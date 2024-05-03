Погрузитесь в мир невероятных приключений по Горному Алтаю. Вас ждут впечатляющие пейзажи, водопады и уникальные места
Вас ждет путешествие по Горному Алтаю, включающее в себя поездку по легендарному Чуйскому тракту, посещение удивительного Гейзерового озера и прогулку по инопланетным пейзажам «Алтайского Марса».
Не менее впечатляющим будет и визит к водопадам, где вы сможете насладиться мощью и красотой природы, а подвесной мост до острова Патмос откроет перед вами новые горизонты для исследований. И, конечно же, вы не сможете устоять перед красотой гор, украшенных фиолетовыми цветами маральника.
Этот тур создан для тех, кто хочет увидеть всё и сразу, кто стремится к новым открытиям и незабываемым впечатлениям.
Включая в себя комфортное проживание и продуманный маршрут, этот тур обещает стать одним из самых ярких событий в вашей жизни. Подарите себе путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|67 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Будьте готовы к тому, что дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Проживание. На базах Горного Алтая. 2-3-местное размещение на усмотрение организатора. На всех базах есть туалет и раковина в домиках, душа не будет несколько дней (пока живём в Чулышмане) — каждый вечер заказываем баню.
Питание. Включены завтраки и ужины. Обеды оплачиваются самостоятельно, в обеденное время будем заезжать в кафе.
Связь и интернет. В долине Чулышмана нет связи и интернета.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Село Сростки и гора Пикет, Тавдинские пещеры, Зубы дракона
Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие. Заедем в село Сростки, где родился и жил советский актёр, писатель и кинорежиссёр В. М. Шукшин. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней и научу определять по ней предстоящую погоду.
После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла. Увидим Зубы дракона — гряду острых скал посередине течения Катуни. О них тоже есть легенда, которую вы узнаете.
Остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Н. К. Рериху. Также здесь находится грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с живописным видом на Катунь. Вечером приедем на базу и отдохнём.
Всего за день проедем 400 км.
Остров Патмос, урочище Че-Чкыш, пасека
Утром отправимся к острову Патмос — живописной скале с православным храмом Иоанна Богослова. Прогуляемся по подвесному мосту к часовне, насладимся завораживающими пейзажами и тишиной, которую нарушает лишь шум реки. Затем пройдём «козьей тропой» по кромке горы до Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России. Сейчас она не действует, но выглядит эффектно.
Затем доедем до урочища Че-Чкыш или «Долины горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Пройдёмся по подвесному Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни, и я расскажу вам легенду о богатыре, связанную с мостом.
После обеда заглянем на пасеку: вы узнаете о тонкостях медового дела и попробуете это полезное лакомство.
Всего за день проедем 100 км.
Перевалы Семинский и Чике-Таман, место слияния Чуи и Катуни, порог Ильгумень, петроглифы
Позавтракав, прокатимся по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Вы полюбуетесь стремительными реками и снежными мантиями горных вершин. Покорим перевалы Семинский и крутой Чике-Таман — сакральные места Алтая, где чистый воздух и бескрайние просторы. Проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале при строительстве современного тракта. Увидим повороты на старую дорогу и памятник герою песни Кольке Снегиреву. Вы узнаете историю Чуйского тракта и о первых водителях, проехавших по нему.
Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи, будто два тюбика с краской.
Заедем на порог Ильгумень, где часами можно наблюдать за бурлящим водным потоком: Катунь ускоряет движение, и вверх взлетают громадные волны. Прикоснёмся к истории скифов в святилище Адыр-Кан: рассмотрим петроглифы на отвесной скале, выполненные архаичной техникой нанесения рисунка несколько тысяч лет назад. Вечером приедем на базу в село Чибит и отдохнём.
Всего за день проедем 260 км.
Гейзерное озеро, «Алтайские Марсы»
После завтрака побываем на красочном Гейзерном озере в лесу — небольшом водоёме, питаемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
Затем доедем до Курайской степи, похожей на пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров. А на пустынной поверхности перед горным хребтом можно увидеть гигантскую рябь течения, самую большую в мире!
