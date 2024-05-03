Возможно участие с детьми от 7 лет.

Будьте готовы к тому, что дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.

Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.

Проживание. На базах Горного Алтая. 2-3-местное размещение на усмотрение организатора. На всех базах есть туалет и раковина в домиках, душа не будет несколько дней (пока живём в Чулышмане) — каждый вечер заказываем баню.

Питание. Включены завтраки и ужины. Обеды оплачиваются самостоятельно, в обеденное время будем заезжать в кафе.

Связь и интернет. В долине Чулышмана нет связи и интернета.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.