Побывать в высокогорном селе, надышаться горным воздухом и увидеть Карагемский прорыв
Побываем в высокогорном селе, услышим удивительные легенды о мистическом плато Укок, полюбуемся слиянием Чуи и Катуни и посетим самые инопланетные места: «Марс» в долине Кызыл-Чин и Гейзерное озеро. Будет красиво, уютно и комфортно — с ночёвками в тёплых домиках на турбазах и 3-разовым питанием.
сен
Описание
Организационные детали
Оплата в размере 30% должна поступить нам на счет в течение 3 дней после бронирования. Полная оплата должна быть внесена не позднее чем за 30 дней до начала.
Часть путешествия проходит в пограничной зоне, по этому заявки от иностранцев принимаются до 15 августа 2022 года.
Маршрут может незначительно меняться в зависимости от погоды и состояния дорог.
Программа тура по дням
Прибытие и переезд в село Акташ
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Барнаула или в Горно-Алтайске. По живописному Чуйскому тракту отправимся в село Акташ. По пути нам встретятся Семинский перевал и перевал Чике-Таман, мы остановимся у слияния Чуи и Катуни, а к вечеру прибудем на турбазу и заселимся в тёплые домики.
Озеро Киделю, долина Кызыл-Чин и Курайская степь
Побываем в Улаганском нагорье. Вы увидите горное озеро Киделю — в нём живописно отражаются заснеженные вершины и позолоченный осенний лес.
Следующая локация — «алтайский Марс» в долине Кызыл-Чин, где скалы имеют красный, жёлтый, зелёный, а местами даже фиолетовый цвет. Вечером побываем в Курайской степи и остановимся в долине реки Чуя, чтобы подняться на невысокий холм, поросший лиственницами, и сделать кадры Северо-Чуйского хребта.
Долина Актру и поездка на внедорожнике
Позавтракаем, разместимся во внедорожнике ГАЗ-66 или УРАЛ и поедем в долину Актру, где на высоте 2150 метров находится альплагерь. Полюбуемся рекой Актру, рождающейся из ледников и идущей множеством рукавов и протоков в Курайскую степь.
Будем гулять по живописной долине, дышать свежим горным воздухом и фотографироваться. Вечером вернёмся на турбазу в Курае.
Село Джазатор и плато Укок
Сегодня вас ждёт одно из самых отдалённых и затерянных мест в Горном Алтае — село Джазатор. Именно здесь начинается река Аргут. Если повезёт с погодой, перед нами предстанет пик Иикту — главная вершина Южно-Чуйского хребта.
Посетим плато Укок, о котором с древних времён слагают мифы и легенды — расскажем их на экскурсии. Ещё рядом с селом пролегает степь Самаха и Катунский хребет с горами Чинелю и Белуха.
По приезде заселимся в домики на турбазе.
Карагемский прорыв и степь Самаха
После завтрака начнём изучать окрестности Джазатора. Полюбуемся рекой Аргут и Карагемским прорывом, побываем в степи Самаха, а если повезёт, то застанем представителей местной фауны и понаблюдаем за ними с безопасного расстояния: здесь обитают снежный барс, сибирский козерог и горные козлы.
Обратный путь
Позавтракаем и начнём обратный путь в Курайскую степь, из окна машины любуясь золотыми пейзажами. На ночь разместимся на турбазе.
Возвращение в Барнаул
Весь день будем ехать по Чуйскому тракту, прибудем в Барнаул в 22:00. Размещение в гостиницу — самостоятельно (её необходимо забронировать заранее).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Барнаула, 09:00; Горно-Алтайск, 13:00. (Просьба прибыть рейсами до 08:00 в Барнаул и до 12:30 в Горно-Алтайск)Завершение: Барнаул, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.