствует мобильная связь. Wi-Fi присутствует практически на всех турбазах.
  • Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (вес выше допустимого возможно согласовать в индивидуальном порядке).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Д
16 мая 2022
В целом, туром остались очень довольны. Программа насыщенная и к концу недели сложилось ощущение, что тур длился целых две. Места проживания очень комфортные. Немного не хватило разнообразия на завтрак (либо омлет, либо каша, причём только овсянка), но это не испортило впечатления от поездки.
С
12 мая 2022
Впервые была на Алтае, осталась в полнейшем восторге от природы. Спасибо организаторам тура за продуманный маршрут, базы отдыхов прекрасные. Огромное спасибо нашему гиду Ирине, она влюбила меня в Алтай! Обязательно порекомендую Вашу компанию своим друзьям!
Н
18 мая 2021
Потрясающий тур: насыщенная и интересная программа, компетентный гид, хорошая организация путешествия. Заряд позитивных эмоций получили в полном объёме. Уезжать не хотелось:)
P.S. возможно, если бы было чуть больше свободного времени, было бы совсем идеально, потому что график путешествия максимально плотный:)

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3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотур
Золотое кольцо Алтая - это увлекательный маршрут, который максимально подробно познакомит вас с основными
28 июня
12 июля
26 июля
9 авг
72 000 за 1 человека
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