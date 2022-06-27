Выходные в горах Урала. Семейный тур

Экскурсионный тур «Выходные в горах Урала. Семейный тур» на 3 дня

5
3 отзыва
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Выходные в горах Урала. Семейный тур
Ближайшие даты:

Описание

Тур выходного дня для всей семьи на горной турбазе среди Уральских гор в долине реки Белая (Агидель).

Преимущества этого путешествия:

  • уединение с природой – ночевки на туристической базе в живописном месте;
  • семейный отдых – тур идеально подходит для совместного времяпровождения всех членов семьи: от самых маленьких до самых взрослых;
  • незабываемые пейзажи Южного Урала;
  • увлекательная программа – тур прекрасно сочетает в себе пешие прогулки по окрестностям и сплав на катамаранах.

Программа тура по дням

1 день

Заезд, Никольский храм, экскурсия по селу Кага, поход к Святому Источнику

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага, ул. Школьная 12) с 14:00 до 16:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

За доп. оплату можно забронировать трансфер Уфа-Кага-Уфа.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Прибытие на турбазу (обед за доп. плату).

Размещение на турбазе «Тенгри».

17:00 – 18:30 Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

19:00 Ужин.

2 день

Сплав по реке Белая

9:00 Завтрак.

10:00 – 14:00 Водная часть.

Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Плесы и перекаты реки Белая.

Сплав (6 км) на катамаранах от с. Кага с остановкой на Синем камне.

14:00 Обед.

19:00 Ужин.

За доп. плату:

  • баня;
  • интерактивная экскурсия «Печка-Матушка» в доме-музее заводского крестьянина;
  • конно-верховые прогулки;
  • посещение мараловой фермы в Башкирском Государственном Заповеднике.
3 день

Гора Благодать, отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 – 12:00 Поездка до горы Благодать.

УАЗ довезет Вас до соснового леса, по которому неспешным шагом (около 800 метров) Вы прогуляетесь до смотровой точки.

Здесь открывается удивительный вид на хребты Среднего Крака, хребет Баш-Тау, а у подножья скалы – река Белая.

По прибытию на базу – свободное время.

Освобождение номеров.

13:00 Обед.

Самостоятельный отъезд после обеда (до 15 ч. по местному времени).

За доп. оплату можно забронировать трансфер г. Уфа или г. Белорецк.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе “Тенгри”.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-хразовое питание (по программе)
  • Проживание на турбазе «Тенгри» (место в 2-хместном номере)
  • Аренда снаряжения
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 400 руб
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 200 руб
  • Интерактивная экскурсия «Печка-Матушка» в доме-музее заводского крестьянина (от 4-х чел.)
  • Конно-верховые прогулки (от 1 ч.)
  • Посещение мараловой фермы в Башкирском Государственном Заповеднике
  • Дополнительные сервисы на турбазе
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • кроссовки (кеды);
  • спортивный костюм;
  • свитер;
  • куртка (дождевик);
  • головной убор (теплая шапочка и панама);
  • купальный костюм;
  • шерстяные и х/б носки;
  • для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда;
  • спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Не забудьте:

  • предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце);
  • личная аптечка;
  • средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов;
  • солнечные очки;
  • фонарь;
  • зонт;
  • фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованно питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай. В программе есть обеды в полевых условиях (пикник): ланч-боксы/термоса + чай.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое – оборудование походной кухни; специальное –катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.

Какая погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Как добраться до с Кага?

1. На групповом трансфере из г. Уфа:

10:00 Встреча группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

2. На групповом трансфере из г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 04:00 до 06:00.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

3. Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

Автодорога «Уфа – Белорецк»: возле села Серменево выезд на автодорогу «Белорецк – Старосубхангулово» до села Кага.

Уфа – Кага =300 км; Магнитогорск – Кага=160 км; Белорецк – Кага = 80 км.

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Если скидки в туре?

Детям предоставляется скидка: до 6 лет 30%, до 12 лет - 20 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 июня 2022
Отдыхали с 17.06 по 19.06. Всё понравилось! Нас было 6 человек (приезжали семьёй) и все остались довольны! Очень красивое место, надеемся, что приедем сюда еще не один раз!
Бабушка сначала не хотела ехать на сплав, но мы не дали ей остаться в номере и она не пожалела, что отправилась на сплав, всё понравилось, рада, что не осталась в номере! Все очень доброжелательны! Собачка Ника – это пушистое, милое чудо! Будем скучать и по ней. Купольный домики уютные. Хорошо кормят. Приезжайте все сюда, но, пожалуйста, не мусорите, нужно сохранить это волшебно-красивое место!
Н
15 июня 2022
Поездка понравилась очень???
Н
15 июня 2022
Мы провели три потрясающих дня в горах Урала. Незабываемые эмоции, супер база Тенгри, экскурссии и персонал, все на очень хорошем уровне.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барнаула

🧒Можно с детьмиВодные развлечения🚣Сплавы и рафтинг🧳Многодневные туры3-дневные турыГоры🍀Природа и пейзажи👨‍👩‍👧‍👦Семейные

Похожие туры в Барнауле

Йога-тур на Алтай: 7 дней релакса в горах
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Йога-тур на Алтай: 7 дней релакса в горах
Наслаждаться йогой на свежем воздухе, совершить восхождение к Голубому озеру и побывать на Марсе
Барнаул, 12:00
11 авг
38 000 за 1 человека
Фиолетовые горы Алтая
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Фиолетовые горы Алтая
Посмотреть на цветение алтайской сакуры и побывать в знаковых местах
Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
27 000 за 1 человека
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Проехать по Чуйскому тракту, прогуляться к леднику и прокатиться по Телецкому озеру
Барнаул или Горно-Алтайск. Мы встретим вас от аэро...
20 фев
6 мар
1 апр
30 апр
62 400 за 1 человека
Большое путешествие по Горному Алтаю
9 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
3 отзыва
Большое путешествие по Горному Алтаю
Увидеть природные символы региона, услышать их истории и зарядиться энергией гор
Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
9142864 000 за 1 человека
Горнолыжные курорты Сибири: Шерегеш и Телецкий
5 дней
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Горнолыжные курорты Сибири: Шерегеш и Телецкий
Покататься на лыжах или сноубордах и промчаться по озеру на снегоходах
Аэропорт Барнаула, 7:00Аэропорт Горно-Алтайска, 13...
29 янв
12 фев
12 мар
49 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Барнауле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Барнауле
ХОРОШО
🧭
ТАМ