Побываем в урочище Кызыл-Чин, оно же «Алтайский Марс». Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого до бордового, которые миллионы лет были спрятаны под водой реликтового озера. Прогуляемся вдоль реки, где растут только скудные кустарники и тополя, до места под названием «МАРС 2» — начала Чуйской степи. (Маршрут занимает 2 часа, около 6 км без значительного набора высоты).
Всего за день проедем 200 км.
Красные ворота, Улаганский перевал, Пазырыкские курганы
Сегодня первую остановку сделаем у впечатляющих Красных ворот — высоких отвесных скал красноватого оттенка над узким проходом, где внизу продирается быстрая река, и шум её вод отражается гулким эхом. Поднимемся на Улаганский перевал, высотой более 2000 метров. Полюбуемся живописными озёрами и вдохнём кедровый запах тайги.
Затем посетим Пазырыкские курганы — археологические памятники возрастом более 2000 лет. Древний народ скифского времени использовал эти места для погребения усопших. Могильники окружены горными хребтами, панорама здесь завораживает. Увидим и перевал Кату-Ярык — крутой спуск в долину реки Чулышман. С высоты перед нами раскинется зигзаг живописной дороги с крутыми поворотами, зелёная река, спешащая к Телецкому озеру, и водопады.
Здесь можно пообедать, а далее нам предстоит 3,5-километровый спуск налегке (около часа). Внизу освежимся водой из родника и направимся по каньону в сторону базы.
Всего за день проедем 130 км.
Каменные грибы
В этот день побываем в урочище Аккурум (пер. белая насыпь), где осмотрим уникальные природные объекты — курумы, или «каменные грибы». Это плиты, лежащие на столбах в виде шляпок, образованные ветрами, водой и временем. Курумы периодически движутся вниз по склонам и постоянно меняются: одни продолжают увеличиваться, другие со временем разрушаются. Легенда гласит, что когда упадёт последний каменный гриб, наступит конец света. Проверим с вами, всё ли в порядке. Подъём займёт около часа с остановками, а наградой станет потрясающий вид на долину реки Чулышман и особая энергетика этого места.
Водопады и прогулка на лодке
Сегодняшний день посвятим водопадам. Побываем у каскадного Куркуре, название которого переводится как «звенящий, журчащий, гремучий». Вы послушаете, как он шумит, и полюбуетесь радугой, рождаемой тысячами брызг. Затем на лодке переправимся через реку Чулышман и прогуляемся около 40 минут по ровной тропе. Окрестности водопада — сакральное место: жители никогда не пасут здесь скот, а на скалах можно найти древние петроглифы.
Заедем на живописный водопад Чул-Оозы, который обрушивается с отвесной скалы. Путь сюда будет чуть сложнее — кое-где пройдём вброд, немного наберём высоту. Но это того стоит! На обратном пути на базу увидим и другие водопады: Карасу, Уту-Кая и Туданские.
Переправа на пароме через Телецкое озеро
Сегодня продолжим путь по ущелью долины. Это уникальный объект со своим микроклиматом, где тепло и раскинулись яблоневые сады. Увидим реку Башкаус, вторую по величине в Улаганском районе, и вскоре доедем до Телецкого озера. Оттуда на теплоходе совершим переход до посёлка Артыбаш на север озера. Полюбуемся видами заповедной территории: у береговой линии на юге — песчаная коса, а вдоль озера — скальные обрывы и небольшие бухты. Вы услышите увлекательные легенды и мифы Горного Алтая, узнаете, почему озеро также называют золотым.
Всего за день проедем 50 км на авто и 76 км на теплоходе.
Отъезд
Пришла пора возвращаться. Проедем сквозь Прителецкую тайгу, заглянем по дороге в кафе и сувенирные лавки. В Горно-Алтайск прибудем в 13:00, в Барнаул в 17:00.
Всего за день проедем 400 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд: Барнаул - Горный Алтай - Барнаул - и трансфер на всех экскурсиях
- Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
- Все экскурсии по программе
- Проживание
- Двухразовое питание, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
- Посещение бани (2 раза на группу)
Что не входит в цену
- Перелёт до Барнаула или Горно-Алтайска и обратно
- Питание вне программы. Обеды оплачиваются самостоятельно, средний чек - 500-600 рублей
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула