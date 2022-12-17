в субботу и воскресенье в 06:30

Зимой природа словно замирает и погружается в сон. Но на озере Светлое с приходом холодов начинается новая жизнь: сюда слетаются стаи лебедей-кликунов. Я отвезу вас на «лебединое озеро» полюбоваться белоснежными птицами в дымке парящей воды среди сугробов и льдин. Вы понаблюдаете за пернатыми обитателями края и сделаете фото невероятной красоты.

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Описание

Что вас ожидает

Остаемся зимовать

В холодное время года, когда покрываются льдом большие реки, многие водоплавающие птицы отправляются на зимовку. С ноября по апрель на озере Светлое в 200 км от Барнаула селятся редкие лебеди-кликуны. Благодаря теплым ключам вода не замерзает, и лебеди живут там всю зиму. Вы увидите, как они переживают зимние холода, и сможете их подкормить.

Я много лет живу в Алтайском крае и организую поездки по природным и заповедным зонам. В распоряжении нашей команды есть комфортабельные автомобили на 4 или 6 мест, путешествия проходят по удобному расписанию.

Программа поездки

06:40–07:10 — отправление из Барнаула. Ранний выезд позволит успеть к «утренней разминке» — на месте увидим, как лебеди встают на крыло и совершают облёт.

09:50 — прибытие в Бийск, остановка 50 минут. Желающие могут позавтракать в проверенной годами местной столовой (средний чек 200 руб.).

12:30 — прибытие в Советский район на озеро Светлое. Лебеди и дикие утки довольно пугливы: чтобы лучше рассмотреть их и не потревожить, вы пройдете на специальную площадку возле воды.

Находясь на озере, вы понаблюдаете за повадками птиц, угостите их горохом и овсом (специальный корм можно купить у егерей, свой привозить не рекомендуется), сделаете эффектные фото. В торговых рядах есть теплый чай, пирожки и сувениры.

14:50 — отправление в Барнаул

16:50 — остановка на обед в Бийске, в той же столовой (50 минут)

20:30 — прибытие в Барнаул к магазину ЦУМ — ж/д вокзалу — ТЦ «Европа»

Организационные детали

В Барнауле присоединиться к группе можно в одной из трех точек сбора: ТЦ «Европа», КРК «Мир», гостиница «Центральная». Точное время встречи уточняйте при бронировании.

По запросу я проведу индивидуальную поездку для вашей компании (от 1 до 10 человек) в любой удобный день

К поездке допускаются дети старше 7 лет (машины не оборудованы детскими креслами)

Что входит в стоимость

Автомобильный трансфер по маршруту Барнаул — Лебединое озеро — Барнаул

Въезд на территорию заказника «Лебединый»

Дополнительные расходы