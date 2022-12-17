в субботу и воскресенье в 06:30

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Остаемся зимовать
В холодное время года, когда покрываются льдом большие реки, многие водоплавающие птицы отправляются на зимовку. С ноября по апрель на озере Светлое в 200 км от Барнаула селятся редкие лебеди-кликуны. Благодаря теплым ключам вода не замерзает, и лебеди живут там всю зиму. Вы увидите, как они переживают зимние холода, и сможете их подкормить.
Я много лет живу в Алтайском крае и организую поездки по природным и заповедным зонам. В распоряжении нашей команды есть комфортабельные автомобили на 4 или 6 мест, путешествия проходят по удобному расписанию.
Программа поездки
06:40–07:10 — отправление из Барнаула. Ранний выезд позволит успеть к «утренней разминке» — на месте увидим, как лебеди встают на крыло и совершают облёт. 09:50 — прибытие в Бийск, остановка 50 минут. Желающие могут позавтракать в проверенной годами местной столовой (средний чек 200 руб.). 12:30 — прибытие в Советский район на озеро Светлое. Лебеди и дикие утки довольно пугливы: чтобы лучше рассмотреть их и не потревожить, вы пройдете на специальную площадку возле воды. Находясь на озере, вы понаблюдаете за повадками птиц, угостите их горохом и овсом (специальный корм можно купить у егерей, свой привозить не рекомендуется), сделаете эффектные фото. В торговых рядах есть теплый чай, пирожки и сувениры. 14:50 — отправление в Барнаул 16:50 — остановка на обед в Бийске, в той же столовой (50 минут) 20:30 — прибытие в Барнаул к магазину ЦУМ — ж/д вокзалу — ТЦ «Европа»
Организационные детали
В Барнауле присоединиться к группе можно в одной из трех точек сбора: ТЦ «Европа», КРК «Мир», гостиница «Центральная». Точное время встречи уточняйте при бронировании.
По запросу я проведу индивидуальную поездку для вашей компании (от 1 до 10 человек) в любой удобный день
К поездке допускаются дети старше 7 лет (машины не оборудованы детскими креслами)
Что входит в стоимость
Автомобильный трансфер по маршруту Барнаул — Лебединое озеро — Барнаул
Въезд на территорию заказника «Лебединый»
Дополнительные расходы
Проход на смотровую площадку возле озера – 50 руб.
Питание в столовой и торговых рядах на озере
Сувениры
в субботу и воскресенье в 06:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле Ж/Д вокзала Барнаула
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Барнауле
Алтай… От его красоты замирает сердце! Не хватит слов, чтобы рассказать про вкуснейшие баурсаки и хан-чай, чистейшие родники, свежий горный воздух, ветер и свободу. Мы с командой друзей организуем поездки по окрестностям Алтая и станем вашими проводниками по неизведанным тропам и маршрутам. С нами вам точно захочется остаться в этом мире навсегда!