Алтай — прекрасен, а Горный Алтай осенью — прекрасен вдвойне. Отправляемся в путешествие по главным достопримечательностям края, обрамлённым золотыми лесами. Побываем в высокогорном селе, услышим удивительные легенды о мистическом плато Укок, полюбуемся слиянием Чуи и Катуни и посетим самые инопланетные места: «Марс» в долине Кызыл-Чин и Гейзерное озеро. Будет красиво, уютно и комфортно — с ночёвками в тёплых домиках на турбазах и 3-разовым питанием.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Оплата в размере 30% должна поступить нам на счет в течение 3 дней после бронирования. Полная оплата должна быть внесена не позднее чем за 30 дней до начала.

Часть путешествия проходит в пограничной зоне, по этому заявки от иностранцев принимаются до 15 августа 2022 года.

Маршрут может незначительно меняться в зависимости от погоды и состояния дорог.