в субботу и воскресенье в 06:30

Зимовье лебедей на Алтае: поездка на озеро Светлое

Отправиться к незамерзающему водоему и увидеть ожившую сказку о диких лебедях

Зимой природа словно замирает и погружается в сон. Но на озере Светлое с приходом холодов начинается новая жизнь: сюда слетаются стаи лебедей-кликунов.

Я отвезу вас на «лебединое озеро» полюбоваться белоснежными птицами в дымке парящей воды среди сугробов и льдин. Вы понаблюдаете за пернатыми обитателями края и сделаете фото невероятной красоты.
Зимовье лебедей на Алтае: поездка на озеро Светлое
Зимовье лебедей на Алтае: поездка на озеро Светлое
Зимовье лебедей на Алтае: поездка на озеро Светлое
Зимовье лебедей на Алтае: поездка на озеро Светлое
Зимовье лебедей на Алтае: поездка на озеро Светлое
Зимовье лебедей на Алтае: поездка на озеро Светлое
Зимовье лебедей на Алтае: поездка на озеро Светлое
Зимовье лебедей на Алтае: поездка на озеро Светлое
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Описание

Что вас ожидает

Остаемся зимовать

В холодное время года, когда покрываются льдом большие реки, многие водоплавающие птицы отправляются на зимовку. С ноября по апрель на озере Светлое в 200 км от Барнаула селятся редкие лебеди-кликуны. Благодаря теплым ключам вода не замерзает, и лебеди живут там всю зиму. Вы увидите, как они переживают зимние холода, и сможете их подкормить.

Я много лет живу в Алтайском крае и организую поездки по природным и заповедным зонам. В распоряжении нашей команды есть комфортабельные автомобили на 4 или 6 мест, путешествия проходят по удобному расписанию.

Программа поездки

06:40–07:10 — отправление из Барнаула. Ранний выезд позволит успеть к «утренней разминке» — на месте увидим, как лебеди встают на крыло и совершают облёт.
09:50 — прибытие в Бийск, остановка 50 минут. Желающие могут позавтракать в проверенной годами местной столовой (средний чек 200 руб.).
12:30 — прибытие в Советский район на озеро Светлое. Лебеди и дикие утки довольно пугливы: чтобы лучше рассмотреть их и не потревожить, вы пройдете на специальную площадку возле воды.
Находясь на озере, вы понаблюдаете за повадками птиц, угостите их горохом и овсом (специальный корм можно купить у егерей, свой привозить не рекомендуется), сделаете эффектные фото. В торговых рядах есть теплый чай, пирожки и сувениры.
14:50 — отправление в Барнаул
16:50 — остановка на обед в Бийске, в той же столовой (50 минут)
20:30 — прибытие в Барнаул к магазину ЦУМ — ж/д вокзалу — ТЦ «Европа»

Организационные детали

  • В Барнауле присоединиться к группе можно в одной из трех точек сбора: ТЦ «Европа», КРК «Мир», гостиница «Центральная». Точное время встречи уточняйте при бронировании.
  • По запросу я проведу индивидуальную поездку для вашей компании (от 1 до 10 человек) в любой удобный день
  • К поездке допускаются дети старше 7 лет (машины не оборудованы детскими креслами)

Что входит в стоимость

  • Автомобильный трансфер по маршруту Барнаул — Лебединое озеро — Барнаул
  • Въезд на территорию заказника «Лебединый»

Дополнительные расходы

  • Проход на смотровую площадку возле озера – 50 руб.
  • Питание в столовой и торговых рядах на озере
  • Сувениры

в субботу и воскресенье в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Ж/Д вокзала Барнаула
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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