Заезд, Никольский храм, экскурсия по селу Кага, поход к Святому Источнику

Тур выходного дня для всей семьи на горной турбазе среди Уральских гор в долине реки Белая (Агидель).
Преимущества этого путешествия:
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага, ул. Школьная 12) с 14:00 до 16:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
За доп. оплату можно забронировать трансфер Уфа-Кага-Уфа.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
Прибытие на турбазу (обед за доп. плату).
Размещение на турбазе «Тенгри».
17:00 – 18:30 Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
19:00 Ужин.
9:00 Завтрак.
10:00 – 14:00 Водная часть.
Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Плесы и перекаты реки Белая.
Сплав (6 км) на катамаранах от с. Кага с остановкой на Синем камне.
14:00 Обед.
19:00 Ужин.
За доп. плату:
9:00 Завтрак.
10:00 – 12:00 Поездка до горы Благодать.
УАЗ довезет Вас до соснового леса, по которому неспешным шагом (около 800 метров) Вы прогуляетесь до смотровой точки.
Здесь открывается удивительный вид на хребты Среднего Крака, хребет Баш-Тау, а у подножья скалы – река Белая.
По прибытию на базу – свободное время.
Освобождение номеров.
13:00 Обед.
Самостоятельный отъезд после обеда (до 15 ч. по местному времени).
За доп. оплату можно забронировать трансфер г. Уфа или г. Белорецк.
Тур предусматривает проживание на турбазе “Тенгри”.
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Не забудьте:
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Групповое – оборудование походной кухни; специальное –катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
1. На групповом трансфере из г. Уфа:
10:00 Встреча группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
2. На групповом трансфере из г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
3. Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
Автодорога «Уфа – Белорецк»: возле села Серменево выезд на автодорогу «Белорецк – Старосубхангулово» до села Кага.
Уфа – Кага =300 км; Магнитогорск – Кага=160 км; Белорецк – Кага = 80 км.
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. При групповом трансфере: турист самостоятельно предоставляет багаж к автотранспорту. Нормативы багажа (не более): объем 80-100 л. Вес – 20 кг.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Детям предоставляется скидка: до 6 лет 30%, до 12 лет - 20 %.